Artık Messi'nin son maçı için ülkede bekleyiş artıyor ve bununla birlikte Arjantin Futbol Federasyonu'nun yönetimine yönelik dikkat de yoğunlaşıyor. Çünkü federasyon, hazırlık maçları için Afrika'dan küçük ve zor durumda olan federasyonlara sahip rakipleri seçmeyi sürdürüyor. Bunun nedeni ise tamamen ekonomik; The Guardian'ın aktardığına göre maç için ödenmesi gereken ücret son derece düşük ve buna bağlı olarak federasyon kasasına giren gelir en üst seviyeye çıkıyor.

Portalın aktardığına göre sorun şu ki, Benin Milli Takımı da inanılmaz sıkıntılar yaşıyor. Her şeyden önce uçak yolculuğu değiştirilmedi; normal bir tarifeli uçuş kullanıldı ve bu da milli takımın video ekibinden bir üyenin de aralarında bulunduğu bazı kişilerde rahatsızlıklara ve bayılmalara yol açtı.

Ayrıca Benin, futbolcuların konaklaması için seçilen otellerin harap durumda olmasından şikayet ediyor; bu otellerde ağırlık salonu ya da kas çalışması yapılabilecek bir alan bile bulunmuyor. Otelin bir katında sıcak su tamamen yok ve son olarak tek imkan olan sauna da çalışmıyor.

Kısacası Benin'in AFA'ya ve onunla birlikte tüm dünyaya sorduğu soru şu: Messi'nin son büyük sahnesinde, bütün parayı kim cebine indiriyor?