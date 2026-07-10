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Krishan Davis

Çeviri:

Arjantin’in Dünya Kupası’nda kendisini sevmeyenler olacaktır – ancak Lionel Messi ve arkadaşları, şampiyonlara yakışır bir azim ve kararlılık sergilemekten başka bir şey yapmadılar

Opinion
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
FEATURES
Arjantin - Mısır
Mısır
Arjantin - İsviçre
İsviçre
L. Scaloni

Arjantin, Salı günü Mısır’ı yenerek Dünya Kupası son 16 turunda elde ettiği muhteşem galibiyetin ardından, yolsuzluk ve kayırmacılıkla ilgili sansasyonel suçlamaların ortasında bir fırtınanın merkezinde buldu kendini. Ancak bu durum, Albiceleste’nin şeytanlaştırılmasının haklı görünmediği nadir örneklerden biri. İkinci yarıda, hiç şans tanınmayan rakibe karşı iki gol geride kalan son şampiyon, kıl payı kurtuldu; maçın son dakikalarında 14 dakika içinde mucizevi bir şekilde skoru tersine çevirerek geri dönüş yaptı. Ancak Atlanta’daki maçın bitiş düdüğünden bu yana, bu başarının önemi gölgede kalmış durumda.

Olayların yarattığı etki zehirli oldu. Derin bir adaletsizlik duygusuyla beslenen Mısır tarafı, maçın son dakikalarında çöküş yaşarken bazı kritik hakem kararlarının aleyhlerine verildiğine ikna olmuş olarak, şike ve Arjantin’in efsane oyuncusu Lionel Messi’ye kayırma yapıldığı yönünde suçlamalarda bulundu.

Ancak, zafer parmaklarının ucundayken bu kadar acı verici bir son dakika yenilgisine uğramanın yarattığı acı hayal kırıklığını anlayabilseniz de, nihayetinde Arjantin’in bu dramatik galibiyetini kıskanamazsınız – onları sevin ya da sevmeyin. Bu, şampiyonların işareti idi; ne daha fazlası, ne de daha azı.

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    Atlanta'da yaşanan olaylar

    Arjantin, son 16 turu maçını bundan daha dramatik koşullarda atlatamazdı. İlhamsız görünen son şampiyon, Yasser İbrahim’in ilk yarıda attığı açılış golünün ardından, Messi’nin Dünya Kupası sahnesinde bir kez daha penaltı kaçırmasının da etkisiyle, 67. dakikada Mustafa Zico’nun golüyle zayıf rakip Mısır’ı 2-0 öne geçirdiğinde, işleri tamamen bitmiş gibi görünüyordu.

    Ancak maçın bitimine 11 dakika kala şampiyonlar birden canlandı. Zayıf rakip Yeşil Burun Adaları’nı eleyerek son 32 turunda elde ettikleri, aynı derecede sinir bozucu galibiyetin kahramanı Cristian Romero, Messi’nin ortasına kafayla dokunarak skoru 1-2’ye getirdi. Hemen ardından “Tüm Zamanların En İyisi”nin kendisi bir gol daha attı; topu çapraz direğe çarptırarak ağlara gönderdi.

    Ardından, maçın uzatmalara gideceği düşünülürken, Chelsea'den Enzo Fernandez uzatma süresinin üçüncü dakikasında arka direkte yükselerek kafayla Arjantin'i öne geçirdi; bu gol, bir takımın yedek kulübesinde çılgın sevinçlere, diğerinde ise öfkeye yol açtı. Zafer o kadar inanılmazdı ki, Lionel Messi ve Scaloni'yi gözyaşlarına boğdu.

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    "Turnuva şikeye bulaşmış"

    Ancak, mağlup olan rakipler için ise çok farklı bir duygu seli yaşandı; bu acı verici yenilgi, hem oyuncular hem de teknik kadrodan, kayırma ve şike suçlamaları da dahil olmak üzere çirkin tepkilere yol açtı. Mısır Futbol Federasyonu, Fransız hakemlerin turnuvadan ihraç edilmesini sağlamak amacıyla FIFA’ya şikayette bulunacak kadar ileri gitti.

