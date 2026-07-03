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Argentina Cape Verde(C)Getty Images

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Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maç neden Dünya Kupası eleme turlarında en dengesiz maç olarak kabul ediliyor?

FEATURES
Arjantin - Yeşil Burun Adaları
Arjantin
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
Arjantin
Cabo Verde
ABD

Messi’ye karşı Fozinia… Dünya Kupası’nda kimsenin beklemediği hikaye

Bazı maçlar yıldız isimler nedeniyle, bazıları ise turnuvanın önemi nedeniyle merakla beklenir; ancak bazı karşılaşmalar, tamamen farklı iki dünyayı bir araya getirdikleri için kendilerini ön plana çıkarır. 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda oynanacak Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı tam da bunu temsil ediyor.

Sahanın bir tarafında, tarihin en büyük futbol takımlarından biri yer alıyor; üç dünya şampiyonluğu bulunan ve olağanüstü kariyerine yeni sayfalar eklemeye devam eden efsane Lionel Messi’nin liderlik ettiği bir takım. 

Diğer tarafta ise, Dünya Kupası finallerine ilk kez katılan ve tüm beklentileri alt üst ederek eşi benzeri görülmemiş bir başarıyla eleme turlarına yükselen, adeta bir masal gibi bir hikaye yaşayan bir milli takım yer alıyor.

Bu sadece iki milli takım arasındaki bir karşılaşma değil; geçmiş ile günümüzün, geleneksel güç ile sınırsız hırsın, futbol tarihine damgasını vuran bir okul ile tarihini yazmaya yeni başlayan bir okulun çatışmasıdır. 

Bu nedenle, İngiliz Yayın Kurumu BBC’nin aktardığına göre, pek çok kişi bu maçı Dünya Kupası tarihindeki en dengesiz eleme turu karşılaşmalarından biri olarak görüyor.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi, tüm dünyanın gündemine oturan kaleciyle karşı karşıya

    Bu yılki Dünya Kupası’nın ortaya çıkardığı tüm hikayeler arasında, Lionel Messi ile Kap Verde’nin kalecisi Fozinha arasında beklenen karşılaşmadan daha ilginç bir hikaye belki de yoktur.

    40 yaşındaki tecrübeli kaleci, turnuva başlamadan önce pek tanınmıyordu, ancak birkaç hafta içinde, en önemlisi Avrupa şampiyonu İspanya karşısında yaptığı bir dizi olağanüstü kurtarışın ardından Dünya Kupası’nın en öne çıkan kahramanlarından biri haline geldi.

    İronik olan ise, Fozinha’nın, ülkesinin milli takım tarihindeki en önemli maçtan sadece birkaç gün önce, Portekiz’in ikinci liginde mücadele eden Chaves kulübüyle olan sözleşmesinin sona ermesiyle resmi olarak serbest oyuncu statüsüne geçmesi ve şimdi kendini tüm zamanların en büyük futbolcularından biriyle karşı karşıya bulmasıdır.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-CPVAFP

    Yeşil Burun Adaları… Kırılmayı reddeden rüya

    Turnuva başlamadan önce hiçbir Cape Verde milli takımı taraftarı takıma gerçek bir şans tanımamıştı.

    Kura, onları köklü bir geçmişe sahip takımların yer aldığı zorlu bir gruba yerleştirdi, ancak "Mavi Köpekbalıkları" oyuncuları tüm tahminleri alt üst etti.

    Yolculuk, İspanya karşısında golsüz biten tarihi bir beraberlikle başladı; bu sonuç, birçok kişi tarafından Dünya Kupası’nın en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi. Ardından takım, Uruguay’la 2-2’lik heyecan verici bir beraberlikle güçlü performansını sürdürdü ve Suudi Arabistan’ı da berabere tutarak, ilk Dünya Kupası katılımında 32’li tur biletini garantiledi.

