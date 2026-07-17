Arjantin’in Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Shakira, “olağanüstü” Lionel Messi ve eşi Antonela Roccuzzo’ya bir mesaj gönderdi

Şu anda Miami’de yaşayan Shakira, sosyal medyada Messi’nin yaşına meydan okuma yeteneğine duyduğu hayranlığını paylaştı. Kolombiyalı şarkıcı, Messi’nin disiplinini övdü ve eşinin sağladığı hayati destek sistemine dikkat çekti.

Shakira, “Leo Messi’nin yaptıkları olağanüstüden de öte!” diye yazdı. “Bu, zamana ve tüm zorluklara meydan okuyan, son derece adanmış ve disiplinli bir adamın değerlerini yansıtıyor. O, bir insanın yaşıyla ya da başkalarının söyledikleriyle tanımlanmadığını gösteriyor.”

Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: "Ve biliyorum ki, Antonela Roccuzzo gibi bir kadının yanında olması, ona bunu kanıtlamak için gereken gücü ve ilhamı veriyor!"