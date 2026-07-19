Ve böylece beklediler, beklediler, beklediler, ama o an hiç gelmedi. Bunun yerine, fırsatı değerlendiren İspanya oldu ve bir zamanlar onları sık sık zafere taşıyan o kıvılcımı bir türlü yeniden bulamayan Arjantin takımını 1-0 mağlup etti

İlk 106 dakika boyunca tek bir şut bile çekemeyen Arjantin, sonunda kendi kalesinin arkasından bir top çıkarmak zorunda kaldı. Gol, Nico Williams’ın indirdiği topu yakalayan Ferran Torres’in ayağından geldi ve Dünya Kupası’nı kazandıran golü attı; böylece Messi ve arkadaşlarının Kuzey Amerika’dan eli boş ayrılmaları kesinleşti.

Gerçek şu ki, Arjantin hiçbir zaman golün yakınına bile yaklaşamadı. İspanya, beklendiği gibi top hakimiyetini elinde tuttu. Arjantin ise yine beklendiği gibi, gol fırsatını beklemekle yetindi. Belki de çok uzun süre beklediler, ancak hiçbir fırsatın gelmeyeceği anlaşıldığı için bütün gece beklemeye devam edecekleri ihtimali de vardı.

Aslında umutları, ikinci yarının uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında Enzo Fernandez’in orta sahada yaptığı beceriksiz müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesiyle suya düştü. İkinci sarı kartını gören bu Chelsea orta saha oyuncusu sahadan atıldı ve Arjantin’i, tam kadroyla bile yakalamaya pek yaklaşamadıkları hayallerin peşinden koşmaya mahkum etti. O anda kaleyi bulan şutları sıfırdı ve maçın sonuna kadar da durum böyle kaldı.

Ve sonra maç, hayal kırıklığı, hüsran ve gerçekçi bir bakışla Arjantin için olabilecek en olaysız şekilde sona erdi. Bu takım, her zaman masalsı bir son hayal etmişti. Ancak gerçeklik çok daha soğuktu.

GOAL, New Jersey’deki Arjantinli oyuncuları değerlendiriyor...