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Arjantin-İsviçre maçı oyuncu değerlendirmeleri: Julián Álvarez nihayet golcü kimliğini yeniden keşfetti; attığı müthiş gol, Lionel Messi ve takım arkadaşlarını Dünya Kupası yarı finallerine taşıdı

Player ratings
FEATURES
Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
Dünya Kupası
L. Messi
A. Mac Allister

Julián Álvarez, 2026 Dünya Kupası boyunca büyük ölçüde zorlanmıştı; ancak Arjantin’in ona en çok ihtiyaç duyduğu anda görevini yerine getirdi ve İsviçre’yi 3-1 mağlup ederek İngiltere ile oynanacak yarı final maçına çıkmalarını sağlayan muhteşem bir gol attı. Ancak bu skor, La Albiceleste’yi olduğundan daha iyi göstermişti; zira İsviçre, dünya şampiyonlarıyla başa baş bir mücadele sergilemişti ve hakem kararlarından dolayı mağdur olduğunu düşünmek için haklı nedenleri vardı.

İsviçre maçın başlarında topun büyük bir kısmını elinde tutmasına rağmen, Arjantin beklenmedik bir isimle ilk golü attı. Lionel Messi bir köşe vuruşu kullandı ve 5-foot-9 boyundaki Alexis Mac Allister, 10. dakikada havaya yükselerek Gregor Kobel’i geçen güçlü bir kafa vuruşu yaptı.

O andan itibaren maç neredeyse durma noktasına geldi. La Albiceleste, top hakimiyetini İsviçre’ye bırakıp rakibi ileriye çekmekle yetindi; bu taktik, 66. dakikada Dan Ndoye devreye girene kadar işe yaradı. Kanat oyuncusu bir kontra atağı başlattı, kanattan içeriye gelen Ricardo Rodríguez ile akıcı bir paslaşmaya girdi ve sol bek oyuncusunun nokta atışı ortasını gole çevirerek İsviçre’yi eşitliğe taşıdı.

Maçın gidişatı İsviçre lehineyken, tartışmalı bir karar maçın seyrini dramatik bir şekilde değiştirdi. Leandro Paredes, Embolo’ya yaptığı faul nedeniyle ilk başta sarı kart gördü, ancak VAR incelemesinin ardından bu kart iptal edildi. Bunun yerine Embolo, simülasyon yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kartını gördü ve bu tartışmalı karar, İsviçre’yi 10 kişi bıraktı.

Sayı üstünlüğüne rağmen Arjantin, ne Dünya Kupası elemelerinde ne de turnuva boyunca bir kez bile geride kalmamış olan İsviçre takımını aşmakta zorlandı. Nati, savunmaya çekildi ve penaltı atışlarında şansını denemekten memnun görünüyordu. İsviçre'nin savunması sağlam dururken, Arjantin'in olağanüstü bir şeye ihtiyacı vardı.

İşte o anda Álvarez devreye girdi.

2022'de Arjantin'in en skorer oyuncularından biri olmasına rağmen bu turnuvada gol atamayan forvet, 112. dakikada nihayet golcü kimliğini yeniden keşfetti. Sol kanattan Álvarez, sağ üst köşeye durdurulamaz bir füze gönderdi ve Messi ile Arjantin'in diğer hücum oyuncularını etkisiz hale getirmiş olan İsviçre takımını şaşkına çevirdi.

İsviçre'nin buna verecek bir cevabı yoktu. Saat 120 dakikaya yaklaşırken Murat Yakin'in takımı oyuncularını ileriye sürerken, Arjantin kontratakta Lautaro Martínez'in golüyle skoru 3-1'e getirerek etkileyici bir galibiyet elde etti.

GOAL, Kansas City Stadyumu’ndaki Arjantin oyuncularını değerlendiriyor...

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    Kaleci ve Savunma

    Emiliano Martínez (7/10):

    İsviçre'nin beraberlik golünde yapabileceği pek bir şey yoktu ve Nati karşısında dört kritik kurtarış yaptı.

