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Messi Enzo Fernandez Argentina GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Arjantin-İspanya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Bu sefer masal yok! Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde ortada yoktu; Albiceleste, Enzo Fernández’in akılsız kırmızı kartının bedelini ödedi

Player ratings
Arjantin
L. Messi
E. Fernandez
Dünya Kupası
FEATURES
İspanya - Arjantin

Zaman geçtikçe ve New Jersey’deki sahayı gölgeler sarmaya devam ettikçe, Arjantin beklemeye devam etti. Elbette o an gelecekti, değil mi? Her zaman gelir ya? Son iki Dünya Kupası’nda da her zaman bir Lionel Messi sihir anı yaşandı ve bu an, Arjantin’in en çok ihtiyaç duyduğu anda gelmiş gibi görünüyordu.

Ve böylece beklediler, beklediler, beklediler, ama o an hiç gelmedi. Bunun yerine, fırsatı değerlendiren İspanya oldu ve bir zamanlar onları sık sık zafere taşıyan o kıvılcımı bir türlü yeniden bulamayan Arjantin takımını 1-0 mağlup etti

İlk 106 dakika boyunca tek bir şut bile çekemeyen Arjantin, sonunda kendi kalesinin arkasından bir top çıkarmak zorunda kaldı. Gol, Nico Williams’ın indirdiği topu yakalayan Ferran Torres’in ayağından geldi ve Dünya Kupası’nı kazandıran golü attı; böylece Messi ve arkadaşlarının Kuzey Amerika’dan eli boş ayrılmaları kesinleşti.

Gerçek şu ki, Arjantin hiçbir zaman golün yakınına bile yaklaşamadı. İspanya, beklendiği gibi top hakimiyetini elinde tuttu. Arjantin ise yine beklendiği gibi, gol fırsatını beklemekle yetindi. Belki de çok uzun süre beklediler, ancak hiçbir fırsatın gelmeyeceği anlaşıldığı için bütün gece beklemeye devam edecekleri ihtimali de vardı.

Aslında umutları, ikinci yarının uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında Enzo Fernandez’in orta sahada yaptığı beceriksiz müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesiyle suya düştü. İkinci sarı kartını gören bu Chelsea orta saha oyuncusu sahadan atıldı ve Arjantin’i, tam kadroyla bile yakalamaya pek yaklaşamadıkları hayallerin peşinden koşmaya mahkum etti. O anda kaleyi bulan şutları sıfırdı ve maçın sonuna kadar da durum böyle kaldı.

Ve sonra maç, hayal kırıklığı, hüsran ve gerçekçi bir bakışla Arjantin için olabilecek en olaysız şekilde sona erdi. Bu takım, her zaman masalsı bir son hayal etmişti. Ancak gerçeklik çok daha soğuktu.

GOAL, New Jersey’deki Arjantinli oyuncuları değerlendiriyor...

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Kaleci ve Savunma

    Emiliano Martinez (9/10):

    Birçok kurtarış yaptı; çoğu kolaydı ama hepsi de çok önemliydi. Ancak golde yapabileceği hiçbir şey yoktu, çünkü Arjantin'in ihtiyaç duyduğu son kurtarışı yapamadı.

    Nicolas Tagliafico (8/10):

    Genel olarak etkisiz kalan Lamine Yamal'ı mükemmel bir şekilde kontrol etti. Sahadaki herkesten daha fazla defansif katkı sağladı; bu yüzden İspanya o kanattan atak yapmayı büyük ölçüde bıraktı.

    Lisandro Martinez (5/10):

    Kaleye 60 yard uzaklıkta yaptığı faulle gereksiz bir sarı kart gördü. Birkaç dakika sonra da sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maçın böyle gelişmesini hiç istemezdi.

    Cristian Romero (6/10):

    Görünüşe göre sakatlık nedeniyle oyundan çıkan ikinci Arjantin stoperi oldu. Partnerinden 26 dakika daha fazla sahada kaldı ancak garip bir şekilde, savunmada çok fazla önemli an yaşamadı.

