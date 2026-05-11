Arjantin'in 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımı hakkında bilmeniz gereken her şey

2022'de dünya şampiyonu olan Arjantin, 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'da bu çok değerli unvanını korumaya çalışacak.

Albiceleste, Katar'daki Lusail Stadyumu'nda oynanan heyecan verici final maçında Fransa'yı mağlup ederek üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Bu, Diego Maradona'nın 1986'da Meksika'da kazandığı efsanevi zaferden bu yana takımın ilk şampiyonluğu oldu. Kylian Mbappe'nin muhteşem hat-trick'i, Lionel Scaloni'nin takımından galibiyeti neredeyse elinden alıyordu, ancak penaltı atışlarında Emiliano Martinez'in kahramanlıkları, Lionel Messi'nin parlak kariyerinin taçlandırıldığı bu an için mavi-beyazlıların zaferini garantiledi.

CONMEBOL elemelerini zirvede tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na rahatlıkla katılma hakkı kazandılar ve bu süreçte ezeli rakibi Brezilya'yı hem evinde hem de deplasmanda yendiler.

Sadece dört yıl içinde iki Copa America ve bir Dünya Kupası kazanan Albiceleste, dikkate alınması gereken bir güç. Son Dünya Kupası'nda oynayacak olan efsanevi Messi de dahil olmak üzere her pozisyonda kaliteli oyunculara sahip olan Arjantin, bir kez daha turnuvaya favorilerden biri olarak girecek. Yaşına rağmen Messi, MLS'de yüksek seviyede performans göstermeye devam ediyor ve tek başına maçların gidişatını değiştirebilecek kapasitede.

Arjantin, şampiyonluk unvanını korumak için Cezayir ile karşılaşacak ve J Grubu'nda Avusturya ve Ürdün ile de mücadele edecek.

Maçların başlamasına sadece bir ay kala, Lionel Scaloni 55 kişilik dev bir ön liste yayınlayarak sessizliğini bozdu ve hangi 26 oyuncunun nihai kadroda yer alacağı konusunda ülke çapında bir tartışma başlattı.

    Kaleciler

    Herhangi bir sürpriz yaşanmazsa, Aston Villa’dan Emiliano Martínez’in 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’in birinci kalecisi olmaya devam etmesi bekleniyor. Dünya Kupası şampiyonu, Arjantin’in son dönemdeki başarılarında belirleyici bir rol oynadı; hem Copa América’da hem de 2022 Dünya Kupası’nda, özellikle de psikolojik üstünlüğünün şutları kurtarma becerisi kadar önemli olduğu yüksek baskı altındaki penaltı atışlarında olağanüstü performanslar sergiledi.
    Onun arkasında, Marsilya'dan Gerónimo Rulli, ihtiyaç duyulduğunda güvenilirlik ve uluslararası tecrübe sunarak deneyimli bir yedek olacak. Atlético Madrid'den Juan Musso da kadroya girmek için yarışta sağlam bir şekilde yer alıyor ve kaleci pozisyonu için güçlü bir rekabet ortamı yaratıyor.
    Bu arada, Crystal Palace'tan Walter Benítez, Avrupa futbolundaki istikrarlı performansıyla kadroya derinlik katarken, Racing Club'dan Facundo Cambeses ve River Plate'den Santiago Beltrán, uluslararası düzeyde tanınmak için çabalamaya devam eden yerli seçenekleri temsil ediyor.
    OyuncuKulüp 
    Emiliano MartinezAston Villa
    Geronimo RulliMarsilya
    Juan MussoAtletico Madrid
    Walter BenitezCrystal Palace
    Facundo CambesesRacing Club
    Santiago BeltranRiver Plate
    Defans oyuncuları

    Arjantin, her pozisyonda çok sayıda kaliteli seçeneğe sahip olması sayesinde savunma hattında oldukça sağlam bir kadroya sahip. Cristian Romero ve Lisandro Martinez'den oluşan stoper ikilisi, tartışmasız dünyanın en iyileri arasında yer alıyor; her iki oyuncu da savunma hattını yönetirken hem agresif hem de soğukkanlı bir şekilde savunma yapıyor.

    Öte yandan, deneyimli Nicolas Otamendi, Lionel Scaloni'nin takımı için güvenilir bir seçenek olmaya devam ediyor ve yaz turnuvasının kendisi için son Dünya Kupası olacağını doğruladı; turnuva sonrasında uluslararası futboldan emekli olmayı planlıyor.

    Dünya Kupası'nı kazandıran penaltı golcüsü Gonzalo Montiel ve Nicolas Tagliafico da güçlü isimler olup, sakatlık durumunda değerli bir derinlik ve esneklik sağlarken, Nahuel Molina ise bu sezon Atletico Madrid formasıyla attığı muhteşem gollerle turnuvaya giriyor.

