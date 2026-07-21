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Arjantin'in İspanya'ya karşı oynadığı final maçında yenilmesinden önce ortaya atılan “yolsuzluk” iddiası üzerine, Cristiano Ronaldo'nun hesabı Instagram'da “FIFA, Dünya Kupası'nı Messi'ye vermek istedi” başlıklı bir gönderiyi beğendi
Sosyal medyada bu tür paylaşımlar tartışmalara yol açıyor
Ronaldo’nun doğrulanmış Instagram hesabı, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası finaline ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla FIFA’yı yolsuzlukla suçlayan bir video paylaşımına “beğen” işareti vermiş gibi görünüyordu. Bu sosyal medya etkileşimi, Lionel Scaloni’nin takımının İspanya’ya uzatmalarda 1-0 yenilmesinin hemen ardından kamuoyunun dikkatini çekti. Beğenilen paylaşımda, İspanyol gazeteci Pilar Rodriguez Losantos’un, Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuva boyunca Albiceleste’yi defalarca kayırdığı iddia edilen hakem tarafsızlığı konusunda sert eleştirileri yer alıyordu.
- Getty Images Sport
Gazeteci, turnuvada taraflılık olduğunu iddia ediyor
Final maçından önce yüklenen video klipte, Losantos’un uluslararası sahnedeki hakem kararlarına yönelik sert eleştirileri yer aldı. “Espejo Público” programında yayınlanan videoda Losantos şöyle konuştu: “Arjantin en az beş maç önce elenmiş olmalıydı! Turnuvada hâlâ yer almalarının tek nedeni, dünyadaki en yozlaşmış kurumlardan biri olan FIFA’nın yardımıdır!
"Bu yüzden Arjantin’den hiç korkmuyorum; Gianni Infantino’dan daha çok korkuyorum. Bence Arjantin’le değil, Dünya Kupası’nı Lionel Messi’ye vermek isteyen tüm FIFA ile oynayacağız!"
Hakemlik anlaşmazlıkları koşuyu gölgeledi
Arjantin’in Mısır’ı 3-2’lik dramatik bir skorla mağlup ettiği son 16 turu maçının ardından, hakemlerin taraflı olduğu yönündeki suçlamalar doruğa ulaştı. Bu maç, Mostafa Zico’nun VAR kararıyla iptal edilen golü ve Mısır’ın reddedilen penaltı talebiyle gölgelendi.
HuffPost'un haberine göre, bu tartışmaya yanıt olarak Mısır Futbol Federasyonu (EFA), FIFA'ya resmi bir şikayette bulunarak şunları belirtti: "Mısır milli takımının hak ve çıkarlarını savunmak, göz ardı edilebilecek, önemsizleştirilebilecek veya ikincil bir mesele olarak ele alınabilecek bir konu değildir. Bu, tam bir inanç ve kararlılıkla üstlendiğimiz bir sorumluluktur."
Bununla birlikte, FIFA hakemlik şefi Pierluigi Collina taraflılık iddialarını reddederken, Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Martinez ise hakemlerin performansının "mükemmel" olduğunu vurguladı.
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Messi ve Ronaldo için bundan sonra ne olacak?
Modern futbolun en belirleyici ikilisi arasındaki efsanevi rekabet, her ikisinin de Dünya Kupası maceralarının sona ermesinin ardından son dönemine girmiştir. 39 yaşında milli takımdan ayrılacağını henüz resmi olarak teyit etmemiş olsa da, Inter Miami’nin yıldızı Messi’nin dünya futbolunun en büyük sahnesinde son kez boy gösterdiği yönünde yaygın bir beklenti bulunmaktadır.
Ronaldo da 41 yaşında Portekiz milli takımından ayrılacağına dair resmi bir açıklama yapmadı; Al-Nassr’daki eski teknik direktörü Jorge Jesus ise, 2030 Dünya Kupası’na kadar milli takımın teknik direktörlüğünü üstlenmek üzere bir sözleşme imzaladı.
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