Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Argentina England ratings GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Arjantin-İngiltere maçı oyuncu değerlendirmeleri: Şampiyonları asla göz ardı etmeyin! Lionel Messi yine sihirli bir performans sergilerken, Enzo Fernández ve Lautaro Martínez Albiceleste’yi bir başka Dünya Kupası finaline taşıdı

Player ratings
Arjantin
L. Messi
Dünya Kupası
FEATURES
İngiltere - Arjantin

Lionel Messi topa her yaklaştığında, Atlanta’daki seyirciler nefeslerini tutuyordu. Arjantin ile İngiltere arasındaki karşılaşmanın ilk bir saatinde ortamın değiştiğini hissetmek için çok da fazla bir şeye gerek yoktu; Arjantinli efsanenin belki, bir an için bir şeyler yapabileceği kadar boş alana süzüldüğü kısa bir an yeterliydi. Maç ilerledikçe bu anlar daha da gergin hale geldi. Maçın sonlarında bir gol gerideyken, seyircilerin nefesini tuttuğu anlar artık sihirli bir anın beklentisinden çok, olası bir gerçeğin yavaş yavaş yerleşmesiyle ilgiliydi.

Ancak bu Arjantin takımı söz konusu olduğunda gerçeklik biraz farklı görünüyor. Arjantinli taraftarlara nefes aldıran Messi değildi, ama o da üzerine düşeni yaptı. Bir kez daha, son şampiyon olan bu takım, bir Dünya Kupası maçında uçurumun eşiğinden geri döndü. İşleri asla kolaylaştırmıyorlar, ama her zaman başarmayı başarıyorlar.

55. dakikada İngiltere'ye geriye düşen Messi ve arkadaşları, maçın sonlarında attıkları iki golle geri döndü ve 2-1'lik galibiyetle üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi. Messi her iki golün de asistini yaptı, ancak bu gün sihirbaz o değildi; farkı yaratan, onu destekleyen takım arkadaşlarıydı.

İlk olarak, daha önce İngiltere’nin yıldızlarla dolu orta sahası tarafından iyi kontrol altına alınmış olan Enzo Fernandez öne çıktı. Aslında Arjantin, 85 dakika boyunca zorlanmıştı; ancak Fernandez’in tek bir vuruşuyla her şey bir anda altüst oldu. Şutu, çaresiz kalan Jordan Pickford’un yanından geçip ağlara giderken, Atlanta’daki seyirciler coşkuya kapıldı. O andan itibaren, galibiyetin an meselesi olduğu hissedildi.

Öyle de oldu. Uzatma süresinin ikinci dakikasında, momentum artıyordu ve Arjantin bunu değerlendirerek maçı kazandı. Messi’nin ortası tam Lautaro Martinez’in kafasına indi; Martinez, bu kadar yakın mesafeden golü kaçıramazdı. Kaçırmadı da ve Arjantin turu geçti. Şampiyonlar, yine şampiyon olabilirdi.

Bu maç kolay olmadı, ama öncesindeki galibiyetlerin hiçbiri de kolay olmamıştı. Fiziksel olarak güçlü ve motivasyonu yüksek bir İngiltere takımı karşısında zorlanan Arjantin, uçurumun eşiğine itildi. Ancak onlar bu duruma alışkındı; işte bu yüzden hâlâ buradalar ve finale çıkmak için bir şansları daha var; dünyayı bir kez daha hayran bırakmak için bir şansları daha var.

GOAL, Atlanta’daki Arjantin oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Kaleci ve Savunma

    Emiliano Martinez (6/10):

    İngiltere'nin attığı golde oldukça çaresiz kaldı. O golün öncesindeki 55 dakika boyunca birkaç kolay an yaşadı, ancak gerçekten fazla bir şey yapması gerekmedi.

    Nicolas Tagliafico (6/10):

    İki bek arasında daha iyi olanıydı. İngiltere, Madueke yerine Rogers'ı sahaya sürerek taktiğini değiştirdi, ancak Tagliafico hiçbir zaman ciddi bir tehdit altında kalmadı.

