Angelica Daujotas

Çeviri:

Arjantin'in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

1978'den 2022'ye kadar uzanan Arjantin'in 2026 iç saha forması, Dünya Kupası tarihine saygı duruşunda bulunuyor

Son dünya şampiyonu Arjantin, en unutulmaz anlarını kutlarken aynı zamanda geleceğe de kararlı bir şekilde bakan yepyeni bir adidas iç saha formasıyla 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Klasik beyaz ve gök mavisi çizgiler, modern bir dokunuşla geri dönüyor: 1978, 1986 ve 2022 yıllarında ülkenin kazandığı üç Dünya Kupası şampiyonluğundan ilham alan üç tonlu degrade efekti. Arka yakadaki ince "1896" detayı, Arjantin Futbol Federasyonu'nun kuruluş yılını simgelerken, omuzlarda ve manşetlerdeki lacivert vurgular, tasarıma cesur ve zarif bir görünüm kazandırıyor.

    Adidas, Albiceleste şeritlerine modern bir yorum getirerek Arjantin'in ikonik görünümünü yeniledi. 2026 iç saha forması, gök mavisi şeritler boyunca uzanan üç tonlu mavi degrade efektine sahip olup, ülkenin 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandığı üç Dünya Kupası zaferine ince bir gönderme yapıyor. Bu, geleneği çağdaş bir dokunuşla harmanlayan, temiz ve mirasa dayalı bir tasarımdır ve AFA'nın kuruluş yılını simgeleyen arka yakadaki "1896" detayıyla pekiştirilmiştir. Sonuç, Arjantin'in futbol kimliğine sıkı sıkıya bağlı hissettiren ve onu şekillendiren dönemleri kutlayan bir formadır.

    Yeni Arjantin iç saha forması serisinin fiyatları, her kesime uygun seviyelerde belirlenmiştir. Çocuk formaları 50 £'dan başlarken, yetişkin versiyonları ise kaplama ve kesime bağlı olarak 85 £'dan başlıyor.

    Arjantin Deplasman Forması

    Deplasman forması, Arjantin’in zengin sanatsal mirasından ilham alıyor ve ülkenin geleneksel motiflerinden esinlenen kendine özgü, kıvrımlı mavi grafik deseniyle öne çıkıyor. Siyah zemin üzerine serpiştirilmiş beyaz detaylar, stilize edilmiş çizgileri, karmaşık çiçek desenlerini ve sarmaşık motiflerini vurgulayarak çarpıcı bir kontrastla tasarıma hayat veriyor. Boyun arkasına, ulusal güneş sembolü olan Sol de Mayo'nun önüne yerleştirilmiş özel bir "Argentina" motifi işlenmiştir. 

    Yeni Arjantin deplasman forması serisinin fiyatları, tüm ürün yelpazesi genelinde uygun seviyelerde belirlenmiştir. Çocuk formaları 50 £'dan başlarken, yetişkin versiyonları ise kaplama ve kesime bağlı olarak 85 £'dan başlıyor.

