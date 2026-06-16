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Argentina FIFA World Cup 26 Mac Allisteradidas
Angelica Daujotas

Çeviri:

Arjantin’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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KITS
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
A. Mac Allister

1978’den 2022’ye kadar uzanan Arjantin’in 2026 ev sahibi forması, Dünya Kupası tarihine saygı duruşunda bulunuyor.

Son dünya şampiyonu Arjantin, en unutulmaz anlarını kutlarken aynı zamanda geleceğe kararlı bir bakış atan yepyeni bir adidas iç saha formasıyla 2026 Dünya Kupası’na hazırlanıyor. Klasik beyaz ve gök mavisi çizgiler, modern bir dokunuşla geri dönüyor: 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası şampiyonluğundan ilham alan üç tonlu degrade efekti. Arka yakadaki ince “1896” detayı, Arjantin Futbol Federasyonu’nun kuruluş yılını simgelerken, omuzlarda ve manşetlerdeki lacivert vurgular tasarıma cesur ve zarif bir görünüm kazandırıyor.

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Mağaza: Arjantin'in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Argentina FIFA World Cup 26 Kitadidas

    Arjantin Ev Forması

    Adidas, Albiceleste şeritlerine modern bir yorum getirerek Arjantin’in ikonik görünümünü yeniledi. 2026 iç saha forması, gök mavisi şeritler boyunca uzanan üç tonlu mavi gradyan efektine sahip ve bu tasarım, ülkenin 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası zaferine ince bir gönderme yapıyor. Temiz ve mirasa dayalı bu tasarım, geleneği çağdaş bir dokunuşla harmanlıyor; AFA’nın kuruluş yılını simgeleyen arka yaka kısmındaki “1896” detayı ise bu havayı pekiştiriyor. Sonuçta, Arjantin’in futbol kimliğine sıkı sıkıya bağlı olan ve bu kimliği şekillendiren dönemleri kutlayan bir forma ortaya çıkıyor.

    Yeni Arjantin iç saha formalarının fiyatları, tüm ürün yelpazesi genelinde uygun seviyelerde belirlenmiştir; çocuk formaları 50 £’dan başlarken, yetişkin versiyonları ise işleme ve kesime bağlı olarak 85 £’dan başlıyor.

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Arjantin Deplasman Forması

    Deplasman forması, Arjantin’in zengin sanatsal mirasından ilham almakta ve ülkenin geleneksel motiflerinden esinlenen kendine özgü, kıvrımlı mavi bir grafik desene sahiptir. Siyah zemin üzerine serpiştirilmiş beyaz detaylar, stilize edilmiş çizgileri, karmaşık çiçek kıvrımlarını ve sarmaşık bitkilerini vurgulayarak çarpıcı bir kontrastla tasarıma hayat vermektedir. Yakanın arkasına, ulusal güneş sembolü olan Sol de Mayo’nun önüne yerleştirilmiş özel bir “Argentina” motifi işlenmiştir. 

    Yeni Arjantin deplasman forması serisinin fiyatları, tüm ürün yelpazesi genelinde uygun seviyelerde belirlenmiştir; çocuk formaları 50 £’dan başlarken, yetişkin versiyonları ise işleme ve kesime bağlı olarak 85 £’dan başlıyor.

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Dünya Kupası
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Arjantin
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