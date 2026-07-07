Messi, kısa süre sonra şampiyon takımı beraberliğe taşıyabilirdi; ancak hareketleri önceden okunabilen penaltısı Mostafa Shobeir tarafından kolayca kurtarıldı. Böylece, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu, finallerde attığı sekiz penaltının dördünü kaçırmış oldu.

Mostafa Zico, daha önce Lisandro Martinez’e yaptığı faul nedeniyle golü iptal edilen Mısır’ın bir başka muhteşem kontra atağını gole çevirdiğinde, bu kaçırılan penaltı inanılmaz derecede pahalıya mal olacak gibi görünüyordu.

Ancak Messi henüz pes etmemişti – hem de hiç de değil – ve Cristian Romero’ya ortaladığı topla Arjantin’in farkını yarıya indirdikten sonra, maçın bitimine sadece yedi dakika kala eşitliği sağlayan golü attı.

Şaşırtıcı bir şekilde, Mısır uzatmalara bile kalamadı; Enzo Fernandez, Lautaro Martinez’in sol kanattan gönderdiği muhteşem ortayı kafayla ağlara göndererek Albiceleste’ye galibiyeti kazandırdı.

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