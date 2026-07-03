Arjantin, Lionel Messi’ye fazla mı bağımlı? Lionel Scaloni, Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları ile oynanacak son 32 turu maçı öncesinde Arjantin kaptanının etkisini değerlendirdi

Fort Lauderdale’de gazetecilere konuşan Scaloni, takımının savunma hazırlığı ve grup aşamasında sembol niteliğindeki kaptanına aşırı bağımlı olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Teknik direktör, sistemini kararlılıkla savundu ve kadro genelinde gol dağılımının daha geniş olmasını memnuniyetle karşıladığını, ancak acımasız tek eleme aşamasına girerken takım olarak galibiyet elde etmenin nihai öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Scaloni şunları söyledi: "İyi gidiyoruz ve doğal olarak herkes kadar heyecanlıyız. Saygı duyulması gereken bir rakip var; çok iyi iş çıkardılar ve hata payı giderek azalıyor. Kaybeden eve döner. Bunu aklımızda tutuyoruz, ancak bu durum bizim için iyi bir zamanda geldi. Futbol budur ve maçlar birbirine çok yakın geçiyor. Çok rahat galip gelen Fransa ve Meksika'yı bir kenara bırakırsak, diğer maçlar çok çekişmeli geçti. Kolay olmayacak. Gerçek bu.

"Takımımızda Messi her türlü koşulda oynadı, bu yüzden sahada yer alacağını düşünüyorum. Bu, maça ve kendisine bağlı olacak. Ne olacağını tahmin etmek çok zor. Diğer oyunculara da fırsatlar geldi, ancak forvetlerimizden biri olan Leo golleri attı. Bu endişe edilecek bir durum değil. Gollerin daha fazla oyuncuya dağılmasını isterdim, ancak takım iyi oynayıp kazandığı sürece her şey yolunda."