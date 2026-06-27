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Mark Doyle

Çeviri:

Arjantin’in ‘Messi bağımlılığı’: 2026 Dünya Kupası’na muhteşem bir başlangıç yapmasına rağmen, son şampiyonlar sadece Leo’ya güvenemez

Opinion
Arjantin
L. Messi
Dünya Kupası
FEATURES
Ürdün - Arjantin
Ürdün
J. Alvarez
L. Martinez
L. Scaloni

Lionel Messi’nin 2026 Dünya Kupası’nda şimdiden beş gol atmış olması, Arjantin için elbette harika bir şey. Ancak endişe verici olan, takım arkadaşlarından hiçbirinin tek bir gol bile atamamış olması. Kuşkusuz, Messi’ye güvenmek her zaman planın bir parçasıydı. Efsanevi forvet Zlatan Ibrahimovic’in Fox Sports’ta söylediği gibi: “Messi sadece Arjantin’in en iyi oyuncusu değil. O, Arjantin’in sisteminin ta kendisi.”

Lionel Scaloni, takımını yaşlanan bir süperstarın etrafında şekillendirdi ve sonuçlar her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Albiceleste, arka arkaya iki Copa America şampiyonluğu kazandı ve şimdi de üst üste ikinci kez Dünya Kupası’nı kazanmaya çalışıyor; bu da Arjantin’de, kariyerinin son demlerinde olan bir forvet oyuncusuna güvenmeye devam etmenin yararları konusunda ulusal düzeyde herhangi bir tartışma yaşanmadığı anlamına geliyor.

Messi, Cristiano Ronaldo değil. O, Scaloni’nin kadrosunda sadece “sıradan bir oyuncu” değil. Yıllarca kaptanlık nitelikleri sorgulanan minyon 10 numara, son beş yılda itibarını artırdı. Artık Messi, Arjantin’in tartışmasız lideri; artık sadece gol ve asist kaynağı değil, aynı zamanda takımın başlıca ilham kaynağı; Ibrahimovic’in deyimiyle, “her takım arkadaşının imkansızın mümkün olduğunu düşünerek sahaya çıkmasının nedeni”.

İsveçli oyuncu, “Büyüklük, her şeyin sana bağlı olması değildir,” diye ekledi. “Sen orada olduğun için herkesin daha iyi hale gelmesidir.” Peki ya o sahada olmadığında ne olur? Bu, eleme turları yaklaşırken Arjantin takımının üzerinde asılı duran büyük soru; ancak Cumartesi günü Ürdün ile oynanacak maç bize bir cevap verebilir.

  • Argentina Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Scaloni için önemsiz bir maç değil

    Genel olarak bakıldığında, Arlington’daki maçın pek bir önemi yok. Messi’nin Cezayir ve Avusturya’ya attığı goller sayesinde Arjantin, J Grubu’nda birinciliği çoktan garantiledi; bu da maçın sonucunun, 32’li turda kiminle karşılaşacakları üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı anlamına geliyor.

    Ancak bu "önemsiz maç", Scaloni için önemli bir anlam taşıyor. Teksas'a yapılacak bu seyahat, Messi'nin forvet arkadaşlarından bazıları üzerinde, Arjantin'in Miami'de oynayacağı bir sonraki maça kadar çok olumlu ya da olumsuz bir etki yaratabilir. Bu maçta Arjantin, H Grubu'nun ikincisiyle (şu anki duruma göre Uruguay) karşılaşacak.



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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi dinlendirilecek mi?

    Messi şu anda Dünya Kupası Altın Ayakkabı yarışında başı çekiyor olsa da (henüz kazanamadığı az sayıdaki kupalardan biri), kaptanın Teksas’ta hak ettiği – ve tartışmasız hayati önem taşıyan – bir dinlenme süresine kavuşacağı öngörülüyor.

    Şu ana kadarki performanslarının kalitesi nedeniyle unutulması kolay olsa da, Inter Miami'nin 25 Mayıs'ta Messi'nin sol hamstringinde kas yorgunluğu yaşadığını açıklamasının ardından, Messi bu turnuvaya beş hafta içinde oynanacak sekiz maçı kaldırabilecek mi sorusu işareti ile girmişti.

    Bu nedenle, 39 yaşındaki oyuncuyu 11 gün içinde üçüncü kez ilk 11’de oynatmayı düşünmek bile aptalca olur; özellikle de yedekte Nico Paz beklerken.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Paz’ın kendini kanıtlama şansı

    Geçen sezon Como’da Real Madrid’e ait Paz’ın da kanıtladığı gibi, o son haftalarda yaşadığı ufak bir sakatlık sorunu nedeniyle forma şansı bulamayan, ancak sahada geçireceği süreden büyük fayda sağlayabilecek muazzam bir genç yetenek.

    Ürdün ile oynanacak maç, onun özgüvenini artırması ve yaratıcılığını sergilemesi için ideal bir fırsat sunuyor; bu da turnuvanın ilerleyen aşamalarında çok işine yarayabilir.

    Ancak Scaloni için Arlington’daki ana hedef, Messi olmadan gol atmak olacak ve bu sorumluluğu Lautaro Martinez ve/veya Julian Alvarez üstlenecek.


  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Lautaro'nun Dünya Kupası'ndaki pişmanlığı

    Lautaro, Hollanda ile oynanan “Lusail Savaşı”nda belirleyici penaltıyı gole çevirerek Arjantin’in 2022 Dünya Kupası’ndaki başarısına katkıda bulundu; ancak Katar’da tek bir gol bile atamadı ve Scaloni’nin forvette onu Alvarez ile değiştirme kararı, tartışmasız turnuvanın en önemli kadro değişikliğiydi.

    Sonuç olarak, Lautaro Dünya Kupası'nı kazanmanın "takım olarak harika bir şey, tarihe geçecek bir olay" olduğunu söylese de, bireysel açıdan bu bir hayal kırıklığıydı; zira o dönemde yaşadığı fiziksel sorunlar olmasaydı çok daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyordu.

    Inter kaptanı, bu ayın başlarında TyC Sports’a verdiği röportajda, “Katar’dan istediğim şekilde ayrılmadım çünkü Dünya Kupası’na istediğim şekilde katılamadım,” dedi, “ama bugün başardım.”

    Ancak, hem Cezayir hem de Avusturya maçlarında ilk 11’de yer almasına ve Avusturya karşısında bir penaltı kazandırmasına rağmen, Lautaro iki Dünya Kupası turnuvasında oynadığı sekiz maçın ardından hâlâ ilk Dünya Kupası golünü bekliyor. Dolayısıyla, Scaloni’nin Lautaro’nun nihayet gol orucunu bozacağı umuduyla Ürdün karşısında onu forvet pozisyonunda oynatıp oynatmayacağını görmek oldukça ilginç olacak.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Alvarez'in parlama zamanı mı geldi?

    Haberlere göre, fiziksel durumu ve konsantrasyonuyla ilgili endişelere rağmen Alvarez, Atletico Madrid’den ayrılma niyetinde olduğu için forvet hattını yönetecek favori isim olarak gösteriliyor.

    Forvet, kulüp sezonunu erken bitiren bir ayak bileği sakatlığıyla boğuşuyor ve Avusturya'ya karşı kazanılan maçın son dakikalarında Messi'nin pasından en iyi şekilde yararlanamayınca, her zamanki ölümcül halinden çok uzak bir görüntü sergiledi.

    Arjantin için şans eseri, Messi durumu kurtarmak için devreye girdi ve maçtaki ikinci golüyle galibiyeti kesinleştirdi; ancak son şampiyonlar, topu ağlara göndermek için sadece takımın sembolüne güvenmeye devam edemezler.


  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi'nin biraz yardıma ihtiyacı var

    Barcelona günlerinde “Messi-dependecia” olarak anılan bu durum, “Tüm Zamanların En İyisi”nin bireysel parlaklığının bir kanıtı olmakla birlikte, aynı zamanda yeterli desteğin eksikliğini de yadsınamaz bir şekilde ortaya koyuyor.

    O halde umudumuz, Lautaro’nun Dünya Kupası’nda bariz olan zihinsel engelini aşması ve Alvarez’in turnuva ortasında Atlético Madrid’den ayrılmak için manevralar yapmak yerine, yalnızca Arjantin için gol atmayı düşünmeye başlamasıdır.

    Açıkçası Messi, hâlâ doğaüstü bir yetenek; Arjantin'in hücum gücünün büyük bir kısmını o küçük omuzlarında taşıyabilen, sahadaki küçük bir diktatör. Ancak Lautaro ya da Alvarez bu yükü hafifletmeye başlarsa, onun görevi de elbette çok daha kolay hale gelecektir.



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