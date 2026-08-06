Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), rakiplerine karşı elde ettikleri son büyük zaferin tarihini kalıcı olarak kutlama kararı aldı. Konsey yürütme kurulunun oybirliğiyle aldığı kararın ardından 15 Temmuz artık ulusal sportif önem taşıyan bir gün olarak kabul edilecek. Bu tarih, özellikle Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası yarı finalindeki performansını onurlandırmak için seçildi. Lionel Scaloni'nin ekibi, geç gelen bir geri düşüşün ardından Engalnd karşısında 2-1'lik galibiyet almıştı.

İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın golüyle öne geçmişti ve Thomas Tuchel'in ekibi finale gidiyor gibi görünüyordu. Ancak maçın son bölümündeki yükselişle Enzo Fernandez 85. dakikada skoru eşitledi, ardından Lautaro Martinez uzatma dakikalarında attığı golle galibiyeti getirdi.