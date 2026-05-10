Arjantin, Lionel Messi’nin Dünya Kupası serüvenine yakışır bir final planlarken, Nicolas Tagliafico “Tüm Zamanların En İyisi” için bir şampiyonluk daha hedefliyor
En büyüklerin mirasını korumak
Messi’nin Arjantin milli takımı üzerindeki etkisi istatistiklerin ötesine geçiyor ve 2026 Dünya Kupası yaklaşırken takım arkadaşları bu etkinliğin öneminin tam olarak farkındalar.
Albiceleste savunmasının belkemiği olan Tagliafico, kaptanın etkisinden coşkuyla bahsederken, Messi'nin milli takımla şimdiden üç büyük şampiyonluk kazandığını belirtti.
Tagliafico, FIFA'ya verdiği demeçte, "Leo bizim için çok önemli çünkü o kaptanımız ve liderimiz" dedi. "Takımın her zaman olduğu gibi sonuna kadar ona destek olacağını hissediyorum ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Son Dünya Kupası'nda olduğu gibi, unvanımızı korumak ve herkesin hatırlayacağı bir turnuva daha yaşamak için birlikte çalışacağız."
Şampiyonluk unvanını korumak
Bir turnuvaya son şampiyon olarak katılmak kendine özgü bir baskı getirir; Tagliafico ve takım arkadaşları bu gerçeği kucaklamaya hazırdır.
Katar 2022'nin zirvelerini ve geçmişteki elenmelerin dip noktalarını deneyimleyen tecrübeli savunma oyuncusu, takımın son dört yıldaki gelişiminin, genişletilmiş 48 takımlı format için onları taktiksel olarak daha esnek ve fiziksel olarak daha sağlam hale getirdiğine inanıyor.
Tagliafico şunları söyledi: "En büyük zorluk, halihazırda başardıklarımızın üzerine inşa etmek. Çıtayı çok yükseğe koyduk, şimdi bunu aşmaya çalışmalıyız. Son turnuvanın çok iyi geçtiğini biliyoruz, ancak o seviyeye tekrar ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."
Farklı bir Dünya Kupası
2026 turnuvası, maçların Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılmasıyla bambaşka bir zorluk ortaya koyuyor. Arjantin, hazırlık kampını Kansas City'de gerçekleştirecek ve bir eleme turu daha içeren daha uzun bir turnuvaya çıkacak.
"Bu Dünya Kupası'na şampiyon olarak katılmak çok özel bir şey: unvanı savunmak ve turnuvayı yeniden yaşamak. Bence bu sefer farklı olacak," dedi Tagliafico.
"Daha önce Dünya Kupaları'nda oynama şansına sahip oldum, ancak bu yeni bir zorluk olacak çünkü elbette herkes bizi yenmek isteyecek... ve unvanı savunmak eşsiz bir deneyim."
Bir dünya şampiyonunun gelişim öyküsü
Katar'dan bu yana kişisel gelişimini değerlendiren Lyon'un yıldızı Tagliafico, Avrupa sahnesinde oyun stilinin ne kadar olgunlaştığını vurguladı. Kendine özgü yoğunluğunun değişmediğini belirtirken, artık Lionel Scaloni'nin milli takım düzenine daha derin bir taktiksel anlayış kattığını ve bu sayede hem savunmada hem de geçiş anlarında daha etkili bir katkı sağladığını ifade etti.
Tagliafico, 2022'den bu yana geçirdiği evrimi değerlendirirken, "Kesinlikle çok daha fazla deneyim kazandım" dedi. "Takım çalışması her zaman vardı, ancak artık daha taktiksel alanlarda ve fiziksel olarak da katkı sağlayabiliyorum. Yoğunluk aynı, ancak kazandığım deneyim yardımcı oluyor. Avrupa'da, Dünya Kupası'nda karşılaşmamız muhtemel birçok rakiple karşılaştım, bu yüzden 2022'den bu yana pek bir şey değişmedi, ancak bu deneyim her zaman değerlidir."