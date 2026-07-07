E. Martinez 6: İki şut çekti, iki gol yedi

Molina 5: Hiç öne çıkamadı, Ashour karşısında büyük sıkıntı yaşadı. Sorun yarattı, katkı sağlamadı (73' Montiel 6,5: Daha aktifti, 2-2'lik golün hazırlayıcısı oldu)

Romero 6: Lisandro Martinez'den daha iyiydi, ancak kapatması gereken boşluklar çok fazlaydı. Bir forvet gibi attığı kafa vuruşuyla maçı yeniden canlandırdı (95' Otamendi notsuz)

L. Martinez 4: 0-1'de Ibrahim'i tamamen gözden kaçırdı, 0-2'de markaj hatası yaptı. Korku filmi gibi bir maç.

Tagliafico 6: 1-1'i getirebilecek penaltıyı kurnazca kazandı, takım arkadaşlarının değerlendiremediği 2-3 ilginç pas verdi. Hücumda daha iyi (66' Nico Gonzalez 6,5: onunla birlikte teknik seviye yükseldi. Hızlı, bu tür maçlarda bu çok önemli)

De Paul 4,5: Onu gören var mı? Pozisyon bulmakta zorlandı, sadece ilk yarıda birkaç çekingen işaret verdi (66' Lautaro 7: Enzo'ya yaptığı asist bir zevkti, en iyi sanatçılara yakışır bir fırça darbesi)

Paredes 6: Eskisi kadar hızlı değil, ancak Albiceleste'nin dengesi için gerekli bir düzen sağlayıcı.

Mac Allister 5,5: Enzo’dan daha fazla oyuna dahil oldu, golü az kalsın atıyordu ama istikrarlı değildi.

Enzo Fernandez 7: 92. dakikaya kadar ortada yoktu, sonra çeyrek finale yükselmelerini sağlayan galibiyet golünü kafayla attı. Ekleyecek başka bir şey var mı?

Messi 7,5: Çok kötü bir vuruşla penaltısını Shobeir’e kurtardı. Dünya Kupası’nda 8 penaltının 4’ünü kaçırdı, bu turnuvada da 2’sini; objektif olarak onun gibi bir oyuncu için çok fazla. Bir saatten fazla süre boyunca izlenemez bir maç çıkardı, sonra tüm zamanların en iyi üç oyuncusundan biri, belki de en iyisi olduğunu hatırladı. Dur, sıfırla, yeniden başla: Takım arkadaşlarını elinden tuttu, Romero’ya asist yaptı (Dünya Kupası’nda 9. asist), 2-2’yi güç ve hakimiyetle attı. Dünya Kupası’nda 21 gol. YİRMİ BİR. Kaçınılmaz.

Alvarez 5,5: Shobeir 1-1'i engelledi, genel olarak pek bir şey yapamadı. Son hücuma katıldı, ancak her zaman net olamadı (95' Medina, not).

Scaloni 5,5: Onun Arjantin’i karakter ve sonsuz bir yüreğe sahip, ancak takım olarak bütünlüğünü kaybetti ve savunmada zayıflık gösteriyor. Hızlı oyunculara ihtiyaç var, her şeyi Messi çözemez.