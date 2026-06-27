Arjantin’in ‘Messi bağımlılığı’: 2026 Dünya Kupası’na muhteşem bir başlangıç yapmasına rağmen, son şampiyonlar sadece Leo’ya güvenemez

Lionel Scaloni, takımını yaşlanan bir süperstarın etrafında şekillendirdi ve sonuçlar her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Albiceleste, arka arkaya iki Copa America şampiyonluğu kazandı ve şimdi de üst üste ikinci kez Dünya Kupası’nı kazanmaya çalışıyor; bu da Arjantin’de, kariyerinin son demlerinde olan bir forvet oyuncusuna güvenmeye devam etmenin yararları konusunda ulusal düzeyde herhangi bir tartışma yaşanmadığı anlamına geliyor.

Messi, Cristiano Ronaldo değil. O, Scaloni’nin kadrosunda sadece “sıradan bir oyuncu” değil. Yıllarca kaptanlık nitelikleri sorgulanan minyon 10 numara, son beş yılda itibarını artırdı. Artık Messi, Arjantin’in tartışmasız lideri; artık sadece gol ve asist kaynağı değil, aynı zamanda takımın başlıca ilham kaynağı; Ibrahimovic’in deyimiyle, “her takım arkadaşının imkansızın mümkün olduğunu düşünerek sahaya çıkmasının nedeni”.

İsveçli oyuncu, “Büyüklük, her şeyin sana bağlı olması değildir,” diye ekledi. “Sen orada olduğun için herkesin daha iyi hale gelmesidir.” Peki ya o sahada olmadığında ne olur? Bu, eleme turları yaklaşırken Arjantin takımının üzerinde asılı duran büyük soru; ancak Cumartesi günü Ürdün ile oynanacak maç bize bir cevap verebilir.