AFP
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Arjantin’in Dünya Kupası yarı final zaferinin ardından Enzo Fernandez, sosyal medyada sert bir paylaşımla İngiltere’yi trolledi
Enzo, “Wonderwall” şarkısını kullanarak “Three Lions” ile alay ediyor
Fernandez, Instagram’da Arjantinli takım arkadaşları Lionel Messi ve Leandro Paredes ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Premier Lig’deki meslektaşlarının öfkesini üzerine çekme riskini göze aldı; bu paylaşıma, Oasis’in hit şarkısı “Wonderwall” da dikkat çekici bir şekilde eşlik ediyordu. Bu şarkı, İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki serüveninin gayri resmi marşı haline gelmişti; Harry Kane ve takımın geri kalanı, yarı finale kadar uzanan yolculukları boyunca sık sık taraftarlarla birlikte bu şarkıyı söylemişti.
Daily Mail’e göre, bu müzik seçimi, mağlup olan İngiliz takıma yönelik doğrudan bir iğneleme olarak yorumlandı. Fernandez daha sonra ses olmadan aynı paylaşımı yeniden yayınlasa da, mesaj Çarşamba gecesi 2-1’lik yenilginin şokunu henüz atlatamamış taraftarlar tarafından çoktan net bir şekilde algılanmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun, geleceği Stamford Bridge’de kalırsa, İngiltere’deki lig maçlarına döndüğünde sert tepkilerle karşılaşması muhtemel görünüyor.
- AFP
Atlanta’da kutlamalar öfkeye yol açtı
Bu sosyal medya paylaşımı, maç sırasında Fernandez’in sergilediği bir dizi kışkırtıcı hareketin ardından geldi. 85. dakikada beraberlik golünü attıktan sonra orta saha oyuncusu, kutlama yapmak için İngiltere teknik ekibinin bulunduğu bölgeye ve deplasman taraftarlarının bulunduğu yöne doğru koştu. Fernandez’in ellerini kulaklarının arkasına koyup dilini çıkardığı ve ardından morali bozuk Three Lions taraftarlarına öpücük gönderdiği görüldü.
Gerginlik sahada bitmedi; Chelsea’nin kendi sosyal medya ekibi, X’te paylaştığı bir gönderi nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı. Kulüp, Fernandez’in kutlama anını gösteren bir fotoğrafı bir patlama emojisiyle paylaşmış, bu da kendi taraftarlarından anında öfkeli tepkilere yol açmıştı.
Chelsea’de iç gerilim tırmanıyor
Fernandez’in bu davranışlarının zamanlaması, Chelsea’deki belirsiz durumu göz önüne alındığında özellikle hassas bir konu. Orta saha oyuncusu son zamanlarda Real Madrid’e transfer olacağı yönünde haberlere konu olmuş ve hatta Nisan ayında İspanya’da yaşamak istediğini ifade eden kamuoyuna açık açıklamaları nedeniyle kulüp içi iki maçlık bir ceza almıştı. Blues’un yeni teknik direktörü Xabi Alonso, yardımcı kaptanın kalmasını istediğini vurgulasa da, takımın İngiliz çekirdek kadrosuyla ilişkisi yeni bir gerginlik dönemine girebilir.
Yarı finalin yankıları büyümeye devam ediyor; İngiliz taraftarlar, galibiyet golünün hazırlık aşamasında Lionel Messi’nin potansiyel bir faul yaptığını işaret ediyor ve maçın erken dakikalarında Fernandez’in dirsek atması nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini iddia ediyor. “Wonderwall” paylaşımı birçok kişi için bardağı taşıran son damla oldu; sosyal medya kullanıcıları Arjantinli oyuncuyu Cobham’a dönüşü konusunda uyarıyor.
- AFP
Dikkatler, Pazar günkü büyük finale yöneliyor
Arjantin kampındaki tüm dikkatler artık Pazar günü İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finaline yönelecek; Messi ve takım arkadaşları, New Jersey’de üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Öte yandan İspanya, yarı finalde Fransa’yı mağlup ettikten sonra ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.
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