    Kevin Mac Allister ve Nicolás Capaldo gibi çok yönlü savunma oyuncuları da taktiksel esneklik sunuyor ve gerektiğinde birden fazla rolü üstlenebiliyor.

    Öte yandan, Agustín Giay, Lautaro Di Lollo ve Zaid Romero gibi genç ve gelişmekte olan oyuncular da kadroya girmek için çaba gösteriyor ve bu da Arjantin'in savunma havuzundaki yetenek derinliğini yansıtıyor.

    OyuncuKulüp
    Agustín GiayPalmeiras
    Facundo MedinaLens
    Leonardo Balerdi Marsilya
    Cristian RomeroTottenham Hotspur
    Nahuel MolinaAtletico Madrid
    Nicolas OtamendiBenfica
    Lisandro MartinezManchester United
    Nicolas TagliaficoMarsilya
    German Pezzella River Plate
    Gonzalo Montiel Sevilla
    Marcos AcunaRiver Plate
    Kevin Mac AllisterUnion Saint-Gilloise
    Marcos SenesiBournemouth
    Lucas Martinez QuartaRiver Plate
    Lautaro Di LolloBoca Juniors
    Zaid RomeroGetafe
    Gabriel RojasRacing Club
    Nicolas CapaldoHamburger
    Orta saha oyuncuları

    Güçlü savunmasının yanı sıra, Albiceleste orta sahada da oldukça güçlü bir kadroya sahip. Scaloni, 2026 Dünya Kupası için hem deneyimli oyuncular hem de gelecek vaat eden genç yeteneklerden oluşan bir kadroya sahip olacak.

    Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez ve Leandro Paredes gibi isimler, Arjantin'in 2022'deki zaferinde kilit rol oynadı ve kadroda hayati öneme sahip figürler olmaya devam ediyor.

    Franco Mastantuono ve Claudio Echeverri gibi yükselen yetenekler, kulüplerinde muhteşem performanslar sergiliyor ve Scaloni'ye turnuva öncesinde yeni seçenekler sunabilirken, Thiago Almada gibi bir isim de Scaloni'nin sisteminde etkileyici bir performans sergiledi ve gelecek yılki Dünya Kupası'nda önemli bir rol oynayabilir.

    Giovani Lo Celso, Villarreal'de kiralık oynarken sağ bacağındaki kuadriseps kasında yırtık meydana gelmesi nedeniyle Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaçıracak gibi görünüyor. Valentin Carboni de ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. 

    OyuncuKulüp
    Leandro ParedesAS Roma
    Rodrigo De PaulAtletico Madrid
    Enzo FernandezChelsea
    Thiago AlmadaLyon
    Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
    Nicolas PazComo
    Franco MastantuonoReal Madrid
    Alexis Mac AllisterLiverpool
    Claudio EcheverriManchester City
    Guido RodriguezWest Ham United
    Maximo PerronComo
    Aníbal MorenoRiver Plate
    Milton DelgadoBoca Juniors
    Alan VarelaPorto
    Ezequiel FernándezBayer Leverkusen
    Giovani Lo CelsoReal Betis
    Nicolas DomínguezNottingham Forest
    Emiliano BuendiaAston Villa
    Valentín BarcoRacing Club
    Tomas ArandaBoca Juniors
    Saldırganlar

    Arjantin, hücumda da oldukça güçlü bir kadroya sahip. Aslında, Albiceleste’nin en güçlü olduğu alan tartışmasız hücum hattıdır. Lionel Messi’nin liderliğindeki takımda taraftarlar, efsanevi 10 numaranın bir kez daha büyülü bir performans sergilemesini umut ediyor.

    Messi, 2022 zaferinde kilit rol oynayan Julian Alvarez gibi isimlerin desteğiyle hücumda güçlü bir kadroya sahipken, Inter'den Lautaro Martinez de hem kulübü hem de milli takım için önemli bir rol oynayarak kariyerinin zirvesinde. Martinez, 2024 Copa America'nın en golcü oyuncusu oldu ve hatta Kolombiya ile oynanan finalde galibiyet golünü attı.

    Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone de dünya şampiyonlarında etkileyici bir performans sergiledi ve Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alabilecek potansiyel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

    Ancak takım, 2024 Copa America şampiyonluğunun ardından emekliliğini açıklayan efsane Angel Di Maria'dan yoksun olacak, Joaquín Panichelli ise ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçıracak.