    Mısırlılar, Zico’nun 1-0’lık skoru belirleyen ilk golünün, sahanın diğer ucunda Lisandro Martinez’e yapılan faul nedeniyle haksız bir şekilde geçersiz sayıldığına inanıyordu. Ayrıca, Lautaro Martinez’in ortasından Fernandez’in kafayla galibiyet golünü atmasından sadece saniyeler önce Mohamed Salah’ın ceza sahası içinde düşmesine rağmen penaltı verilmemesine de öfkelenmişlerdi.

    Maçtan sonra öfkeli bir şekilde konuşan Zico, “Hakem gerçekten adaletsizdi” dedi. “Adaletsizlik ortadaydı. Maçın başından itibaren adaletsizlik vardı. Bu turnuvanın şike olduğu açık.”

    Mısır teknik direktörü Hossam Hassan da bu tutumu daha da sert bir şekilde dile getirdi. “Her şey parayla ilgili. Messi’nin turnuvada kalmasını istiyorlar,” dedi. “Futbolda, çıkarlar yüzünden saha dışında pek çok şey oluyor. Olanlar haksızlıktı. Mısır turu geçmeyi hak etmişti. Daha iyi takım bizdik.

    "Neden sporda adalet yok? Burada güzel sözlerle durumu yumuşatmaya çalışmayacağım. Bugün bize haksızlık edildi. Adaletsizliğe uğradık. Bu, sesimi yükseltip tavrımı ortaya koyma biçimim. Bu turnuvada bir maç daha izlemeyeceğim."

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    Asılsız iddialar

    Mısır bunu kabul etmek istemese de, gerçek şu ki, adaletsizlik hissi muhtemelen maçın bitimine sadece 11 dakika kala tamamen kontrol altında tuttukları bir maçı elinden kaçırmaları ve maçı uzatmalara bile götürememelerinden kaynaklanıyordu.

    Mısır'ın maçın sonlarında yediği üç golün hepsinde savunma korkunç derecede kaotikti ve maçı yönetememeleri nedeniyle dünya şampiyonları tarafından acımasızca cezalandırıldılar: Romero kafayla golü attığında tamamen boş kalmıştı, Messi beraberlik golünü attığında savunma hattı yine dağınıktı ve Fernandez, Mısır'ın hücuma aşırı yüklenmesi ve maçın son dakikalarında kontratağa yakalanması nedeniyle neredeyse hiç direniş görmeden kafayı vurdu.

    Hakem kararlarına gelince, gerçek şu ki Mısır diğer tarafa koşup ikinci golünü atmadan önce Martinez’e faul yapılmıştı; top ağlara girmeden çok önce olsa da, Manchester United’lı savunmacının aşırı hevesli markajcısı Marwan Attia aynı anda hem formasını çekmiş hem de ayağına basmıştı.

    Öte yandan, Salah’ın penaltı talebi en iyi ihtimalle abartılıydı. Takımın lideri, Julian Alvarez’in ayağına en ufak bir temasta yere düştüğünde itiraz bile etmedi; üstelik Alvarez, bir an önce topu etkili bir şekilde kazanmıştı.

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    Nefret etmesi kolay

    Arjantin’i kötü adamlar olarak göstermek her zaman kolay olmuştur – bu, geçmişte gerçekten de kötü adamlar olmadıkları anlamına gelmez. Yıllar boyunca, Diego Maradona, Diego Simeone ve Antonio Rattin gibi, karanlık sanatların ustaları olan pek çok oyuncu yetiştirmişlerdir; bunlar sadece birkaç örnektir.

    Şu anki kadro da pek sevilen bir kadro sayılmaz, özellikle de 2024 Copa America’yı kazandıktan sonra yapılan kutlamalar sırasında çoğunun Fransa’nın siyahi oyuncularına karşı ırkçı tezahüratlara katılmış olması göz önüne alındığında; Rodrigo De Paul ve Romero gibi isimler ise önceki kadrolarda bolca görülen o çirkin saha içi agresifliğe sahip. Birçok kişinin gözünde, tüm takımın itibarını tek bir adamın varlığı ve ağırlığı kurtarıyor: Messi – ve o, Atlanta’da bir kez daha beklentileri karşıladı.

