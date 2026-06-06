Arjantin'in 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı?

2022'de dünya şampiyonu olan Arjantin, 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'da bu çok değerli unvanını korumaya çalışacak.

Albiceleste, Katar'daki Lusail Stadyumu'nda oynanan heyecan verici final maçında Fransa'yı mağlup ederek üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Bu, Diego Maradona'nın 1986'da Meksika'da kazandığı efsanevi zaferden bu yana Arjantin'in ilk şampiyonluğu oldu. Kylian Mbappe'nin muhteşem hat-trick'i, Lionel Scaloni'nin takımından galibiyeti neredeyse çalacaktı, ancak penaltı atışlarındaki Emiliano Martinez'in kahramanlıkları, Lionel Messi'nin parlak kariyerinin taçlandırıldığı bu an için mavi-beyazlıların galibiyetini garantiledi.

CONMEBOL elemelerini zirvede tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na rahatlıkla katılma hakkı kazandılar ve bu süreçte ezeli rakibi Brezilya'yı hem evinde hem de deplasmanda yendiler.

Sadece dört yıl içinde iki Copa America ve bir Dünya Kupası kazanan Albiceleste, dikkate alınması gereken bir güç. Son Dünya Kupası'nda oynayacak olan efsanevi Messi de dahil olmak üzere her pozisyonda kaliteli oyunculara sahip olan Arjantin, bir kez daha turnuvaya favorilerden biri olarak girecek. Yaşına rağmen Messi, MLS'de yüksek seviyede performans göstermeye devam ediyor ve tek başına maçların gidişatını değiştirebilecek kapasitede.

Arjantin, şampiyonluk unvanını korumak için Cezayir ile karşılaşacak ve J Grubu'nda Avusturya ve Ürdün ile de mücadele edecek.

Lionel Scaloni, daha önce 55 kişilik geçici bir liste yayınlamıştı. Şimdi ise nihai kadroya giren 26 oyuncuyu açıkladı.