Tarihin en iyi futbolcusu, 36 yıl aradan sonra size Dünya Kupası zaferini kazandıran ve kariyerinin son Dünya Kupası turnuvasına son Dünya Şampiyonu, kaptan ve 10 numaralı formasıyla katılan bu oyuncu, yedek kulübesinde kalabilir mi? Neyse ki bu soruyu bizim cevaplamamız gerekmiyor; bu görevi, Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni üstlenecek. Bu gece saat 3’ten itibaren, Albiceleste’nin 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçı, J Grubu’ndaki ilk karşılaşması olarak Cezayir’e karşı oynanacak: Lionel Messi’yi nasıl yönetmeli?
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Arjantin, Leo Messi’nin Cezayir Karşısında İlk Maçı: Dünya Kupası’nda başrol mü, yoksa lüks yedek mi?
38 YAŞINDA VE MLS'DE
Messi için Arjantin formasıyla katılacağı altıncı Dünya Kupası; Katar’da kazandığı şampiyonluğu savunmayı hedeflediği bu turnuva, “tüm zamanların en iyisi”nin kariyerindeki son büyük uluslararası turnuva olacak: 1987 doğumlu, 38 yaşındaki Messi, son üç sezondur MLS’de Inter Miami formasıyla oynuyor. Fiziksel açıdan katkısının dört yıl öncekiyle aynı olamayacağı gayet normal.
SCALONI, 10 NUMARADAN VAZGEÇMİYOR
Ancak Scaloni, “Pulga”nın yeteneğinden vazgeçmeye niyetli değil; Arjantinli oyuncunun soyunma odasından da teyit edildiği üzere, Pulga açılış maçında ilk on birde yer alacak: Sessiz ve rekabetçi bir lider olarak herkesin seviyesini yükseltebilen bir futbolcunun varlığı çok önemli. Ama gerektiğinde kenara çekilmeyi de biliyor.
MİNNET, KİMLİK VE KAPSAM
Ülkenin minnettarlığı, Scaloni’nin kadro seçimlerine de yansıdı: Katar’da yer alan 26 oyuncunun 17’si kadrodayer alırken, takımın omurgası kalede Emiliano Martinez, savunmada Romero, orta sahada De Paul, Enzo Fernandez ve MacAllister, forvette ise Lautaro’nun yanında Messi ve Alvarez’den oluşuyor. Bu güçlü kimlik, ancak belirli bir taktiksel koruma stratejisiyle desteklenmelidir; bu da Almada gibi dengeleyici bir oyuncunun kadroya dahil edilmesini gerektirebilir.
REKORLAR VE HEDEF
10 numara, hem teknik hem de duygusal açıdan projenin mutlak referans noktası olmaya devam ediyor. Yaşı ve kariyerinin son aşamasına gelmiş olmasına rağmen, oyunun her alanında ve takım içi liderlikte etkisi hâlâ belirleyici. Arjantinli kaptan, halihazırda Dünya Kupası’nda en fazla maça çıkan oyuncu rekorunu ve bu turnuvada Arjantin tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyor; bu rakamlar onun efsanevi statüsünü teyit ediyor. 20 yıl önce Almanya’da başlayan bir döngüyü tamamlamak için: Arka arkaya iki Dünya Kupası’nı kazanabilen tek milli takımlar, 1934 ve 1938’de İtalya ile 1958 ve 1962’de Brezilya olmuştur. Messi, veda etmeden önce somut bir hedefi var.