Arjantin’in Dünya Kupası yarı final zaferinin ardından Enzo Fernandez, sosyal medyada sert bir paylaşımla İngiltere’yi trolledi

Fernandez, Instagram’da Arjantinli takım arkadaşları Lionel Messi ve Leandro Paredes ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Premier Lig’deki meslektaşlarının öfkesini üzerine çekme riskini göze aldı; bu paylaşıma, Oasis’in hit şarkısı “Wonderwall” da dikkat çekici bir şekilde eşlik ediyordu. Bu şarkı, İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki serüveninin gayri resmi marşı haline gelmişti; Harry Kane ve takımın geri kalanı, yarı finale kadar uzanan yolculukları boyunca sık sık taraftarlarla birlikte bu şarkıyı söylemişti.

Daily Mail’e göre, bu müzik seçimi, mağlup olan İngiliz takıma yönelik doğrudan bir iğneleme olarak yorumlandı. Fernandez daha sonra ses olmadan aynı paylaşımı yeniden yayınlasa da, mesaj Çarşamba gecesi 2-1’lik yenilginin şokunu henüz atlatamamış taraftarlar tarafından çoktan net bir şekilde algılanmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun, geleceği Stamford Bridge’de kalırsa, İngiltere’deki lig maçlarına döndüğünde sert tepkilerle karşılaşması muhtemel görünüyor.