Arjantin'in 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

2022'de dünya şampiyonu olan Arjantin, 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'da bu çok değerli unvanını korumaya çalışacak.

Albiceleste, Katar'daki Lusail Stadyumu'nda oynanan heyecan verici finalde Fransa'yı mağlup ederek üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu ve Diego Maradona'nın 1986'da Meksika'da kazandığı efsanevi zaferden bu yana ilk şampiyonluğunu elde etti. Kylian Mbappe'nin muhteşem hat-trick'i, Lionel Scaloni'nin takımından galibiyeti neredeyse çalacaktı, ancak penaltı atışlarındaki Emiliano Martinez'in kahramanlıkları, Lionel Messi'nin görkemli kariyerinin taçlandırıldığı bu anda mavi-beyazlıların zaferini garantiledi.

CONMEBOL elemelerini zirvede tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na rahatlıkla katılma hakkı kazandılar ve bu süreçte ezeli rakibi Brezilya'yı hem evinde hem de deplasmanda yendiler.

Sadece dört yıl içinde iki Copa America ve bir Dünya Kupası kazanan Albiceleste, dikkate alınması gereken bir güç. Son Dünya Kupası'nda forma giyecek olan efsanevi Messi de dahil olmak üzere her pozisyonda kaliteli oyunculara sahip olan Arjantin, turnuvaya bir kez daha favorilerden biri olarak girecek. Yaşına rağmen Messi, MLS'de yüksek seviyede performans göstermeye devam ediyor ve tek başına maçların gidişatını değiştirebilecek kapasitede.

2026'daki bu büyük turnuva öncesinde GOAL, ABD, Kanada ve Meksika'ya gidebilecek olası kadroya bir göz atıyor.