Arjantin’in Dünya Kupası’nda kendisini sevmeyenler olacaktır – ancak Lionel Messi ve arkadaşları, şampiyonlara yakışır bir azim ve kararlılık sergilemekten başka bir şey yapmadılar

Arjantin, son 16 turu maçını bundan daha dramatik koşullarda atlatamazdı. İlhamsız görünen son şampiyon, Yasser İbrahim’in ilk yarıda attığı açılış golünün ardından, Messi’nin Dünya Kupası sahnesinde bir kez daha penaltı kaçırmasının da etkisiyle, 67. dakikada Mustafa Zico’nun golüyle zayıf rakip Mısır’ı 2-0 öne geçirdiğinde, işleri tamamen bitmiş gibi görünüyordu.

Ancak maçın bitimine 11 dakika kala şampiyonlar birden canlandı. Zayıf rakip Yeşil Burun Adaları’nı eleyerek son 32 turunda elde ettikleri, aynı derecede sinir bozucu galibiyetin kahramanı Cristian Romero, Messi’nin ortasına kafayla dokunarak skoru 1-2’ye getirdi. Hemen ardından “Tüm Zamanların En İyisi”nin kendisi bir gol daha attı; topu çapraz direğe çarptırarak ağlara gönderdi.

Ardından, maçın uzatmalara gideceği düşünülürken, Chelsea'den Enzo Fernandez uzatma süresinin üçüncü dakikasında arka direkte yükselerek kafayla Arjantin'i öne geçirdi; bu gol, bir takımın yedek kulübesinde çılgın sevinçlere, diğerinde ise öfkeye yol açtı. Zafer o kadar inanılmazdı ki, Lionel Messi ve Scaloni'yi gözyaşlarına boğdu.