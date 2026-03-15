Arjantin-İspanya maçı iptal edilmesinin ardından Lionel Messi'nin Finalissima hakkındaki görüşü ortaya çıktı
Messi, kaçırılan kupa fırsatı yüzünden hayal kırıklığına uğradı
Bir kaynak ESPN'e, Messi'nin bu maça iddialı bir zihniyetle yaklaştığını, onu ciddi bir final ve bir sonraki Dünya Kupası öncesinde hayati bir adım olarak gördüğünü doğruladı. Efsanevi forvet, milli takım kaptanı olmasına rağmen, maçın iptal edilmesine yol açan yönetim kurulu görüşmelerine dahil olmadı.
Siyasi ortam Katar'ın etkinliği iptal etmesine neden oldu
CONMEBOL Copa America 2024 şampiyonu ile Avrupa şampiyonu arasında oynanacak olan maç, başlangıçta 27 Mart'ta Katar'da gerçekleştirilecekti. Ancak, Orta Doğu bölgesinde tırmanan siyasi gerginlik nedeniyle ilgili kurumlar maçı iptal etmek zorunda kaldı.
UEFA Pazar günü yaptığı açıklamada bu kararı şöyle açıkladı: "UEFA ile Katar'daki organizasyon yetkilileri arasında yapılan uzun görüşmelerin ardından, bölgedeki mevcut siyasi durum nedeniyle Finalissima'nın umulduğu gibi Katar'da oynanamayacağı bugün duyuruldu. UEFA diğer olası alternatifleri de değerlendirdi ancak bunların hiçbiri Arjantin Futbol Federasyonu tarafından kabul edilebilir bulunmadı."
Tarafsız sahalar konusunda yapılan müzakereler sonuçsuz kaldı
İlk iptal kararının ardından CONMEBOL, alternatif bir sahne bulmak için yoğun bir arayışın yaşandığını açıkladı. Arjantin, maçı Avrupa'ya taşımaya hazır olsa da, kesin tarih konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iki kıtasal federasyon arasında ortak bir noktada buluşulamadı.
CONMEBOL'un basın açıklamasında durum şöyle detaylandırıldı: "Bu durumda, 14 Mart Cumartesi günü Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), maçın 27 Mart'ta tarafsız bir saha olan İtalya'da oynanması yönünde bir teklif aldı. Arjantin, tarih dışında bu fikri itiraz etmeden kabul etti ve 31 Mart'ı önerdi. Ne yazık ki UEFA, orijinal tekliften sadece dört gün sonra olan 31 Mart'ta maçın oynanmasının mümkün olmadığını açıkladı ve Finalissima iptal edildi."
49. kupa avı devam ediyor
Önemli bir nokta olarak, haberlerde Messi’nin UEFA, CONMEBOL ve yerel organizasyon komitelerinin dahil olduğu kapsamlı müzakere sürecinde hiçbir rol oynamadığı belirtiliyor. Bunun yerine, Messi dikkatini tamamen sahaya vermiş ve eşi benzeri görülmemiş kupa koleksiyonuna yenilerini eklemeyi hedeflemişti.
Messi, kariyerinde kazandığı 48 kupa ile futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu konumunda bulunuyor. En son kazandığı kupa, Aralık ayında Inter Miami ile kazandığı MLS Kupası'ydı. Finalissima, 49. şampiyonluğunu kazanmak için altın bir fırsat sunuyordu, ancak bu dönüm noktası artık biraz daha beklemek zorunda.