    Mısır'ın La Pulga'ya ayrıcalıklı muamele yapıldığı iddiası anlaşılabilir bir durumdu; bu efsanevi forvet, Cezayir maçında yaptığı sert ve yüksek bir faul nedeniyle grup aşamasında oyundan atılmalıydı. Ancak FIFA, ABD Milli Takımı'ndan Folarin Balogun'un neredeyse aynı faul nedeniyle aldığı bir maçlık kırmızı kart cezasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın olağanüstü müdahalesi sonrasında askıya alınmasıyla, bu konudaki tüm emsalleri bir kenara attı.

    FIFA Başkanı Gianni Infantino geçmişte de Messi için ipleri eline almıştı; Inter Miami’nin MLS şampiyonu olmamasına rağmen, temelsiz bir şekilde bu takımı eleme turuna seçerek Messi’nin geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası’nda yer almasını sağlamıştı. BBC’ye göre, daha derinlemesine incelendiğinde, Arjantin’in turnuva boyunca 60’a yakın faul yapmasına rağmen sadece üç sarı kart gördüğü ortaya çıkıyor; bu sayı, daha az faul yapan İngiltere’nin aldığı sarı kart sayısının yarısı kadar.

    Ancak Mısır maçında, Güney Amerikalıların hile yaptığı ya da hakemlerin Messi’ye ayrıcalık tanıdığı iddia edilemez; zira takım, maçın son dakikalarında muhteşem bir geri dönüş yaparak galibiyeti garantiledi.

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    "Taraftarlarımızı üzüldük"

    Gergin geçen karşılaşmanın ardından konuşan ve duygusal bir haldeki Scaloni, bu zaferin takımının “mücadelesinin” bir sonucu olduğunu vurguladı. “Kötü bir maç çıkarmamış olsak da taraftarlarımızı endişelendirdik,” dedi. “Ben tam da böyle anlar için bir teknik direktörüm. Bugün sergilediğimiz performans, sadece bir sonraki tura geçmekten çok daha ötesinde. Mücadele etmeseydik elenirdik.”

    Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Bugün olanlar… Finalde olmasak da, başardığımız şeyin önemi daha önce yaşadığımız büyük başarılarla karşılaştırılabilir. Çünkü bu takım asla pes etmez ve koşullar ne olursa olsun ilerlemeye ve kendi oyununu oynamaya devam eder.

    "Cabo Verde maçında durum daha kötüydü; gerçekten zor durumda görünüyorduk. Bugün ise skor 0-2 olduğunda bile, bir noktada bir şans yakalayacağımız ve maçı çevirebileceğimiz hissi vardı. Bugün tamamen farklı bir futbol oynadık."

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    Şampiyonların gerçek işareti

    Aslında, Scaloni’nin değerlendirmesine karşı çıkmak imkânsız. Eleme turlarında şu ana kadar Arjantin, şampiyonlardan beklenen türden performanslar sergiledi – her maçta sadece çok kısa anlar boyunca en iyi oyunlarını sergileyebilmelerine rağmen, son dakikalarda iki sansasyonel galibiyet elde etti.

    Elbette, Albiceleste'nin sahip olduğu kalite göz önüne alındığında, büyük favoriler olmayan Yeşil Burun Adaları ve Mısır'ı rahatlıkla yenmesi gerekirdi; ancak formda olmadığınızda, özellikle de dünya futbolunun en büyük sahnesinde, tek önemli olan sonuçtur.

    Sonuçta, takım ruhu ve birliktelik onları bir sonraki tura taşıdı ve mücadeleye devam etme şansı yakaladılar. Arjantin’in eleştirenleri olsa da, bu inanılmaz galibiyetlerin doğası, gerçek şampiyonların tüm özelliklerini taşıyor.

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