    OyuncuKulüp
    Julian AlvarezAtletico Madrid
    Lionel MessiInter Miami
    Nicolas GonzalezJuventus
    Giuliano SimeoneAtletico Madrid
    Lautaro MartinezInter Milan
    Gianluca PrestianniBenfica
    Santiago CastroBologna
    Matias SouleAS Roma
    Alejandro GarnachoManchester United
    Jose Manuel LopezPalmeiras
    Mateo PellegrinoParma Calcio
    Arjantin'in yıldız oyuncuları

    Arjantin, dünya futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor ve son yıllarda pek çok üst düzey oyuncu yetiştirmiştir. Bu yıldızlardan biri de Avrupa futbolunda adeta bir baş belası haline gelen Julian Alvarez’dir. Şu anda Atlético Madrid’de forma giyen Alvarez, Diego Simeone yönetiminde kilit bir oyuncu haline gelmiştir ve gelecek yılki turnuvada Albiceleste taraftarlarının büyük umutlarını omuzlarında taşıyacaktır.

    Öte yandan, Rodrigo De Paul da Arjantin'in son dönemdeki başarılarında önemli rol oynayan bir başka oyuncudur. De Paul, Dünya Kupası'nda Lionel Scaloni'nin takımında bir kez daha önemli bir varlık olacaktır.

    Savunmada Arjantin, liderlerle dolu bir kadroya sahip ve bunların en önemlisi Emiliano Martinez. Arjantinli kalecinin kale arasında varlığı, özellikle penaltı atışlarında, şampiyonluk kampanyalarında hayati öneme sahip olmuştur. Cristian Romero ve Lisandro Martinez'den oluşan stoper ikilisi de son dünya şampiyonu için çok önemli bir rol oynayacaktır.

    Son olarak, Arjantin'in yıldız oyuncularının listesi, sihirli Lionel Messi'den bahsetmeden tamamlanmış sayılmaz. Inter Miami'de forma giyen ve daha önce PSG ile Barcelona'da oynayan yıldız, Dünya Kupası başladığında neredeyse 39 yaşında olacak ve Arjantin ile son büyük turnuvasına çıkıyor olabilir. 2022'de şampiyonluğu kazanan Messi, sınırlarını zorlamaya kararlı ve hala tek başına maçların gidişatını değiştirebilecek yeteneğe sahip. İkonik 10 numara, gelecek yılki bu önemli turnuvada Arjantin'in yolculuğunda bir kez daha belirleyici bir figür olacak.

    Giuliano Simeone ve Thiago Almada, özellikle Angel Di Maria'nın emekliye ayrılmasından sonra, Lionel Scaloni'nin takımında büyük söz sahibi olabilecek iki oyuncu daha.

    2026 Dünya Kupası için Arjantin'in Tahmin Edilen İlk 11'i

    Defans hattında Scaloni'nin ilk tercih ettiği kaleci şüphesiz Emiliano Martinez olacak. Martinez, pozisyonundaki diğer tüm oyuncuları açık ara geride bırakmış durumda ve şu anda diğer kalecilerden gelen ciddi bir rekabetle karşı karşıya değil.

    Savunmada Scaloni, dörtlü bir savunma hattını tercih ediyor ve Lisandro Martinez ile Cristian Romero'yu merkezde sürekli olarak ilk 11'de oynatıyor. Nicolas Otamendi yedek kulübesinden oyuna girerken, Marsilya'dan Leonardo Balerdi de bir başka seçenek olarak öne çıkıyor.

    Kanatlarda ise Nahuel Molina ve Nicolas Tagliafico, Scaloni'nin tercih ettiği isimler ve yine ilk 11'de yer almaları bekleniyor.

    Bu arada, orta saha ve forvet hatları dünya şampiyonları için oldukça ilginç bir alan olacak. Rodrigo De Paul'un, Scaloni'nin sisteminde vazgeçilmez bir başka oyuncu olan Alexis Mac Allister ile birlikte ilk 11'deki yerini koruması bekleniyor. Üçüncü orta saha pozisyonu için ise Thiago Almada ve Enzo Fernandez arasında sıkı bir rekabet yaşanacak. Enzo, Arjantin'in 2022 zaferinde kilit rol oynarken, Almada da son aylarda Scaloni yönetiminde son derece etkileyici bir performans sergiledi. Şu anki duruma göre, Fernandez ilk 11'e girebilir.

    Forvette Lionel Messi ve Julian Alvarez'in tartışmasız ilk 11'de yer alması beklenirken, Lautaro Martinez de ilk 11'de yer alacağından emin görünüyor.

    Arjantin'in tahmini ilk 11'i (4-3-3): Emi Martinez; Molina, Lisandro, Romero, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Messi, Lautaro, Alvarez