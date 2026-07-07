İşte Arjantin-Mısır maçı (3-2) için oyuncu değerlendirmeleri. Albiceleste, uzatma dakikalarında Enzo Fernandez’in attığı gol sayesinde çeyrek finale yükseldi; bu turda Kolombiya ya da İsviçre ile karşılaşacak.
Çeviri:
Arjantin-Mısır maçı, oyuncu değerlendirmeleri: Messi bir anka kuşu gibi, Shobeir olağanüstü, Lautaro bir sanatçı. Enzo Fernandez, maçı belirleyen bir hayalet
ARJANTİN'İN OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİ
E. Martinez 6: İki şut çekti, iki gol yedi
Molina 5: Hiç öne çıkamadı, Ashour karşısında büyük sıkıntı yaşadı. Sorun yarattı, katkı sağlamadı (73' Montiel 6,5: Daha aktifti, 2-2'lik golün hazırlayıcısı oldu)
Romero 6: Lisandro Martinez'den daha iyiydi, ancak kapatması gereken boşluklar çok fazlaydı. Bir forvet gibi attığı kafa vuruşuyla maçı yeniden canlandırdı (95' Otamendi notsuz)
L. Martinez 4: 0-1'de Ibrahim'i tamamen gözden kaçırdı, 0-2'de markaj hatası yaptı. Korku filmi gibi bir maç.
Tagliafico 6: 1-1'i getirebilecek penaltıyı kurnazca kazandı, takım arkadaşlarının değerlendiremediği 2-3 ilginç pas verdi. Hücumda daha iyi (66' Nico Gonzalez 6,5: onunla birlikte teknik seviye yükseldi. Hızlı, bu tür maçlarda bu çok önemli)
De Paul 4,5: Onu gören var mı? Pozisyon bulmakta zorlandı, sadece ilk yarıda birkaç çekingen işaret verdi (66' Lautaro 7: Enzo'ya yaptığı asist bir zevkti, en iyi sanatçılara yakışır bir fırça darbesi)
Paredes 6: Eskisi kadar hızlı değil, ancak Albiceleste'nin dengesi için gerekli bir düzen sağlayıcı.
Mac Allister 5,5: Enzo’dan daha fazla oyuna dahil oldu, golü az kalsın atıyordu ama istikrarlı değildi.
Enzo Fernandez 7: 92. dakikaya kadar ortada yoktu, sonra çeyrek finale yükselmelerini sağlayan galibiyet golünü kafayla attı. Ekleyecek başka bir şey var mı?
Messi 7,5: Çok kötü bir vuruşla penaltısını Shobeir’e kurtardı. Dünya Kupası’nda 8 penaltının 4’ünü kaçırdı, bu turnuvada da 2’sini; objektif olarak onun gibi bir oyuncu için çok fazla. Bir saatten fazla süre boyunca izlenemez bir maç çıkardı, sonra tüm zamanların en iyi üç oyuncusundan biri, belki de en iyisi olduğunu hatırladı. Dur, sıfırla, yeniden başla: Takım arkadaşlarını elinden tuttu, Romero’ya asist yaptı (Dünya Kupası’nda 9. asist), 2-2’yi güç ve hakimiyetle attı. Dünya Kupası’nda 21 gol. YİRMİ BİR. Kaçınılmaz.
Alvarez 5,5: Shobeir 1-1'i engelledi, genel olarak pek bir şey yapamadı. Son hücuma katıldı, ancak her zaman net olamadı (95' Medina, not).
Scaloni 5,5: Onun Arjantin’i karakter ve sonsuz bir yüreğe sahip, ancak takım olarak bütünlüğünü kaybetti ve savunmada zayıflık gösteriyor. Hızlı oyunculara ihtiyaç var, her şeyi Messi çözemez.
MISIR'IN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Shobeir 7: 11 metreden Messi’yi hipnotize etti, Mac Allister’a ve özellikle de Alvarez’e çılgın bir kurtarışla hayır dedi. Üç gol yedi, ama yine de muhteşem bir performans sergiledi. Farklı bir son hak etmişti
Hany 5,5: Tagliafico karşısında zorlandı, sadece savunma aşamasıyla ilgilendi
Ibrahim 5: 1-0'ı gol yapmak için havaya sıçradı; cesaret, güç ve dikkat dolu bir maç çıkardı, ancak maçın sonlarında güneşte kar gibi eridi. Enzo'yu gözden kaçırdı, bu çok ciddi bir hataydı.
Rabia 5,5: Maçın sonundaki performans düşüşü açıklanamaz
Hafez 5,5: İlk yarıda ikna ediciydi, sonra Arjantinlilerin hırsı karşısında ezildi
Ashour 6,5: Hızlı ve çevik bir oyuncu; Molina’yı iyi kontrol altında tuttu ve topu ayağında iyi kullanabildiğini gösterdi. Sakatlık nedeniyle oyundan çıktı (46' Fathi 6: İyi bir performans sergiledi)
Ziko 6,5: 2 gol attı, biri iptal edildi. Her zaman tehlikeli bir pozisyon yaratabilecekmiş gibi bir izlenim bıraktı (80' Marmoush - değerlendirilemez)
Attia 6: En dikkat çekici anı, Ibrahim'e yaptığı asist oldu
Lasheen 5,5: 70 dakikadan fazla bir süre boyunca Albiceleste'nin orta sahasını kontrol altında tuttu, maçın sonlarında kayboldu (90' Zizo -)
Salah 6,5: 9 numara olarak oynadı; sadece sahada olması bile Martinez ve Romero’yu tetikte tutmaya yetti. İlk yarı zorlu geçti, ikinci yarıda daha iyiydi. En tehlikeli pozisyonlar onun ayağından çıktı.
Hassan 5,5: Naif bir hareketle Tagliafico'yu kaçırdı ve 1-1'i getirebilecek penaltıya neden oldu. Ziko'nun 0-2'yi attığı golün asistini yaptı (73' Trezeguet 5,5 pek varlık gösteremedi).
Hassam 6,5: 80 dakika boyunca Mısır harika oynadı, sahada iyi bir düzen kurdu ve kontra ataklarda tehlikeli oldu. Maçın sonlarında 1-2 geriye düşüldüğünde, takımın enerjisi tükendi. Ve bu onun suçu değil.
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