Arjantin, Leo Messi’nin Cezayir Karşısında İlk Maçı: Dünya Kupası’nda başrol mü, yoksa lüks yedek mi?

10 numara, hem teknik hem de duygusal açıdan projenin mutlak referans noktası olmaya devam ediyor. Yaşı ve kariyerinin son aşamasına gelmiş olmasına rağmen, oyunun her alanında ve takım içi liderlikte etkisi hâlâ belirleyici. Arjantinli kaptan, halihazırda Dünya Kupası’nda en fazla maça çıkan oyuncu rekorunu ve bu turnuvada Arjantin tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyor; bu rakamlar onun efsanevi statüsünü teyit ediyor. 20 yıl önce Almanya’da başlayan bir döngüyü tamamlamak için: Arka arkaya iki Dünya Kupası’nı kazanabilen tek milli takımlar, 1934 ve 1938’de İtalya ile 1958 ve 1962’de Brezilya olmuştur. Messi, veda etmeden önce somut bir hedefi var.