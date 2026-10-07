Arjantin Milli Takımı'nın tarihi gol kralı: Messi'den sonra bayrağı kim taşıyacak?

Lionel Messi, çarşamba sabahı Benin karşısında Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladı. 208 maçta attığı 126 golle Albiceleste tarihinin en golcü ismi olarak tarihe geçerken, ardından gelen oyuncular için neredeyse ulaşılmaz görünen bir rakama imza attı.

Messi, Dünya Kupası'nın ardından oynanan FIFA tarihli maç haftası kapsamındaki Benin ile hazırlık maçında bir gol atarak milli takım kariyerini noktaladı ve gol sayısını 126'ya yükseltti. Böylece kendisini en yakın takipçisi, 78 maçta 56 golle Gabriel Batistuta'nın 70 gol önüne geçti.

Arjantinli La Nación gazetesinin internet sitesine göre Batistuta, ilk on sıradaki isimler arasında maç başına 0,72 gol ortalamasıyla en iyi gol ortalamasını elinde tutuyor.

Listede güncel kuşağın oyuncularından geriye Lautaro Martínez kalıyor; 86 maçta 42 golle Arjantin'in tarihi golcüleri arasında üçüncü sırada yer alıyor ve 101 maçta aynı sayıda gol atan Sergio Agüero ile eşit durumda.