İtalya saatiyle 6 Salı’yı 7 Çarşamba’ya bağlayan gece, tüm Arjantin halkının duracağı gece olacak. Çünkü o tarih, Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı formasıyla çıkacağı son resmi maçın tarihi olacak. Son dans; eşsiz olacak bir atmosferde, ancak tartışmalar da eksik kalmıyor.
Bir önceki maçta patlak veren skandalın ardından, Burkina Faso oyuncularının Buenos Aires’e gitmeyi reddetmesi ve Arjantin’in Afrika ülkesinin 23 Yaş Altı takımıyla karşılaşmasının ardından, Benin federasyonu için de tartışmalar büyüyor; Messi’nin Arjantin formasıyla son maçındaki rakip olarak belirlenen takım da onlar.