Teknik ekip, taktik alternatifleri değerlendirmek ve daha fazla sorumluluk üstlenebilecek oyuncuları belirlemek amacıyla, Lionel Messi'nin 6 Ekim'de millî takımı resmen bırakmasının ardından her buluşmadan en iyi şekilde yararlanmayı hedefliyor. Doble Amarilla'nın haberine göre federasyon, Güney Amerikalı rakibi Uruguay ile Estadio Unico Diego Armando Maradona'da çekişmeli bir Rio de la Plata derbisi düzenlemek için görüşmelere başladı. Görüşmelerde, komşu iki ülke arasında ilk maçı La Plata'da, rövanşı ise Montevideo'da oynanacak iki maçlık bir eşleşme olasılığı da ele alınıyor.