Getty Images Sport
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Arjantin kaptanı Lionel Messi, turnuva gol rekorunu kırmasının ardından 2030 Dünya Kupası’nda oynamayı ihtimal dışı bırakmıyor
GOAT veda etmeyi reddediyor
Bu hafta 39 yaşına basmasına rağmen Messi, milli takımdan emeklilik konusunu tartışmaya hiç niyetli görünmüyor. Turnuvanın 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2030 Dünya Kupası’nda forma giyme olasılığı sorulduğunda, Inter Miami’nin yıldızı bu konuyu geçiştirdi ancak kariyerinin uzun soluklu olacağı konusunda iyimser kaldı. “Bilmiyorum. Gerçek şu ki, şu anda bunu düşünmüyorum. Biraz uzak bir ihtimal gibi görünüyor ama dediğim gibi, ben günü gününe yaşıyorum ve şimdiki zamana odaklanıyorum," dedi Messi, ANI'ye göre gazetecilere.
Arjantin’in Cezayir ve Avusturya ile oynadığı ilk iki grup maçında attığı beş golün tamamını kaydeden tecrübeli forvet, kariyerine devam etmesinin tamamen fiziksel durumuna bağlı olduğunu vurguladı. Messi şöyle ekledi: “Evet, evet… Katkıda bulunabildiğim, fiziksel olarak iyi hissettiğim ve takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim sürece bir süre daha devam edeceğim… Oynamaya devam edeceğim." Bu sözleri, dünya çapındaki futbolseverler için 43 yaşında sahada mücadele eden Messi'yi görme hayali hâlâ canlı olduğunu gösteriyor.
- Getty Images Sport
Dünya sahnesinde rekor kıran başarılar
Messi'nin şu anki formu, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bu oyuncu için yaşın hâlâ sadece bir rakamdan ibaret olduğunu gösteriyor. Avusturya'yı 2-0 yendikleri maçta iki gol atarak, 16 gol olan önceki rekoru geçerek Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu. Açılış maçında attığı hat-trickle turnuva tarihinin en yaşlı hat-trick yapan oyuncusu olmasının ardından, 2026 kampanyasına da kusursuz bir başlangıç yaptı.
Eski Barcelona yıldızı, maçın başlarında bir penaltı kaçırmış olmasına rağmen bu dönüm noktasını değerlendirirken alçakgönüllü davrandı. Messi, “Gerçek şu ki, bunun nasıl gerçekleştiği gerçekten muhteşem,” dedi. “Bugün skoru artırabileceğim bir penaltı vuruşum vardı, ancak o penaltıyı gol yapsaydım, belki de diğer ikisini atamazdım. Kimse bilemez, ama sonuçtan memnunum.”
39 yaşında en iyi fiziksel formda
Çoğu futbolcu otuzlu yaşlarının sonlarına geldiğinde çoktan emekli olmuş olsa da, Messi fiziksel kondisyonuyla izleyenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. 39. yaş gününü kutlarken Arjantin milli takım kaptanı, Albiceleste’nin antrenman tesisinde kusursuz barfiks çekişini gösteren bir video paylaştı ve saha içindeki başarısının ardında yatan yoğun spor salonu çalışmalarını gözler önüne serdi. Bu fiziksel özveri, pek çok kişiyi onun kırklı yaşlarına kadar iyi performans sergileyen diğer spor ikonlarının izinden gidebileceğine ikna etti.
Uzmanlar şimdiden Messi’nin bir sonraki kulüp transferinin ne olacağı konusunda spekülasyonlar yapıyor; eski İngiltere milli futbolcusu Gabby Agbonlahor da Messi’nin 2030 Dünya Kupası’nda forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu görüşüne katılıyor. Agbonlahor, Messi’nin Aston Villa ile sürpriz bir şekilde Premier Lig’e transfer olması durumunda, takımı hem ulusal hem de Avrupa şampiyonluğuna taşıyacağını bile öne sürdü.
- AFP
Kuzey Amerika’da şampiyonluğu savunmak
Şu an için öncelikli hedef, Dünya Kupası kupasını savunmak olmaya devam ediyor. Arjantin, bir maç kala 32'li turda yerini garantiledi; bu da teknik direktör Lionel Scaloni’ye, J Grubu’ndaki son maçta Ürdün karşısında yıldız oyuncularını dinlendirme imkânı tanıyor. Scaloni, kaptanını mutlu ve formda tutma arzusunu açıkça dile getirirken, arka arkaya iki dünya şampiyonluğu peşindeyken takım içindeki olumlu atmosferi vurguladı.
Scaloni, “İyi ve kötü anları birlikte atlatanın takım olduğuna inanıyoruz. Bir dostun yanında olmanın her şeyi daha iyi hale getirdiğini biliyoruz. Hepimiz böyle hissediyoruz ve Leo’nun söylediklerine bakılırsa onun da aynı şekilde hissettiğini düşünüyorum,” dedi. Eleme turları yaklaşırken, Messi’nin rekor kıran performansı ve üst düzey fiziksel kondisyonu, Arjantin’in New York’taki finale doğru ilerlerken yenilmesi zor bir takım olmaya devam edeceğini gösteriyor.