    Lisandro Martinez (6/10):

    İlk yarıda biraz da olsa gerekli olan bir sarı kart gördü ve bu da onu biraz sakinleşmeye zorladı. Gordon'un gol pozisyonunda yaptığı bisiklet vuruşu takdire şayandı, ancak bu hareket Arjantin'in İngiltere'nin belirleyici atağı karşısında düzenini tamamen bozmasına neden oldu.

    Cristian Romero (7/10):

    Martinez gibi, ikinci yarının başında sarı kart görmek zorunda kaldı. Bunun dışında genel olarak çok sağlam bir performans sergiledi.

    Nahuel Molina (4/10):

    Gordon'un golünde tamamen topa odaklanmıştı ve bu da İngiltere'nin kanat oyuncusunun arkasına sızmasına izin verdi. Bu olay, İngiltere'nin ilk yarıda sahadaki kendi kanadında ona yoğun bir şekilde baskı uygulamasının ardından gerçekleşti.

    • Reklam
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Enzo Fernandez (8/10):

    Maçın gidişatını değiştiren golü attı ve o andan itibaren gerisi sadece zaman meselesiydi. Uzun süredir Arjantin'in tek ihtiyacı bir kıvılcımdı; Fernandez de bunu sağlayan kişi oldu.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    İki kez gol atmaya çok yaklaştı, ancak her iki seferde de top direkten döndü. İkinci sefer, Arjantin'in galibiyet golüne doğrudan yol açtı, bu yüzden muhtemelen bununla bir sorunu olmayacaktır.

    Leandro Paredes (6/10):

    Top varken de yokken de oyunun gidişatını belirleyen bir oyuncu olarak çok sağlamdı, ancak Arjantin'in orta sahada daha fazla hücum gücü ihtiyacı olması nedeniyle ilk değiştirilen oyuncu oldu.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Giuliano Simeone (5/10):

    Genel olarak rakip için bir baş belası gibiydi, ki bu da görevinin büyük ölçüde Messi için alan açmak olduğunu düşünürsek mantıklı. Ancak kendisi için gerçekten bir şeyler yaratacak kaliteden yoksundu.

    Julian Alvarez (5/10):

    İlk yarıda çok fazla angarya iş yaptı, ikinci yarıda ise birkaç kez kaleye doğru fena sayılmayacak şutlar çekti. Çaba gösteriyordu, ancak kaliteyi diğer forvetler sağladı.

    Lionel Messi (8/10):

    Birkaç an sihirli gibi görünüyordu, ancak hiçbiri onun için gerçekleşmedi. Fernandez'in muhteşem golünde asist yaptığı kabul edildikten sonra, galibiyet golünde zor kısmı üstlendi ve Martinez'e milimetrik bir orta yaptı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Nicolas Gonzalez (7/10):

    Oyuna girdi ve neredeyse anında Arjantin'in ilk gerçek gol fırsatını yakaladı, ancak Pickford bu şutu engelleyecek kadar iyi bir performans gösterdi. Daha sonra bir başka kafa vuruşu fırsatı yakaladı, ancak topu dışarıya attı. Takıma canlılık kattığını söylemek mümkün, ancak oyunun gidişatını değiştirecek o dokunuşu eksik kaldı.

    Gonzalo Montiel (6/10):

    Maçın sonlarında oyuna giren diğer oyuncularla birlikte sahaya çıktı ve özel bir katkı yapamadı.

    Nicolas Otamendi (6/10):

    Sarı kart kaosunu önlemek için Lisandro Martinez'in yerine oyuna girdi; bu mantıklı bir karardı.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Bekleneni yaptı: enerji ve sertlik kattı. Çabaları nedeniyle bir sarı kart da gördü.

    Lautaro Martinez (9/10):

    Maçı kazandıran isim. Yıllardır gol atabilen bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştı ve Arjantin'in Dünya Kupası finaline yükselmesini sağlayan çok önemli bir gol attı.

    Lionel Scaloni (8/10):

    Oyuncu değişikliklerini tam isabetli yaptı. Arjantin maçı kovaladı, ama bunu doğru şekilde yaptı. İngiltere'nin yeterince geriye çekilmesi de Arjantinlilerin maçın sonlarında iradesini dayatmasına yardımcı oldu.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG