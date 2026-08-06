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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

Arjantin, İngiltere karşısında 2026 Dünya Kupası'nda elde edilen dramatik zaferi kutlamak için 'Milli Futbol Takımları Günü'nü ilan etti

Arjantin
İngiltere
Dünya Kupası
L. Messi
İngiltere - Arjantin

Arjantin Futbol Federasyonu, İngiltere'ye karşı 2026 Dünya Kupası yarı finalinde elde edilen tarihi zaferi anmak için 15 Temmuz'u resmen "Milli Takımlar Günü" ilan etti. Bu tarih, Atlanta'da yaşanan dramatik geri dönüşü ölümsüzleştiriyor; Arjantin, son dakikalarda iki gol atarak İngiltere'nin hayallerini yıktı ve üst üste ikinci kez finale yükselmeyi garantiledi.

  • Tarihi bir geri dönüşün anısına

    Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), rakiplerine karşı elde ettikleri son büyük zaferin tarihini kalıcı olarak kutlama kararı aldı. Konsey yürütme kurulunun oybirliğiyle aldığı kararın ardından 15 Temmuz artık ulusal sportif önem taşıyan bir gün olarak kabul edilecek. Bu tarih, özellikle Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası yarı finalindeki performansını onurlandırmak için seçildi. Lionel Scaloni'nin ekibi, geç gelen bir geri düşüşün ardından Engalnd karşısında 2-1'lik galibiyet almıştı.

    İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın golüyle öne geçmişti ve Thomas Tuchel'in ekibi finale gidiyor gibi görünüyordu. Ancak maçın son bölümündeki yükselişle Enzo Fernandez 85. dakikada skoru eşitledi, ardından Lautaro Martinez uzatma dakikalarında attığı golle galibiyeti getirdi.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Modern bir klasiği ölümsüzleştirmek

    AFA, çarşamba günkü konsey yürütme kurulu toplantısının ardından, yeni oluşturulan özel günün ardındaki derin önemi açıklamak için resmî bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tarih, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı aldığı büyük ve tarihi galibiyeti anmak için seçildi.

    "Lionel Scaloni yönetimindeki takım, İngiltere karşısında tek gol farkla gerideydi ancak Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in golleri sayesinde skoru çevirmeyi başardı ve kutlamalar için sokaklara dökülen insanlarla tüm ülkeyi çılgına çevirdi."

  • Falkland Adaları tartışması yeniden alevlendi

    Zafer, siyasi gerilimden bağımsız değildi; Falkland Adaları üzerindeki uzun süredir devam eden anlaşmazlık, sportif rekabette yeniden ön plana çıktı. Atlanta'daki final düdüğünün ardından, birkaç Arjantinli oyuncunun sahada "Las Malvinas son Argentinas" (Malvinalar Arjantin'indir) yazılı bir pankart tuttuğu görüldü. Britanya Denizaşırı Toprakları üzerindeki egemenlik iddiası taşıyan bu mesaj, Birleşik Krallık hükümetinin anında kınamasına yol açtı ve FIFA tarafından resmî bir soruşturma başlatıldı.

    Uluslararası yönetim organlarından gelen tepkiye rağmen, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei takımı savundu ve kutlamayı "tamamen geçerli" olarak nitelendirdi; bunun ulusun ortak duygusunu yansıttığını söyledi. AFA Başkanı Claudio Tapia da kısa süre önce düzenlenen bir sponsor etkinliğinde sonucun ağırlığını daha da vurguladı. Tapia, birçok Arjantinli için turnuvanın, finaldeki sonraki sonuçtan bağımsız olarak, İngiltere'yi yendikleri anda kazanılmış gibi hissedildiğini öne sürdü.

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  • scaloni(C)Getty Images

    FIFA disiplin soruşturması kapıda

    Ülke galibiyeti kutlarken, AFA turnuvanın kaotik sonunun ardından yaşananların etkilerini hâlâ yönetmeye çalışıyor. Lionel Messi ve arkadaşları sonunda finalde İspanya'ya yenildi; ancak bu maça, her iki takımın oyuncuları ve teknik ekipleri arasında maçın ardından çıkan şiddetli kavga gölge düşürdü.

    Yönetim organı ayrıca turnuva sırasında uygunsuz tezahürat ve ırkçı istismar iddialarını da inceliyor. Bu soruşturmalar, İngiltere maçında yapılan siyasi göndermelere ilişkin incelemeyle birlikte yürütülüyor. AFA, olası para cezaları ve bireysel oyuncu cezalarıyla karşı karşıya olsa da 2026'daki bu performansın etrafında oluşan ulusal gurur sarsılmış değil.