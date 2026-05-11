2022'de dünya şampiyonu olan Arjantin, 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'da bu çok değerli unvanını korumaya çalışacak.

Albiceleste, Katar'daki Lusail Stadyumu'nda oynanan heyecan verici final maçında Fransa'yı mağlup ederek üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Bu, Diego Maradona'nın 1986'da Meksika'da kazandığı efsanevi zaferden bu yana takımın ilk şampiyonluğu oldu. Kylian Mbappe'nin muhteşem hat-trick'i, Lionel Scaloni'nin takımından galibiyeti neredeyse elinden alıyordu, ancak penaltı atışlarında Emiliano Martinez'in kahramanlıkları, Lionel Messi'nin parlak kariyerinin taçlandırıldığı bu an için mavi-beyazlıların zaferini garantiledi.

CONMEBOL elemelerini zirvede tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na rahatlıkla katılma hakkı kazandılar ve bu süreçte ezeli rakibi Brezilya'yı hem evinde hem de deplasmanda yendiler.

Sadece dört yıl içinde iki Copa America ve bir Dünya Kupası kazanan Albiceleste, dikkate alınması gereken bir güç. Son Dünya Kupası'nda oynayacak olan efsanevi Messi de dahil olmak üzere her pozisyonda kaliteli oyunculara sahip olan Arjantin, bir kez daha turnuvaya favorilerden biri olarak girecek. Yaşına rağmen Messi, MLS'de yüksek seviyede performans göstermeye devam ediyor ve tek başına maçların gidişatını değiştirebilecek kapasitede.

Arjantin, şampiyonluk unvanını korumak için Cezayir ile karşılaşacak ve J Grubu'nda Avusturya ve Ürdün ile de mücadele edecek.

Maçların başlamasına sadece bir ay kala, Lionel Scaloni 55 kişilik dev bir ön liste yayınlayarak sessizliğini bozdu ve hangi 26 oyuncunun nihai kadroda yer alacağı konusunda ülke çapında bir tartışma başlattı.