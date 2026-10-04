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Lionel Messi Argentina 2026 World Cup SwitzerlandGetty
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Arjantin: Messi’nin son maçıyla ilgili tartışma sürüyor. Benin de ekonomik seyahatler, harabe oteller ve her türden sorundan şikâyetçi. Para kimin cebine gidiyor?

L. Messi
Arjantin
Arjantin - Benin
Benin
Hazırlık Maçları
Arjantin - Burkina Faso
Burkina Faso

İtalya saatiyle 6 Salı’yı 7 Çarşamba’ya bağlayan gece, tüm Arjantin halkının duracağı gece olacak. Çünkü o tarih, Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı formasıyla çıkacağı son resmi maçın tarihi olacak. Son dans; eşsiz olacak bir atmosferde, ancak tartışmalar da eksik kalmıyor.

Bir önceki maçta patlak veren skandalın ardından, Burkina Faso oyuncularının Buenos Aires’e gitmeyi reddetmesi ve Arjantin’in Afrika ülkesinin 23 Yaş Altı takımıyla karşılaşmasının ardından, Benin federasyonu için de tartışmalar büyüyor; Messi’nin Arjantin formasıyla son maçındaki rakip olarak belirlenen takım da onlar.

  • BURKİNA FASO'YA NE OLDU

    Cuma günü sabah saatlerinde Burkina Faso Milli Takımı, Arjantin tarafından ödenen ekonomi sınıfı tarifeli uçuşla Fas'taki kalkması gereken havalimanından Buenos Aires'e gidip Arjantin Milli Takımı ile hazırlık maçı oynamak üzere yola çıkmamayı seçti. Ancak oyuncular bunu reddetti ve Burkina Faso Futbol Federasyonu, son anda Mali U23 ile yapılacak hazırlık maçını iptal ederek yerlerine aceleyle U23 takımını geçmeye ikna etti. Uçağın Arjantin'e varışının saat 15.00'te, maçın başlama düdüğünün ise saat 19.00'da olması öngörülüyordu.

  • Benin'den de tepkiler var

    Artık Messi'nin son maçı için ülkede bekleyiş artıyor ve bununla birlikte Arjantin Futbol Federasyonu'nun yönetimine yönelik dikkat de yoğunlaşıyor. Çünkü federasyon, hazırlık maçları için Afrika'dan küçük ve zor durumda olan federasyonlara sahip rakipleri seçmeyi sürdürüyor. Bunun nedeni ise tamamen ekonomik; The Guardian'ın aktardığına göre maç için ödenmesi gereken ücret son derece düşük ve buna bağlı olarak federasyon kasasına giren gelir en üst seviyeye çıkıyor.

    Portalın aktardığına göre sorun şu ki, Benin Milli Takımı da inanılmaz sıkıntılar yaşıyor. Her şeyden önce uçak yolculuğu değiştirilmedi; normal bir tarifeli uçuş kullanıldı ve bu da milli takımın video ekibinden bir üyenin de aralarında bulunduğu bazı kişilerde rahatsızlıklara ve bayılmalara yol açtı.

    Ayrıca Benin, futbolcuların konaklaması için seçilen otellerin harap durumda olmasından şikayet ediyor; bu otellerde ağırlık salonu ya da kas çalışması yapılabilecek bir alan bile bulunmuyor. Otelin bir katında sıcak su tamamen yok ve son olarak tek imkan olan sauna da çalışmıyor.

    Kısacası Benin'in AFA'ya ve onunla birlikte tüm dünyaya sorduğu soru şu: Messi'nin son büyük sahnesinde, bütün parayı kim cebine indiriyor?

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