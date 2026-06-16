Arjantin’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Son dünya şampiyonu Arjantin, en unutulmaz anlarını kutlarken aynı zamanda geleceğe kararlı bir bakış atan yepyeni bir adidas iç saha formasıyla 2026 Dünya Kupası’na hazırlanıyor. Klasik beyaz ve gök mavisi çizgiler, modern bir dokunuşla geri dönüyor: 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası şampiyonluğundan ilham alan üç tonlu degrade efekti. Arka yakadaki ince “1896” detayı, Arjantin Futbol Federasyonu’nun kuruluş yılını simgelerken, omuzlarda ve manşetlerdeki lacivert vurgular tasarıma cesur ve zarif bir görünüm kazandırıyor.
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