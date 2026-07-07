Arjantin-Mısır maçı oyuncu değerlendirmeleri: Lionel Messi kaçınılmaz! Tüm zamanların en iyisi, bir kez daha kaçırdığı penaltının telafisini yaparak, son 16 turunda efsanevi bir geri dönüşe öncülük etti ve muhteşem Firavunlar’ın kalbini kırdı

Messi, kısa süre sonra şampiyon takımı beraberliğe taşıyabilirdi ancak hareketleri önceden okunan penaltısı Mostafa Shobeir tarafından kolayca kurtarıldı; bu da Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusunun, finallerde attığı sekiz penaltının dördünü kaçırdığı anlamına geliyor.

Mostafa Zico, daha önce Lisandro Martinez’e yaptığı faul nedeniyle golü iptal edilen Mısır’ın bir başka muhteşem kontra atağını gole çevirdiğinde, bu kaçırılan penaltı inanılmaz derecede pahalıya mal olacak gibi görünüyordu.

Ancak Messi henüz pes etmemişti – hem de hiç de değil – ve Cristian Romero’ya bir orta yaparak Arjantin’in farkını yarıya indirdi, ardından maçın bitimine sadece yedi dakika kala eşitliği sağlayan golü attı.

Şaşırtıcı bir şekilde, Mısır uzatmalara bile kalamadı; Enzo Fernandez, Lautaro Martinez’in sol kanattan yaptığı muhteşem ortayı kafayla ağlara göndererek Albiceleste’ye galibiyeti getirdi.

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