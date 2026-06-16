Arjantin’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Adidas, Albiceleste şeritlerine modern bir yorum getirerek Arjantin’in ikonik görünümünü yeniledi. 2026 iç saha forması, gök mavisi şeritler boyunca uzanan üç tonlu mavi gradyan efektine sahip ve bu tasarım, ülkenin 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası zaferine ince bir gönderme yapıyor. Temiz ve mirasa dayalı bu tasarım, geleneği çağdaş bir dokunuşla harmanlıyor; AFA’nın kuruluş yılını simgeleyen arka yaka kısmındaki “1896” detayı ise bu havayı pekiştiriyor. Sonuçta, Arjantin’in futbol kimliğine sıkı sıkıya bağlı olan ve bu kimliği şekillendiren dönemleri kutlayan bir forma ortaya çıkıyor.

Yeni Arjantin iç saha formalarının fiyatları, tüm ürün yelpazesi genelinde uygun seviyelerde belirlenmiştir; çocuk formaları 50 £’dan başlarken, yetişkin versiyonları ise işleme ve kesime bağlı olarak 85 £’dan başlıyor.