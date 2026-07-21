Arjantin'in Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin ardından kocasına yazdığı samimi mesajda “son derece gururlu” olduğunu belirten Antonela Roccuzzo, Lionel Messi'ye “her zaman en iyisi olacağını” söyledi

Roccuzzo ayrıca, Messi’nin hem ailesi hem de dünyanın dört bir yanındaki taraftarları için sergilemeye devam ettiği örnek kişiliğe de dikkat çekti.

"Gerçek başarının sıkı çalışma, fedakarlık, azim ve özünden asla sapmamakla inşa edildiğini bize her gün öğrettiğin için teşekkür ederim," diye ekledi. "Sen, çocuklarımız için en iyi rol modelsin ve milyonlarca insana ilham kaynağısın."

Roccuzzo, mesajını şöyle bitirdi: "Sana kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar hayranım ve bu hayatta senin yanında yürümekten sonsuz gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum."