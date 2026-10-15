AFP
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Arjantin kasım ayındaki Asya turunu iptal ederken Lionel Scaloni, La Plata'da Uruguay ve Kosta Rika ile oynanacak maçları planlıyor
İptal edilen seyahat, yurt içi planların yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor
Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Asya turunun iptal edilmesinin ardından yılın son millî maç döneminde ülkesinde karşılaşacağı yeni rakipler bulmak için yoğun çaba harcıyor. Bu plan değişikliği, yeni nesil yeteneklere şans vermek amacıyla ekim ayında Bolivya, Burkina Faso ve Benin ile oynanan maçların ardından geldi. Teknik ekip, 9-17 Kasım arasındaki dokuz günlük FIFA millî maç döneminde iki maçlık kontenjanını doldurmak istiyor.
- Getty Images Sport
İkonik emekliliği kuşak değişimi izliyor
Teknik ekip, taktik alternatifleri değerlendirmek ve daha fazla sorumluluk üstlenebilecek oyuncuları belirlemek amacıyla, Lionel Messi'nin 6 Ekim'de millî takımı resmen bırakmasının ardından her buluşmadan en iyi şekilde yararlanmayı hedefliyor. Doble Amarilla'nın haberine göre federasyon, Güney Amerikalı rakibi Uruguay ile Estadio Unico Diego Armando Maradona'da çekişmeli bir Rio de la Plata derbisi düzenlemek için görüşmelere başladı. Görüşmelerde, komşu iki ülke arasında ilk maçı La Plata'da, rövanşı ise Montevideo'da oynanacak iki maçlık bir eşleşme olasılığı da ele alınıyor.
Orta Amerika seçeneği lojistiği kolaylaştırıyor
Diego Forlan liderliğindeki Uruguay ile karşılaşmak, konuk ekibin kısa süre önce tamamladığı Asya turunda Güney Kore ve Hindistan’ı yenip Japonya’ya kaybetmesinin ardından ciddi bir sınav olacaktı. Kıta komşularının yanı sıra Costa Rica da aynı yerde oynamak için aday olarak öne çıktı. Kasım ayındaki iki maçın da La Plata’da oynanması, uzun ve yorucu yolculukları ortadan kaldırarak ulaşım planlamasını kolaylaştıracak ve teknik ekibe antrenman sahasında değerli ek zaman kazandıracaktı.
- AFP
Nihai takvim müzakerelere bağlı
Görüşmeler perde arkasında sürerken, önerilen maçların hiçbiri henüz yönetici kurum tarafından resmen onaylanmadı. Nihai program, hazırlıklarını tamamlayan federasyon yöneticilerinin önümüzdeki haftalarda varacağı anlaşmalara bağlı olacak. Yurt dışına yönelik ticari bir gezi olarak başlayan süreç, şimdi ülkedeki taraftarlara 2026 sona ermeden önce takımlarını son bir kez sahada izleme fırsatı sunabilir.
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