    Gonzalo Montiel (7/10):

    Defansif açıdan çok önemli işler yaptı; bunların başında, ikinci yarının başında İspanya’nın büyük bir atağını durduran önemli bir top uzaklaştırma geliyordu. Birkaç dakika sonra, Nahuel Molina ile değiştirildi.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Nico Gonzalez (5/10):

    İngiltere maçında oyunun gidişatını değiştirmeye katkıda bulunduktan sonra ilk 11'e alındı. İlk yarıda, geçen sefer de yerine geçtiği Leandro Paredes ile değiştirilene kadar pek bir şey yapamadı.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Birkaç faul ve bazı iyi savunma katkıları sergiledi, ancak maçın kontrolünü ele geçirmek için çok az şey yaptı.

    Enzo Fernandez (3/10):

    Kırmızı kartı tamamen hak etti. Sarı kartlıyken Cubarsi'ye çok sert bir faul yaptı. İşleri daha da kötüleştiren ne mi? O ilk sarı kart, hakeme itiraz ettiği için verilmişti! Özellikle bir Dünya Kupası finalinde daha akıllı davranmak gerekir.

    Rodrigo De Paul (5/10):

    Sağ kanatta iyi işler çıkardı, ancak Arjantin topu elinde tutamadığı için gerçekten öne çıkan bir performansı yoktu.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Julian Alvarez (5/10):

    Çok koştu, ancak hücumda hiçbir katkı sağlamadı. Maçın gidişatı göz önüne alındığında bu tamamen onun suçu sayılmaz, ancak Alvarez durumu değiştirmek için hiçbir şey yapmadı.

    Lionel Messi (5/10):

    İspanya onu oyundan tamamen çıkardı. Nadiren top aldı ve aldığında da genellikle kenar çizgisindeydi ve gidecek yeri yoktu. Bu, Messi'nin şimdiye kadar gördüğünüz en sessiz performansıydı; bu da İspanya'nın onu kendileri için uygun alanlara yönlendirme becerisinin bir göstergesidir.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Nicolas Otamendi (7/10):

    Maça erken girmek hiçbir zaman kolay değildir, özellikle de stoper olarak. İkinci yarının başında İspanya'nın bir pozisyonunda harika bir top uzaklaştırma yaptı. Defansif katkıları boldu ve Arjantin'i birkaç kez kurtardı.

    Leandro Paredes (6/10):

    Oyuna girdi, sarı kart gördü ve maçın geri kalanında sınırda oynadı. Fiziksel olarak agresifti, hatta bazen aşırıya kaçtı, ancak bu sayede topu kazanmayı başaramadı.

    Nahuel Molina (5/10):

    Montiel'in yerine oyuna girdikten sonra İspanya sık sık onun kanadından atak yaptı. Ancak galibiyet golünde Williams'ı kaçırdı.

    Facundo Medina (6/10):

    Takıma istikrar kazandırmak için oyuna girdi ve hızlı bir şekilde iyi bir top uzaklaştırma yaptı. Ancak Arjantin maçı çevirmek zorunda kaldığında o kadar da yardımcı olamadı.

    Giuliano Simeone (3/10):

    Gol anında kayboldu, ki bu kesinlikle olmaması gereken bir şeydi. Ardından skoru eşitleme şansı yakaladı ancak topu üstten dışarı attı.

    Marcos Senesi (6/10):

    Torres'in galibiyet golünden hemen önce oyuna girdi, bu da onun varlığının etkisini anında azalttı.

    Lionel Scaloni (5/10):

    Takımı hiçbir an kontrolü ele geçiremedi. Adil olmak gerekirse, özellikle Fernandez'in kırmızı kart görmesinden sonra kontrolü ele geçirmek için yapabileceği pek bir şey yoktu, ancak İspanya'nın oyununa karşı taktiksel bir çözüm bulamadı.