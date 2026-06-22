Getty Images Sport
Çeviri:
Arjantin milli takımı Lionel Messi’nin etrafında kenetlendi; Lionel Scaloni ise Inter Miami yıldızının babasıyla ilgili asılsız haberlere yanıt verdi
Arjantin, Avusturya maçı öncesinde dikkat dağıtıcı unsurları bir kenara bıraktı
Arjantin'in J Grubu'ndaki ikinci maçı için yaptığı hazırlıklar, kaptan Messi'nin babası Jorge'nin vefat ettiği yönündeki asılsız haberler nedeniyle aksadı. Bu haberler Arjantin'de büyük yankı uyandırdı; yanlış bilginin yayınlanmasının ardından bir televizyon sunucusunun istifa ettiği bildirildi.
- AFP
Scaloni, takımın gücünü vurguluyor
Messi ailesi daha sonra Jorge’nin tıbbi tedavi gördüğünü ve iyileşme sürecinin olumlu seyrettiğini açıkladı. Arjantin’in Teksas’ın Arlington kentinde Avusturya ile oynayacağı maç öncesinde Scaloni, spekülasyonları bir an önce ortadan kaldırmak ve dikkatleri futbola yöneltmek için harekete geçti. Avusturya maçı öncesinde konuşan Scaloni, Arjantin kampındaki birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.
ESPN'in aktardığına göre Scaloni, “Durumumuz iyi. Yarınki maça çıkmaya hazırız,” dedi. “İyi ve kötü durumların üstesinden gelenin takım olduğuna yürekten inanıyoruz. Bir arkadaşın yanında olmanın her zaman daha iyi olduğunu biliyoruz. Hepimiz böyle hissediyoruz ve o da böyle hissediyor olmalı. Bu konu hakkında başka bir şey eklemek istemiyorum; maça hazırız.”
TV sunucusu, yayındaki bir hata üzerine istifa etti
Tartışma, Luzu TV sunucusu Florencia Pena’nın bir canlı yayın sırasında Messi’nin babasının vefatını yanlış bir şekilde bildirmesinin ardından patlak verdi. Haber hızla yayıldı ve Messi altıncı Dünya Kupası macerasına başlarken aileye büyük bir üzüntü yaşattı. Pena daha sonra, kulaklığından prodüksiyon ekibi tarafından kendisine yanlış bilgi verildiğini öne sürerek görevinden istifa etti.
Olayın yarattığı etki çok ağır oldu ve yayın şirketi, olaya karışanlara karşı derhal disiplin cezaları uyguladı. Yapımcı Nicolas Occhiato, bu hatanın ardından birkaç personelin işten çıkarıldığını doğruladı.
- Getty Images Sport
Arjantin artık Avusturya maçıyla ilgileniyor
Arjantin, Messi’nin attığı üç gol sayesinde ilk grup maçında Cezayir’i 3-0 mağlup ettikten sonra, Avusturya karşısında bir galibiyet daha elde ederek son 32 turuna yükselmeyi hedefliyor. Scaloni, agresif ve iyi organize olmuş bir rakibe karşı zorlu bir karşılaşma bekliyor ve takımının topun kendilerinde olmadığı dönemlerde nasıl başa çıkacağına da dikkat edecek.
"Avusturya, çok iyi oyunculara sahip zorlu bir rakip," diye konuştu Scaloni. "İyi pres yapıyorlar, direkt bir oyun tarzına sahipler ve eleme turlarında harika bir performans sergilediler. Ciddiye alınması gereken bir takım. Karmaşık bir maç olacak. İki takım da galip geldi ve bu da harika bir gösteriye sahne olabilir. Zorlu ve çetin bir maç olacak."