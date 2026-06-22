Arjantin, Messi: "Her zaman Dünya Kupası'nı kazanma hedefimiz var. Kaçırdığım penaltı mı? Çok kötü vurdum."

Arjantin kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Avusturya'ya karşı 2-0 kazandıkları maçın ardından konuştu. 10 numaralı oyuncu, bu maçta attığı iki golle Dünya Kupası finallerinde 18 gol atma rekoruna ulaştı: "Dünya Kupası'nda attığım 18 gol arasında en sevdiğim gol hangisi? Şu anda hepsini hatırlamıyorum, biraz yorgunum."





"Büyük bir mutluluk var, çok yoğun bir maçtı. İyi bir sonuç aldık, sakin bir hafta geçirebilmek için kazanmak istiyorduk ve bunun için mutluyuz," diyor Messi. "Her iki maçı da kazandığımız için mutluyuz; Dünya Kupası’ndaki her maç zor ve karmaşıktır, kimse size bir şey hediye etmez. Rakip hiçbir zaman tehlikeli olmadı, bu açıdan zor bir maç değildi. Hızlı oynamak istiyorduk ve başardık; tur atlamak gerçekten çok önemliydi. Asla kolay değildir, ama Arjantin bunu başardı."



