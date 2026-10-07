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Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
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Arjantin Milli Takımı'nın tarihi gol kralı: Messi'den sonra bayrağı kim taşıyacak?

Arjantin - Benin
Arjantin
Benin
Hazırlık Maçları
L. Messi
G. Batistuta
L. Martinez
D. Maradona
A. Di Maria
S. Aguero
Arjantin
Benin

Lionel Messi, çarşamba sabahı Benin karşısında Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladı. 208 maçta attığı 126 golle Albiceleste tarihinin en golcü ismi olarak tarihe geçerken, ardından gelen oyuncular için neredeyse ulaşılmaz görünen bir rakama imza attı.

Messi, Dünya Kupası'nın ardından oynanan FIFA tarihli maç haftası kapsamındaki Benin ile hazırlık maçında bir gol atarak milli takım kariyerini noktaladı ve gol sayısını 126'ya yükseltti. Böylece kendisini en yakın takipçisi, 78 maçta 56 golle Gabriel Batistuta'nın 70 gol önüne geçti.

Arjantinli La Nación gazetesinin internet sitesine göre Batistuta, ilk on sıradaki isimler arasında maç başına 0,72 gol ortalamasıyla en iyi gol ortalamasını elinde tutuyor.

Listede güncel kuşağın oyuncularından geriye Lautaro Martínez kalıyor; 86 maçta 42 golle Arjantin'in tarihi golcüleri arasında üçüncü sırada yer alıyor ve 101 maçta aynı sayıda gol atan Sergio Agüero ile eşit durumda.

  • Crespo, Maradona'yı geçti ve Passarella'nın özel bir ayrıcalığı

    Hernan Crespo, 35 golle beşinci sırada yer alıyor ve 32 gole sahip olan Diego Maradona'nın az bir farkla önünde bulunuyor.

    Gonzalo Higuain ve Angel Di Maria, 31'er golle yedinci sırayı paylaşıyor; gol ortalamasında ise Higuain 0,41 ile Di Maria'nın 0,21'inin önünde yer alıyor.

    Luis Artime 24 golle dokuzuncu sırada bulunuyor; onu 22'şer gol kaydeden Daniel Passarella ve Leopoldo Jacinto Luque takip ediyor; Passarella'nın bir defans oyuncusu olması ise ayrı bir avantaj olarak öne çıkıyor.

    Ayrıca Herminio Masantonio 19 gol kaydetti; onu 18'er golle Jose Sanfilippo, Norberto Mendez ve Mario Alberto Kempes izliyor.

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  • Messi'nin uluslararası gol sayısı detaylarıyla

    Messi, Arjantin Milli Takımı forması altındaki ilk uluslararası golünü 1 Mart 2006'da İsviçre'de Hırvatistan'a karşı oynanan hazırlık maçında kaydetti.

    Arjantin Futbol Federasyonu verilerine göre, Messi'nin en çok gol attığı yıl 18 golle 2022 oldu.

    Messi, hazırlık maçlarında 49, Dünya Kupası elemelerinde 36, Copa America'da 17 ve Dünya Kupası'nda 13 gol kaydetti.

    Bolivya Milli Takımı ise Messi'nin en sevdiği kurban; nitekim bu takıma 11 gol attı.

    Çarpıcı istatistikleri arasında Messi, tek bir maçta beş gol, 9 hat-trick ve 13 ikili gol kaydetti; maç başına 0,61 gol ortalaması yakaladı.

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