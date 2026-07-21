AFP
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Arjantin'in Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin ardından kocasına yazdığı samimi mesajda “son derece gururlu” olduğunu belirten Antonela Roccuzzo, Lionel Messi'ye “her zaman en iyisi olacağını” söyledi
Messi için Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı
Messi ve Arjantin, finalde İspanya’ya 1-0 yenilerek Dünya Kupası serüvenlerini yürek burkan bir şekilde noktaladılar. Ferran Torres maçın tek golünü atarken, Albiceleste hedefe ulaşamadı ve Messi bir kez daha acı bir Dünya Kupası finali yenilgisini yaşamak zorunda kaldı. Bu sonuç, onun futbolun en büyük sahnesindeki kariyerinin sonunu da işaret ediyor olabilir.
Roccuzzo’ya içten bir saygı duruşu
Messi'nin eşi Roccuzzo, yenilginin ardından kocasının kariyerini ve kişiliğini öven duygusal bir mesajla yanıt verdi.
Rocuzzo, Instagram'da "Sen her zaman en iyisi olacaksın @leomessi" diye yazdı. "Sadece yeteneğin yüzünden değil, aynı zamanda hiçbir zaman kendinden ödün vermediğin için. Çünkü ne olursa olsun asla pes etmezsin, her zaman sonuna kadar mücadele edersin ve son saniyeye kadar elinden gelenin en iyisini yaparsın. O güç, o zihniyet ve defalarca yeniden ayağa kalkma şeklin seni eşsiz kılan şey."
Futbolun ötesinde bir mesaj
Roccuzzo ayrıca, Messi’nin hem ailesi hem de dünyanın dört bir yanındaki taraftarları için sergilemeye devam ettiği örnek kişiliğe de dikkat çekti.
"Gerçek başarının sıkı çalışma, fedakarlık, azim ve özünden asla sapmamakla inşa edildiğini bize her gün öğrettiğin için teşekkür ederim," diye ekledi. "Sen, çocuklarımız için en iyi rol modelsin ve milyonlarca insana ilham kaynağısın."
Roccuzzo, mesajını şöyle bitirdi: "Sana kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar hayranım ve bu hayatta senin yanında yürümekten sonsuz gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum."
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Yenilginin ardından geleceğe bakış
Arjantin'in Dünya Kupası serüveni hayal kırıklığıyla sona ermiş olsa da, İspanya'ya karşı alınan yenilgiye rağmen Messi'nin mirası hiç bozulmadan kalmaya devam ediyor. Bunun onun Dünya Kupası'ndaki son maçı olup olmayacağı henüz belli değil, ancak Roccuzzo'nun mesajı, bu sonucun kendisinin ve milyonlarca kişinin Arjantin kaptanına duyduğu hayranlığı hiçbir şekilde değiştirmediğini açıkça ortaya koydu.
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