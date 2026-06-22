Arjantin’in kahramanı Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı iki golle Dünya Kupası rekoru kırdıktan sonra Miroslav Klose onu tebrik etti

Alman efsane Klose, uzun süredir kırılamayan rekorunun nihayet kırıldığını gördükten sonra Messi’ye övgülerini esirgemedi. Dünyanın en büyük sahnesinde 16 golle kariyerini noktalayan Klose, Pazartesi günü Avusturya’ya karşı Arjantin’i 2-0 galibiyete taşıyan iki golü atan Inter Miami yıldızına hayranlık duyduğunu dile getirdi.

48 yaşındaki Klose, “Messi’nin sıradan bir oyuncu olmadığını hep söylemişimdir” dedi. “Benim için Leo, tüm zamanların en iyi futbolcusu! Tebrikler şampiyon!”

Eski Bayern Münih forveti, 2014 turnuvasından bu yana listenin zirvesinde yer alıyordu, ancak Messi gibi kaliteli bir oyuncunun bu bayrağı devralmasından memnun olduğunu itiraf etti.

2026 turnuvası başlamadan önce Alman golcü, rekorunun kırılacağını öngörmüştü. Klose, "Bu gayet normal, rekor er ya da geç kırılacaktı zaten; Messi'nin bunu yapması da hoşuma gider. Ben Messi'nin büyük bir hayranıyım, her zaman öyle oldum," dedi.