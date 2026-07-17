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Arjantin’in Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Shakira, “olağanüstü” Lionel Messi ve eşi Antonela Roccuzzo’ya bir mesaj gönderdi
Messi, Arjantin’i bir kez daha finale taşıdı
Arjantin, zorlu bir turnuva mücadelesinin ardından üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline çıkmayı başardı. Lionel Scaloni’nin takımı, İngiltere’yi 2-1 mağlup ettikleri yarı final maçında iki kritik asist yapan 39 yaşındaki kaptanının parlak performansına güvenmeye devam ediyor.
Messi, kupayı tekrar kazanmaya çok yaklaştı ve bir kez daha Altın Top ödülünün en güçlü adaylarından biri konumunda. Onun etkileyici performansları dünya çapında hayranlık uyandırdı; özellikle de turnuvayı tribünden izleyen pop yıldızı Shakira'nın beğenisini kazandı.
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Shakira, Messi ailesine saygılarını sundu
Şu anda Miami’de yaşayan Shakira, sosyal medyada Messi’nin yaşına meydan okuma yeteneğine duyduğu hayranlığını paylaştı. Kolombiyalı şarkıcı, Messi’nin disiplinini övdü ve eşinin sağladığı hayati destek sistemine dikkat çekti.
Shakira, “Leo Messi’nin yaptıkları olağanüstüden de öte!” diye yazdı. “Bu, zamana ve tüm zorluklara meydan okuyan, son derece adanmış ve disiplinli bir adamın değerlerini yansıtıyor. O, bir insanın yaşıyla ya da başkalarının söyledikleriyle tanımlanmadığını gösteriyor.”
Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: "Ve biliyorum ki, Antonela Roccuzzo gibi bir kadının yanında olması, ona bunu kanıtlamak için gereken gücü ve ilhamı veriyor!"
Saha dışında kurulan güçlü bağlar
Stadyumda neşeli bir dansla yarı final zaferini kutlayan Roccuzzo, bu övgüye hemen yanıt vererek Shakira’nın sözlerini Instagram hikayesinde paylaştı. Öte yandan, Messi’nin 2023’te MLS’e transfer olması, onun dünya çapında manşetlerde yer almaya devam etmesini sağladı. ABD’de kulüp düzeyinde kupa kazanmak, milli takımdaki son sezonuna mükemmel bir hazırlık olmuş gibi görünüyor.
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Arka arkaya Dünya Kupası şampiyonluklarının peşinde
Arjantin, şimdi İspanya ile oynayacağı büyük final maçına hazırlanacak ve Katar’da kazandıkları şampiyonluğu savunma hedefiyle, son anda ortaya çıkabilecek herhangi bir fiziksel veya form sorunuyla karşılaşmamayı umuyor. Messi, bir kez daha zaferi garantileyebilirse, uluslararası sahneden turnuvanın en çok ödül alan ismi olarak veda etmeden önce, arka arkaya kazandığı tarihi dünya şampiyonluklarıyla mirasını pekiştirecek.
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