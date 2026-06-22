Messi ailesi daha sonra Jorge’nin tıbbi tedavi gördüğünü ve iyileşme sürecinin olumlu seyrettiğini açıkladı. Arjantin’in Teksas’ın Arlington kentinde Avusturya ile oynayacağı maç öncesinde Scaloni, spekülasyonları bir an önce ortadan kaldırmak ve dikkatleri futbola yöneltmek için harekete geçti. Avusturya maçı öncesinde konuşan Scaloni, Arjantin kampındaki birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

ESPN'in aktardığına göre Scaloni, “Durumumuz iyi. Yarınki maça çıkmaya hazırız,” dedi. “İyi ve kötü durumların üstesinden gelenin takım olduğuna yürekten inanıyoruz. Bir arkadaşın yanında olmanın her zaman daha iyi olduğunu biliyoruz. Hepimiz böyle hissediyoruz ve o da böyle hissediyor olmalı. Bu konu hakkında başka bir şey eklemek istemiyorum; maça hazırız.”