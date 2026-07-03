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Arjantin, Lionel Messi’ye fazla mı bağımlı? Lionel Scaloni, Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları ile oynanacak son 32 turu maçı öncesinde Arjantin kaptanının etkisini değerlendirdi
Albiceleste, eleme turlarına başladı
Arjantin, bu Cuma nemli Miami’de ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı heyecan verici 32’li tur karşılaşmasında kusursuz galibiyet serisini riske atacak. Scaloni'nin yıldızlarla dolu kadrosu, üç ardışık galibiyetle J Grubu'nu rahatlıkla lider tamamladı ve Dallas'ta Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek grup aşamasını noktaladı. Afrikalı rakipleri üç ardışık beraberlikle tur atlamış olsa da, turnuva futbolu acımasız tek eleme formatına geçerken, son dünya şampiyonu hiçbir şeyi şansa bırakmıyor.
- AFP
Scaloni, gol atma konusundaki bağımlılığı reddediyor
Fort Lauderdale’de gazetecilere konuşan Scaloni, takımının savunma hazırlığı ve grup aşamasında sembol niteliğindeki kaptanına aşırı bağımlı olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Teknik direktör, sistemini kararlılıkla savundu ve kadro genelinde gol dağılımının daha geniş olmasını memnuniyetle karşıladığını, ancak acımasız tek eleme aşamasına girerken takım olarak galibiyet elde etmenin nihai öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.
Scaloni şunları söyledi: "İyi gidiyoruz ve doğal olarak herkes kadar heyecanlıyız. Saygı duyulması gereken bir rakip var; çok iyi iş çıkardılar ve hata payı giderek azalıyor. Kaybeden eve döner. Bunu aklımızda tutuyoruz, ancak bu durum bizim için iyi bir zamanda geldi. Futbol budur ve maçlar birbirine çok yakın geçiyor. Çok rahat galip gelen Fransa ve Meksika'yı bir kenara bırakırsak, diğer maçlar çok çekişmeli geçti. Kolay olmayacak. Gerçek bu.
"Takımımızda Messi her türlü koşulda oynadı, bu yüzden sahada yer alacağını düşünüyorum. Bu, maça ve kendisine bağlı olacak. Ne olacağını tahmin etmek çok zor. Diğer oyunculara da fırsatlar geldi, ancak forvetlerimizden biri olan Leo golleri attı. Bu endişe edilecek bir durum değil. Gollerin daha fazla oyuncuya dağılmasını isterdim, ancak takım iyi oynayıp kazandığı sürece her şey yolunda."
Şampiyonluk favorileri, dirençli sürpriz takımlarla karşı karşıya
Güney Amerika’nın devleri, grup aşamasında hem İspanya’yı hem de Suudi Arabistan’ı çaresiz bıraktığı bilinen, inatçı Yeşil Burun Adaları’nın alçak savunma bloğunu aşmanın bir yolunu bulmak zorundalar. Bu turnuvada henüz hiç yenilgi almamış bir ilk kez katılan ülkeyle karşı karşıya kalan Scaloni, basın toplantısını, yaklaşan rakibinin yapısal güçlü yanlarını ve geçiş oyunundaki tehdidini titizlikle analiz etmek için kullandı.
Scaloni şunları ekledi: "Yeşil Burun Adaları, henüz mağlup olmamış bir takım. Suudi Arabistan karşısında bile galibiyeti hak ettiler. İspanya ve Uruguay karşısında biraz daha zorlandılar, ancak iyi savunma yaptılar. Orta sahadaki pas kanallarını etkili bir şekilde kapatıyorlar ve kontra ataklarda çok tehlikeliler. Teknik açıdan yetenekli oyunculara sahipler. Daha önce de gördüğümüz gibi, iyi bir takım. Sonuçta bir üst tura yükseldiler ve bu bizi şaşırtmadı. Buraya tesadüfen gelmediler; onlara saygı duymalıyız ve tam da bunu yapacağız."
- Getty Images Sport
Dayanıklılık testi ön plana çıkıyor
Arjantin, tarihi direncinin sonuna kadar sınanacağının bilincinde olarak eleme turlarına giriyor. Son 13 Dünya Kupası eleme maçından yedisinin uzatmaya gitmesi göz önüne alındığında, Florida’nın zorlu ikliminde fiziksel kondisyonun son derece kritik bir öneme sahip olacağı aşikar. Dünya şampiyonu, penaltı atışlarına kalmamak için inatçı bir savunma bloğu karşısında son derece sabırlı davranmak zorunda.
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