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Lionel Messi Argentina player ratings Austria World Cup GFX 2:1GOAL
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Arjantin, Messi: "Her zaman Dünya Kupası'nı kazanma hedefimiz var. Kaçırdığım penaltı mı? Çok kötü vurdum."

Arjantin
L. Messi
Dünya Kupası

10 numaralı oyuncu, Arjantin-Avusturya maçı (2-0) sonrasında konuştu

Arjantin kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Avusturya'ya karşı 2-0 kazandıkları maçın ardından konuştu. 10 numaralı oyuncu, bu maçta attığı iki golle Dünya Kupası finallerinde 18 gol atma rekoruna ulaştı: "Dünya Kupası'nda attığım 18 gol arasında en sevdiğim gol hangisi? Şu anda hepsini hatırlamıyorum, biraz yorgunum."


"Büyük bir mutluluk var, çok yoğun bir maçtı. İyi bir sonuç aldık, sakin bir hafta geçirebilmek için kazanmak istiyorduk ve bunun için mutluyuz," diyor Messi. "Her iki maçı da kazandığımız için mutluyuz; Dünya Kupası’ndaki her maç zor ve karmaşıktır, kimse size bir şey hediye etmez. Rakip hiçbir zaman tehlikeli olmadı, bu açıdan zor bir maç değildi. Hızlı oynamak istiyorduk ve başardık; tur atlamak gerçekten çok önemliydi. Asla kolay değildir, ama Arjantin bunu başardı."


  • Messi şöyle devam ediyor: "Tüm takım aynı yönde ilerliyor; turnuva ya da hazırlık maçı oynamamız fark etmez, birlikte olmaktan keyif alıyoruz. İnsanları mutlu etmeyi, onların sevincini paylaşmayı seviyoruz. Böyle devam etmeliyiz. Her zaman şampiyonluk hedefimiz var ama maç maç düşünmeliyiz; bu kolay değil, her maçta olduğu gibi hazırlanmamız gerekiyor. Rakiplere ve anlara da bağlı; her maç özeldir. Oynamalıyız ve sahadayken bunun tadını çıkarmalıyız. Bir an vardı, penaltıyı kaçırdığımda… Çok kötü vurdum, ama neyse ki kazanmayı başardık ve önemli olan da bu.”



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