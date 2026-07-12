İsviçre maçın başlarında topun büyük bir kısmını elinde tutmasına rağmen, Arjantin beklenmedik bir isimle ilk golü attı. Lionel Messi bir köşe vuruşu kullandı ve 5-foot-9 boyundaki Alexis Mac Allister, 10. dakikada havaya yükselerek Gregor Kobel’i geçen güçlü bir kafa vuruşu yaptı.

O andan itibaren maç neredeyse durma noktasına geldi. La Albiceleste, top hakimiyetini İsviçre’ye bırakıp rakibi ileriye çekmekle yetindi; bu taktik, 66. dakikada Dan Ndoye devreye girene kadar işe yaradı. Kanat oyuncusu bir kontra atağı başlattı, kanattan içeriye gelen Ricardo Rodríguez ile akıcı bir paslaşmaya girdi ve sol bek oyuncusunun nokta atışı ortasını gole çevirerek İsviçre’yi eşitliğe taşıdı.

Maçın gidişatı İsviçre lehineyken, tartışmalı bir karar maçın seyrini dramatik bir şekilde değiştirdi. Leandro Paredes, Embolo’ya yaptığı faul nedeniyle ilk başta sarı kart gördü, ancak VAR incelemesinin ardından bu kart iptal edildi. Bunun yerine Embolo, simülasyon yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kartını gördü ve bu tartışmalı karar, İsviçre’yi 10 kişi bıraktı.

Sayı üstünlüğüne rağmen Arjantin, ne Dünya Kupası elemelerinde ne de turnuva boyunca bir kez bile geride kalmamış olan İsviçre takımını aşmakta zorlandı. Nati, savunmaya çekildi ve penaltı atışlarında şansını denemekten memnun görünüyordu. İsviçre'nin savunması sağlam dururken, Arjantin'in olağanüstü bir şeye ihtiyacı vardı.

İşte o anda Álvarez devreye girdi.

2022'de Arjantin'in en skorer oyuncularından biri olmasına rağmen bu turnuvada gol atamayan forvet, 112. dakikada nihayet golcü kimliğini yeniden keşfetti. Sol kanattan Álvarez, sağ üst köşeye durdurulamaz bir füze gönderdi ve Messi ile Arjantin'in diğer hücum oyuncularını etkisiz hale getirmiş olan İsviçre takımını şaşkına çevirdi.

İsviçre'nin buna verecek bir cevabı yoktu. Saat 120 dakikaya yaklaşırken Murat Yakin'in takımı oyuncularını ileriye sürerken, Arjantin kontratakta Lautaro Martínez'in golüyle skoru 3-1'e getirerek etkileyici bir galibiyet elde etti.

GOAL, Kansas City Stadyumu’ndaki Arjantin oyuncularını değerlendiriyor...