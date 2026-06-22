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Arjantin’in kahramanı Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı iki golle Dünya Kupası rekoru kırdıktan sonra Miroslav Klose onu tebrik etti
Klose, yeni Dünya Kupası şampiyonunu övüyor
Alman efsane Klose, uzun süredir kırılamayan rekorunun nihayet kırıldığını gördükten sonra Messi’ye övgülerini esirgemedi. Dünyanın en büyük sahnesinde 16 golle kariyerini noktalayan Klose, Pazartesi günü Avusturya’ya karşı Arjantin’i 2-0 galibiyete taşıyan iki golü atan Inter Miami yıldızına hayranlık duyduğunu dile getirdi.
48 yaşındaki Klose, “Messi’nin sıradan bir oyuncu olmadığını hep söylemişimdir” dedi. “Benim için Leo, tüm zamanların en iyi futbolcusu! Tebrikler şampiyon!”
Eski Bayern Münih forveti, 2014 turnuvasından bu yana listenin zirvesinde yer alıyordu, ancak Messi gibi kaliteli bir oyuncunun bu bayrağı devralmasından memnun olduğunu itiraf etti.
2026 turnuvası başlamadan önce Alman golcü, rekorunun kırılacağını öngörmüştü. Klose, "Bu gayet normal, rekor er ya da geç kırılacaktı zaten; Messi'nin bunu yapması da hoşuma gider. Ben Messi'nin büyük bir hayranıyım, her zaman öyle oldum," dedi.
- AFP
Messi, Dallas’ta rekoru kırdı
Messi, Arjantin’in Cezayir’e karşı 3-0 kazandığı açılış maçında attığı muhteşem hat-trick sayesinde Klose’nin 16 gol rekoruna çoktan ulaşmış olarak Avusturya ile oynanan maça çıktı. Dallas’ta oynanan bu kritik karşılaşmada, iki gol atarak Klose’nin uzun süredir kırılamayan rekorunu geride bıraktı.
Rekor kırılan an 38. dakikada geldi; Messi, 17. Dünya Kupası golünü atarak fileleri havalandırdı. Gece, kaptan için daha da güzel bir şekilde sona erdi; Messi, maçın son saniyelerinde hak ettiği bir gol daha atarak turnuvadaki toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Bu sonuç, Arjantin'in bir maç kala eleme turlarına yükselmesini garantiledi.
Erken dönemde yaşanan penaltı dramını aşmak
Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldız için bu tarihi gece neredeyse kötü bir başlangıçla başlayacaktı. Maçın dokuzuncu dakikasında Arjantin'e bir penaltı verildi, ancak Messi alışılmadık bir şekilde penaltı vuruşunda kaleyi ıskaladı. Bununla birlikte, tecrübeli forvet bu aksilikten etkilenmemeyi başardı ve ilk yarının ilerleyen dakikalarında skoru açarak takımın gerginliğini giderdi.
Maçın ardından Messi, “Gerçek şu ki, bu golün atılış şekli muhteşemdi,” dedi. “Bugün skoru artırabileceğim bir penaltı vuruşum vardı, ama o penaltıyı gole çevirseydim, belki de diğer ikisini de atamazdım. Kimse bilemez, ama sonuçtan, performansımdan ve takımın gösterdiği çabadan memnunum.”
- AFP
Arjantin, üst üste iki şampiyonluk hedefliyor
İki maçta topladığı altı puanla Lionel Scaloni’nin takımı, son 32 turuna katılmayı garantiledi. Messi için bu rekor, takımın dünya şampiyonluğunu savunma hedefine kıyasla ikincil bir sevinç.
38 yaşındaki oyuncu gazetecilere, “Gerçek şu ki, her şeyden önce galibiyetten dolayı çok mutluyum,” dedi. “Bu çok önemli, çok zorlu ve çekişmeli bir galibiyetti. Önümüzdeki maçlar için bize iç huzur veriyor. Burası Dünya Kupası; tüm maçlar birbirine çok yakın ve çok yoğun geçiyor.”