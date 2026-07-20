Sadece bu da değil, Rodri Altın Top ödülünü alırken Arjantinli taraftarlar Messi’nin adını da haykırdı. Bu olaylar maçın ardından şiddetli eleştirilere yol açtı ve Arjantin’in davranışı, İspanya’nın zaferinin yanı sıra en çok konuşulan konular arasına girdi.

Yayıncı Adrian Durham, talkSPORT'ta şunları söyledi: "Evet, hiç de klas bir davranış değildi. Kesinlikle şok ediciydiler. Bugün burada tam bir utanç kaynağı oldular. Taraftarların ise harika davrandığını düşünüyoruz. Ancak kupa kaldırılırken, hatta Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü almak için sahaya çıktığında bile taraftarlar Messi'nin adını ve Arjantin'i de tezahürat ediyorlardı. Arjantin'in Dünya Kupası finalinde yenildiğini bir türlü kabullenemiyorlar."