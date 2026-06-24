Arjantin kaptanı Lionel Messi, turnuva gol rekorunu kırmasının ardından 2030 Dünya Kupası’nda oynamayı ihtimal dışı bırakmıyor

Bu hafta 39 yaşına basmasına rağmen Messi, milli takımdan emeklilik konusunu tartışmaya hiç niyetli görünmüyor. Turnuvanın 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2030 Dünya Kupası’nda forma giyme olasılığı sorulduğunda, Inter Miami’nin yıldızı bu konuyu geçiştirdi ancak kariyerinin uzun soluklu olacağı konusunda iyimser kaldı. “Bilmiyorum. Gerçek şu ki, şu anda bunu düşünmüyorum. Biraz uzak bir ihtimal gibi görünüyor ama dediğim gibi, ben günü gününe yaşıyorum ve şimdiki zamana odaklanıyorum," dedi Messi, ANI'ye göre gazetecilere.

Arjantin’in Cezayir ve Avusturya ile oynadığı ilk iki grup maçında attığı beş golün tamamını kaydeden tecrübeli forvet, kariyerine devam etmesinin tamamen fiziksel durumuna bağlı olduğunu vurguladı. Messi şöyle ekledi: “Evet, evet… Katkıda bulunabildiğim, fiziksel olarak iyi hissettiğim ve takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim sürece bir süre daha devam edeceğim… Oynamaya devam edeceğim." Bu sözleri, dünya çapındaki futbolseverler için 43 yaşında sahada mücadele eden Messi'yi görme hayali hâlâ canlı olduğunu gösteriyor.



