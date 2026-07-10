Arjantin’in Dünya Kupası’nda kendisini sevmeyenler olacaktır – ancak Lionel Messi ve arkadaşları, şampiyonlara yakışır bir azim ve kararlılık sergilemekten başka bir şey yapmadılar

Arjantin’i kötü adamlar olarak göstermek her zaman kolay olmuştur – bu, geçmişte gerçekten de kötü adamlar olmadıkları anlamına gelmez. Yıllar boyunca, Diego Maradona, Diego Simeone ve Antonio Rattin gibi, karanlık sanatların ustaları olan pek çok oyuncu yetiştirmişlerdir; bunlar sadece birkaç örnektir.
Şu anki kadro da pek sevilen bir kadro sayılmaz, özellikle de 2024 Copa America’yı kazandıktan sonra yapılan kutlamalar sırasında çoğunun Fransa’nın siyahi oyuncularına karşı ırkçı tezahüratlara katılmış olması göz önüne alındığında; Rodrigo De Paul ve Romero gibi isimler ise önceki kadrolarda bolca görülen o çirkin saha içi agresifliğe sahip. Birçok kişinin gözünde, tüm takımın itibarını tek bir adamın varlığı ve ağırlığı kurtarıyor: Messi – ve o, Atlanta’da bir kez daha beklentileri karşıladı.
Mısır'ın La Pulga'ya ayrıcalıklı muamele yapıldığı iddiası anlaşılabilir bir durumdu; bu efsanevi forvet, Cezayir maçında yaptığı sert ve yüksek bir faul nedeniyle grup aşamasında oyundan atılmalıydı. Ancak FIFA, ABD Milli Takımı'ndan Folarin Balogun'un neredeyse aynı faul nedeniyle aldığı bir maçlık kırmızı kart cezasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın olağanüstü müdahalesi sonrasında askıya alınmasıyla, bu konudaki tüm emsalleri bir kenara attı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino geçmişte de Messi için ipleri eline almıştı; Inter Miami’nin MLS şampiyonu olmamasına rağmen, temelsiz bir şekilde bu takımı eleme turuna seçerek Messi’nin geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası’nda yer almasını sağlamıştı. BBC’ye göre, daha derinlemesine incelendiğinde, Arjantin’in turnuva boyunca 60’a yakın faul yapmasına rağmen sadece üç sarı kart gördüğü ortaya çıkıyor; bu sayı, daha az faul yapan İngiltere’nin aldığı sarı kart sayısının yarısı kadar.
Ancak Mısır maçında, Güney Amerikalıların hile yaptığı ya da hakemlerin Messi’ye ayrıcalık tanıdığı iddia edilemez; zira takım, maçın son dakikalarında muhteşem bir geri dönüş yaparak galibiyeti garantiledi.