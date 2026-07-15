Arjantin-İngiltere maçı oyuncu değerlendirmeleri: Şampiyonları asla göz ardı etmeyin! Lionel Messi yine sihirli bir performans sergilerken, Enzo Fernández ve Lautaro Martínez Albiceleste’yi bir başka Dünya Kupası finaline taşıdı

Ancak bu Arjantin takımı söz konusu olduğunda gerçeklik biraz farklı görünüyor. Arjantinli taraftarlara nefes aldıran Messi değildi, ama o da üzerine düşeni yaptı. Bir kez daha, son şampiyon olan bu takım, bir Dünya Kupası maçında uçurumun eşiğinden geri döndü. İşleri asla kolaylaştırmıyorlar, ama her zaman başarmayı başarıyorlar.

55. dakikada İngiltere'ye geriye düşen Messi ve arkadaşları, maçın sonlarında attıkları iki golle geri döndü ve 2-1'lik galibiyetle üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi. Messi her iki golün de asistini yaptı, ancak bu gün sihirbaz o değildi; farkı yaratan, onu destekleyen takım arkadaşlarıydı.

İlk olarak, daha önce İngiltere’nin yıldızlarla dolu orta sahası tarafından iyi kontrol altına alınmış olan Enzo Fernandez öne çıktı. Aslında Arjantin, 85 dakika boyunca zorlanmıştı; ancak Fernandez’in tek bir vuruşuyla her şey bir anda altüst oldu. Şutu, çaresiz kalan Jordan Pickford’un yanından geçip ağlara giderken, Atlanta’daki seyirciler coşkuya kapıldı. O andan itibaren, galibiyetin an meselesi olduğu hissedildi.

Öyle de oldu. Uzatma süresinin ikinci dakikasında, momentum artıyordu ve Arjantin bunu değerlendirerek maçı kazandı. Messi’nin ortası tam Lautaro Martinez’in kafasına indi; Martinez, bu kadar yakın mesafeden golü kaçıramazdı. Kaçırmadı da ve Arjantin turu geçti. Şampiyonlar, yine şampiyon olabilirdi.

Bu maç kolay olmadı, ama öncesindeki galibiyetlerin hiçbiri de kolay olmamıştı. Fiziksel olarak güçlü ve motivasyonu yüksek bir İngiltere takımı karşısında zorlanan Arjantin, uçurumun eşiğine itildi. Ancak onlar bu duruma alışkındı; işte bu yüzden hâlâ buradalar ve finale çıkmak için bir şansları daha var; dünyayı bir kez daha hayran bırakmak için bir şansları daha var.

GOAL, Atlanta’daki Arjantin oyuncularını değerlendiriyor...