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Arjantin milli takımı, Rodri’ye Altın Top ödülü verilirken Lionel Messi’nin adının haykırılması üzerine, İspanya’nın Dünya Kupası kupasını kaldırma törenine “kaba” bir hareketle sırt çevirdi
Dramatik finalin ardından ortalık karıştı
İspanya, Ferran Torres’in golüyle Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup etti; ancak Dünya Kupası finalinin son dakikaları gergin olayların gölgesinde geçti. Albiceleste’nin öfkesi maçın bitiş düdüğünün ardından patlak verdi. Güney Amerika ekibi, yenilginin ardından disiplinini kaybetti; Leandro Paredes, Eric Garcia ve Gavi ile yaşadığı tartışmanın ardından maç sonrası kırmızı kart gördü.
Gerginlik madalya töreninde de devam etti. İspanya, Lionel Messi ve takım arkadaşlarının gümüş madalyalarını alırken onur kıtası oluşturdu, ancak Arjantin bu jesti karşılık vermedi. Bunun yerine, İspanya kupayı kaldırmaya hazırlanırken Arjantin takımı sahanın diğer ucuna doğru yürüdü.
- Getty Images News
Uzmanlar Arjantin'in tutumunu kınıyor
Sadece bu da değil, Rodri Altın Top ödülünü alırken Arjantinli taraftarlar Messi’nin adını da haykırdı. Bu olaylar maçın ardından şiddetli eleştirilere yol açtı ve Arjantin’in davranışı, İspanya’nın zaferinin yanı sıra en çok konuşulan konular arasına girdi.
Yayıncı Adrian Durham, talkSPORT'ta şunları söyledi: "Evet, hiç de klas bir davranış değildi. Kesinlikle şok ediciydiler. Bugün burada tam bir utanç kaynağı oldular. Taraftarların ise harika davrandığını düşünüyoruz. Ancak kupa kaldırılırken, hatta Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü almak için sahaya çıktığında bile taraftarlar Messi'nin adını ve Arjantin'i de tezahürat ediyorlardı. Arjantin'in Dünya Kupası finalinde yenildiğini bir türlü kabullenemiyorlar."
Albiceleste’nin finale uzanan yolculuğuna dair sorular
Durham ayrıca Arjantin'in finale uzanan yolunu da sorgulayarak, takımın turnuva boyunca elverişli koşullardan yararlandığını öne sürdü.
"Arjantin, futbol için tam bir utanç kaynağı, Dünya Kupası için bir utanç kaynağı. Aslında, İngiltere'ye karşı oynadıkları o 20 dakika hariç, başından beri bir utanç kaynağıydılar," diye ekledi.
"Dünya Kupası tarihinin en kolay grubuna düştüler, eleme turlarında Yeşil Burun Adaları karşısında zorlandılar, çeyrek finale çıkabilmek için Mısır'ın galibiyeti elinden kaçırmasına ihtiyaç duydular; çeyrek finalde ise İsviçre gereksiz bir kırmızı kartla kendi kalesine gol attı.
"Yarı finalde üstün olan İngiltere, maçı Arjantin’e adeta altın tepside sundu; Arjantin ise buraya, finale kadar geldi ve kendini tamamen rezil etti. Kabul edelim ki, Arjantin bu turnuvada kendilerine lehine verilen saçma sapan kararlarla dolu bir listeye sahipti."
- Getty
Arjantin’i disiplin soruşturması bekliyor
Birçok disiplin olayıyla sona eren turnuvanın ardından, final maçının ardından Arjantin’in davranışlarının daha da yakından incelenmesi bekleniyor. Final maçındaki olaylar, daha önce yaşanan Falkland Adaları pankartı tartışmasıyla birleştiğinde, Albiceleste’nin Dünya Kupası finaline uzanan yolculuğu kadar davranışlarının da gündemde kalacağı kesinleşiyor.
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