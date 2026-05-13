Arjantin'in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Adidas, Albiceleste şeritlerine modern bir yorum getirerek Arjantin’in ikonik görünümünü yeniledi. 2026 iç saha forması, gök mavisi şeritler boyunca uzanan üç tonlu mavi degrade efektine sahip olup, ülkenin 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası zaferine ince bir gönderme yapıyor. Bu, geleneği çağdaş bir dokunuşla harmanlayan, temiz ve mirasa dayalı bir tasarımdır ve AFA'nın kuruluş yılını simgeleyen arka yakadaki "1896" detayıyla pekiştirilmiştir. Sonuç, Arjantin'in futbol kimliğine sıkı sıkıya bağlı hissettiren ve onu şekillendiren dönemleri kutlayan bir formadır.

Yeni Arjantin iç saha forması serisinin fiyatları, her kesime uygun seviyelerde belirlenmiştir. Çocuk formaları 50 £'dan başlarken, yetişkin versiyonları ise kaplama ve kesime bağlı olarak 85 £'dan başlıyor.