    Bu başarı tesadüf eseri değildi; aksine, milli takımı tanınmayan bir takımdan saygı duyulan bir rakibe dönüştüren yıllar süren kademeli gelişimin meyvesiydi.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Her şeye sahip bir dev

    Bunun tam tersine, Arjantin bu maça, başka hiçbir milli takımın yetişemeyeceği kadar zengin bir tarihsel mirasa sahip olarak çıkıyor.

    Arjantin milli takımı, 1930'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'na katılmış ve o zamanlar final maçına kadar yükselmiş, ancak Uruguay'a yenilmişti.

    O zamandan beri, “Albirrojos” Dünya Kupası finallerinden sadece bir kez uzak kaldı; bu da, İkinci Dünya Savaşı sırasında düzenlenen turnuvalardan çekilmesini de hesaba katarsak, 1970 Meksika Dünya Kupası’na katılamamasıydı.

    İlk dünya şampiyonluğu, 1978'de Hollanda'yı 3-1 yenerek geldi; ardından 1986'da Diego Maradona'nın liderliğinde Batı Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu başarıyı tekrarladı.

    Üçüncü şampiyonluk ise 2022 Katar Dünya Kupası’nda, turnuva tarihinin en muhteşem final maçlarından birinin ardından Fransa’yı penaltı atışlarında mağlup ederek geldi.

    Arjantin’in başarıları Dünya Kupası ile sınırlı kalmadı; milli takım, 16 şampiyonlukla Copa América’nın en çok şampiyon olan takımı konumundadır ve 2022 yılından bu yana FIFA sıralamasında ilk üç takım arasında yer almaktadır.

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    Yıllar önce başlayan uzun bir yolculuk

    Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası’na katılımı sürpriz gibi görünse de, bu proje on yıldan fazla bir süre önce başlamıştı.

    Ülkedeki Futbol Federasyonu 1982 yılında kuruldu ve 1986 yılında Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) katıldı; bu, Arjantin’in ikinci kez Dünya Kupası’nı kazandığı yıldı.

    Milli takım, 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası elemelerine katıldı, ancak eleme biletini kazanmak için gerçek bir rakip haline gelmesi uzun yıllar aldı.

    Eleme turlarının son turunda Nijerya’ya çok az bir farkla yenilerek 2022 Katar Dünya Kupası’na katılma şansını kaçırmış olsa da, bu hedefe çok yaklaşmıştı.

    Ancak bu rüya, 2026 Dünya Kupası yolunda nihayet gerçekleşti; takım, Dünya Kupası’nda en deneyimli Afrika takımlarından biri olan Kamerun’u geride bırakarak grubunu lider tamamladı ve on maçta sadece bir yenilgiye razı oldu.

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    Yurtdışında yaşayanlara dayalı bir proje

    Kap Verde milli takımının gelişiminin en önemli nedenlerinden biri, teknik direktör João de Deus’un 2010 yılında aldığı karara dayanıyor; o yıl, Kap Verde kökenli ve Avrupa’da yaşayan oyunculara kapılarını açmıştı.

    O zamandan beri milli takım, yurtdışında yaşayan oyunculara büyük ölçüde güvenmeye başladı. Mevcut kadroda beş oyuncu Hollanda’da, üçü Fransa’da ve üçü de Portekiz’de doğmuşken, sadece on iki oyuncu ülke içinde doğmuştur.

    Bu çeşitliliğe rağmen, milli takımın hiçbir oyuncusu hâlâ yarı profesyonel statüsünde olan yerel ligde oynamıyor; neredeyse tüm oyuncular Avrupa liglerinde forma giyiyor.

    Aralarında Villarreal’in savunma oyuncusu Logan Costa, Avrupa’nın beş büyük liginden birinde forma giyen tek oyuncu olarak öne çıkarken, Kevin Pena, Sidney López Cabral ve Wagner Pena gibi isimler de kadroda yer alıyor.

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    Piyasa değerinde muazzam bir fark

    Tarihsel farklar büyük görünse de, ekonomik rakamlar tabloyu daha net hale getiriyor. Arjantin milli takımının piyasa değeri yaklaşık 807,5 milyon avro olup, bu da onu Dünya Kupası’nın en pahalı milli takımları arasında yedinci sıraya yerleştirirken, Yeşil Burun Adaları milli takımının değeri ise 54,5 milyon avroyu geçmiyor.

