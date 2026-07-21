Arjantin'in İspanya'ya karşı oynadığı final maçında yenilmesinden önce ortaya atılan “yolsuzluk” iddiası üzerine, Cristiano Ronaldo'nun hesabı Instagram'da “FIFA, Dünya Kupası'nı Messi'ye vermek istedi” başlıklı bir gönderiyi beğendi

Final maçından önce yüklenen video klipte, Losantos’un uluslararası sahnedeki hakem kararlarına yönelik sert eleştirileri yer aldı. “Espejo Público” programında yayınlanan videoda Losantos şöyle konuştu: “Arjantin en az beş maç önce elenmiş olmalıydı! Turnuvada hâlâ yer almalarının tek nedeni, dünyadaki en yozlaşmış kurumlardan biri olan FIFA’nın yardımıdır!

"Bu yüzden Arjantin’den hiç korkmuyorum; Gianni Infantino’dan daha çok korkuyorum. Bence Arjantin’le değil, Dünya Kupası’nı Lionel Messi’ye vermek isteyen tüm FIFA ile oynayacağız!"