    Nicolás Tagliafico (6/10):

    Geri çekilmekten çok atağa odaklandı, ancak bu konuda pek bir şey yapamadı. Birkaç kez faul alması sayesinde Arjantin'e birkaç duran top kazandırdı.

    Cristian Romero (7/10):

    Arjantin'in tartışmasız en güvenilir savunma oyuncusuydu; 106. dakikada oyundan alınana kadar beş top kazanımı ve iki top kesme yaptı.

    Lisandro Martínez (8/10):

    Her iki alanda da etkileyici bir performans sergiledi; üç başarılı dripling ve dokuz pası rakip ceza sahasına ulaştırırken, birkaç önemli top uzaklaştırma da yaptı.

    Nahuel Molina (6/10):

    Sağ kanatta her yerdeydi ve gece boyunca beş defansif katkı yaptı. Hücumda etkili olamadı, ancak 85 dakikalık süre boyunca hiçbir hata yapmadı.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Alexis Mac Allister (8/10):

    Mac Allister 5-foot-9 boyunda olmasına rağmen, devasa İsviçre takımının üstünden sıyrılarak Arjantin'in ilk golünü attı. Hücumda her zamankinden daha agresifti ve iki kolay fırsatı kaçırmış olsa da, rakibin hesaba katması gereken bir tehdit oluşturdu.

    Leandro Paredes (7/10):

    Saha üzerinde gözden kaçırdığı tek bir nokta bile yoktu ve paslarında inanılmaz derecede isabetliydi.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    En iyi performansı değildi. Üç ikili mücadelede galip geldi, ancak İsviçre'nin orta sahasını durdurmada büyük ölçüde etkisiz kaldı ve her zamanki gibi kontra atak fırsatları yaratamadı.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Paslarında inanılmaz derecede isabetliydi ve bir gol fırsatı yarattı.

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    Saldırı

    Lionel Messi (8/10):

    Onun standartlarına göre sakin bir maç geçirdi, ancak yine de Mac Allister'a zekice bir köşe vuruşuyla asist yapmayı başardı. Ancak, Dünya Kupası'nda 9 maçlık gol serisi rekoru sona erdi.

    Julian Alvarez (8/10):

    Bekleyiş sona erdi! Maçın büyük bir bölümünde pek göze çarpmayan Alvarez, turnuvanın en güzel gollerinden birini atarak Arjantin'in yarı finale yükselmesini garantiledi. Bu, aynı zamanda bu turnuvadaki ilk Dünya Kupası golü ve kariyerindeki beşinci Dünya Kupası golüydü.

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    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Nicolás González (6/10):

    Ceza sahasına sık sık girdi ancak çok etkili olamadı.

    Lautaro Martínez (8/10):

    Maçtaki tek gerçek fırsatını gole çevirerek maçı bitirdi.

    Gonzalo Montiel (6/10):

    Molina'nın yerine oyuna girdi ve taze bir soluk getirdi, ancak maçın gidişatını pek değiştirmedi.

    Thiago Almada (7/10):

    Eski MLS yıldızı, 91. dakikada sahaya çıktığı andan itibaren takıma canlılık kattı. Gol atamaması talihsizlikti.

    Nicolas Otamendi (6/10):

    Romero'nun yerine oyuna girdi ve her ne kadar o kadar etkili olmasa da, istikrarlı oyunu ve tecrübeli varlığı takıma güç kattı.

    Jose Lopez (Değerlendirilemez):

    Maçın son dokuz dakikasında oyuna girdi ve maça etki edecek kadar fazla zamanı olmadı.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Arjantin pek ikna edici bir performans sergilemedi ve Embolo’nun tartışmalı kırmızı kartından büyük fayda sağladı, ancak Scaloni, Álvarez’in zor anlarında ona güvenerek övgüyü hak etti. Yaptığı oyuncu değişiklikleri, nihai skor dengesiz performansı gizlemiş olsa da, Arjantin’in uzatmalarda kontrolü ele almasına yardımcı oldu.

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