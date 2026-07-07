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Mark Doyle

Çeviri:

Arjantin-Mısır maçı oyuncu değerlendirmeleri: Lionel Messi kaçınılmaz! Tüm zamanların en iyisi, bir başka penaltı kaçırışının telafisini yaparak, son 16 turunda efsanevi bir geri dönüşe öncülük etti ve muhteşem Firavunlar’ın kalbini kırdı

Player ratings
Dünya Kupası
FEATURES
Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
L. Messi

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nda ikinci penaltıyı kaçırmasının telafisini, en dramatik geri dönüşe ilham vererek yaptı; Arjantin, Atlanta’da tarihe geçecek bir son 16 turu karşılaşmasında, maçın bitimine 10 dakikadan biraz fazla süre kala 2-0 geriden gelerek kahramanca mücadele eden Mısır takımını 3-2 mağlup etti. Lionel Scaloni'nin takımı, aynı skorla Cape Verde'yi şanslı bir şekilde yendikleri maçtaki kadar halsiz bir başlangıç yaptı ve Mısır bu durumdan yararlandı; maçın henüz 15. dakikasında, Marwan Attia'nın ortasını kimseye engel olamayan Yasser Ibrahim, Emiliano Martinez'i geçerek golü attı.

Messi, kısa süre sonra şampiyon takımı beraberliğe taşıyabilirdi; ancak hareketleri önceden okunabilen penaltısı Mostafa Shobeir tarafından kolayca kurtarıldı. Böylece, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu, finallerde attığı sekiz penaltının dördünü kaçırmış oldu.

Mostafa Zico, daha önce Lisandro Martinez’e yaptığı faul nedeniyle golü iptal edilen Mısır’ın bir başka muhteşem kontra atağını gole çevirdiğinde, bu kaçırılan penaltı inanılmaz derecede pahalıya mal olacak gibi görünüyordu.

Ancak Messi henüz pes etmemişti – hem de hiç de değil – ve Cristian Romero’ya ortaladığı topla Arjantin’in farkını yarıya indirdikten sonra, maçın bitimine sadece yedi dakika kala eşitliği sağlayan golü attı.

Şaşırtıcı bir şekilde, Mısır uzatmalara bile kalamadı; Enzo Fernandez, Lautaro Martinez’in sol kanattan gönderdiği muhteşem ortayı kafayla ağlara göndererek Albiceleste’ye galibiyeti kazandırdı.

Aşağıda, GOAL, Atalanta’da sahne alan tüm Arjantinli oyuncuları sıralıyor...

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Emiliano Martinez (5/10):

    Mısır'ın attığı iki golde de yapabileceği hiçbir şey yoktu ve maçın son saniyelerinde birkaç önemli kurtarış yaptı.

    Nahuel Molina (5/10):

    Bazı güzel çapraz paslar attı ve Alexis Mac Allister'ın gole çevirmesi gereken harika bir orta yaptı, ancak birden fazla kez çok ileride kaldı.

    Cristian Romero (6/10):

    Her zamanki gibi, top kapma mücadelelerine kendini adadı ve kafa vuruşuyla Arjantin'i maça geri döndürdü.

    Lisandro Martinez (4/10):

    Her zamanki agresifliğiyle oynadı ancak zaman zaman çok zayıf bir savunmacı olabiliyor ve maçın ilk golünde görevini ihmal etti.

    Nico Tagliafico (6/10):

    Sol kanattan zaman zaman tehlike yarattı ve Messi'nin kaçırdığı penaltıyı kazandı. Ancak ikinci yarıda, muhtemelen sakatlıktan yeni döndüğü için, gücü tükendi.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Rodrigo De Paul (2/10):

    Yeşil Burun Adaları karşısında berbat bir performans sergilemesine rağmen ilk 11'deki yerini koruması şans eseriydi ve bu maçta performansı daha da kötüydü. Hiçbir katkı sağlamadı. Haklı olarak oyundan alındı. Berbat bir performans sergiledi. Arjantin'in bir sonraki maçında ilk 11'de yer alamaz.

    Leandro Paredes (5/10):

    Orta sahaya sağlamlık katmak için ilk 11'e alındı ancak bu konuda pek başarılı olamadı; her ne kadar maçın sonlarında Mısır'ın bir kontra atağını mükemmel bir şekilde durdurmuş olsa da.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Chelsea'li oyuncu pek iyi bir maç çıkarmadı ama maçın son saniyelerinde Lautaro'nun ortasına kafayla dokunmak için ileriye atılarak nihayet görevini yerine getirdi.

    Alexis Mac Allister (4/10):

    Paredes'in kadroda yer alması, Liverpool'lu oyuncunun daha ileri bir pozisyonda oynamasına olanak sağladı; ancak tüm çabalarına rağmen, her top kaybında faul yapmaktan ve büyük bir gol fırsatını Shobeir'in kucağına göndermekten başka pek bir şey yapamadı.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Saldırı

    Lionel Messi (8/10):

    Maçtan sonra duygularına hakim olamadı - ve bunun nedenini herkes anlayabilirdi. Arjantin turnuvadan elenmek üzereydi ve bir penaltıyı daha kaçırsaydı tüm suç ona yüklenecekti. Ancak bir kez daha bir asist ve bir golle takımını sırtladı. Ne kalite! Ne karakter! Bu adam yılmaz, kaçınılmaz ve ebedi.

    Julian Alvarez (5/10):

    Lautaro'nun yerine forvette şans buldu; ancak ilk yarıda Shobeir'den muhteşem bir kurtarış koparmasına rağmen, Atletico Madrid'e transfer olmak isteyen bu forvet genel olarak yeterince etkili olamadı.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Lautaro Martinez (7/10):

    İkinci yarının ortasında oyuna girdi ve Messi'nin muhteşem kanat oyununun ardından yakın direğe doğru bir kafa vuruşu yaptı ancak top az farkla dışarı çıktı. Ardından 93. dakikada, diğer oyuncuların uzatmalara gitmek için topu tutmayı düşüneceği bir anda, Enzo'ya pas vermek için şimdiye kadar gördüğünüz en güzel ortalardan birini yaptı.

    Nico Gonzalez (6/10):

    Lautaro ile birlikte çift oyuncu değişikliğinin bir parçası oldu ve Arjantin'in oyununa çok ihtiyaç duyulan enerji ve yoğunluğu kattı.

    Gonzalo Montiel (6/10):

    Maçın bitimine 15 dakikadan biraz fazla bir süre kala oyuna girdi ve ceza sahasında gösterdiği olağanüstü soğukkanlılıkla kaptanına asist yaparak Messi'nin son dakikada attığı beraberlik golünde kritik bir rol oynadı.

    Nicolas Otamendi (N/A):

    Arjantin skoru korumaya çalışırken maçın son saniyelerinde oyuna girdi.

    Facundo Medina (N/A):

    Scaloni'nin zaman kazanmaya yönelik bir başka oyuncu değişikliği.

    Lionel Scaloni (6/10):

    Messi, Arjantin'i yine kurtardı ama maçın gidişatını değiştiren bazı değişiklikler yapan teknik direktöre de övgü verilmeli. Ancak bu, Scaloni için arka arkaya ikinci büyük korku anı oldu. Çeyrek final için orta saha kadrosunu gerçekten gözden geçirmesi gerekiyor.

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