    İki takımın ilk on birlerini karşılaştırdığımızda ise aradaki fark daha da açılıyor. Arjantin’in ilk on birinin değeri yaklaşık 360 milyon sterline ulaşırken, Cape Verde milli takımının tamamının değeri 20 milyon sterlinin altında kalıyor.

    Enzo Fernández, Arjantin milli takımının en pahalı oyuncusu olurken, Wagner Pina ise Cape Verde'nin en pahalı oyuncuları listesinin başında yer alıyor. Hatta Arjantin milli takımındaki sadece beş oyuncunun piyasa değeri, Cape Verde'deki tüm oyuncuların toplam değerini aşıyor.

    Aradaki fark sadece maddi açıdan sınırlı değil. Arjantin kadrosundaki on altı oyuncu daha önce Dünya Kupası’nı kazanmış durumda ve çoğunun Avrupa’nın en büyük kulüplerinde ulusal ve kıtasal şampiyonluklarla dolu bir geçmişi var.

    Yeşil Burun Adaları milli takımına gelince, oyuncularının en önemli başarıları daha az tanınan yerel turnuvalarda elde edildi; Giovanni Cabral’ın Sporting Lizbon ile Portekiz Ligi şampiyonluğunu kazanması ve Kevin Pina’nın Krasnodar ile Rusya Ligi’ni kazanması gibi bazı bireysel başarılar hariç. Buna rağmen, bu turnuva, maçların sonucunu sadece geçmiş başarıların belirlemediğini kanıtladı.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bir Portekiz kolonisi'nden Dünya Kupası'na

    Yeşil Burun Adaları’nın tarihsel arka planı, bu hikâyeye daha da özel bir nitelik katmaktadır. Ülke, Afrika’nın batı kıyısından yaklaşık 450 kilometre uzaklıkta, Atlantik Okyanusu’nda yer alan on adadan oluşan bir takımadadır.

    Adalar, 1975 yılında bağımsızlığını kazanana kadar yüzyıllar boyunca Portekiz egemenliği altında kaldı ve köle ticaretinin önemli bir merkezi oldu. Ülkenin nüfusu sadece yaklaşık 530 bin kişidir; bu da onu, Curaçao ve İzlanda’dan sonra Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan en küçük üçüncü ülke yapmaktadır.

    Ancak, 1958'den beri Kuzey İrlanda'nın elinde bulunan rekoru kırarak, Dünya Kupası'nın eleme turlarına ulaşmayı başaran tarihteki en küçük ülke oldu.

    Buna karşılık Arjantin, her açıdan dev bir ülke gibi görünüyor. Yaklaşık 2,8 milyon kilometrekarelik bir alana yayılan ve 46 milyondan fazla nüfusa sahip olan Arjantin, Brezilya’dan sonra Güney Amerika’nın en büyük ikinci ülkesidir; gayri safi yurtiçi hasılası ise yaklaşık 683 milyar dolara ulaşırken, Yeşil Adalar’ınki sadece 3 milyar dolar civarındadır.

    Kağıt üzerinde tüm göstergeler Arjantin’in lehine görünüyor. Tarih, şampiyonluklar, tecrübe, piyasa değeri, oyuncuların kalitesi ve kadro derinliği; bunların hepsi, maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce dünya şampiyonuna ezici bir üstünlük sağlıyor.

    Ancak futbol, her zaman sadece hesaplamalara göre hareket etmediğini kanıtlamıştır. Yeşil Burun Adaları, tüm tahminleri alt üst ederek bu aşamaya geldi ve kendisinden daha deneyimli ve yetenekli takımları durdurmayı başardı; böylece turnuvada sadece onur konuğu olmadığını kanıtladı.

    Maçın başlamasından önce akıllarda kalan soru şu: “Mavi Köpekbalıkları” takımı, Dünya Kupası tarihinin en muhteşem hikayelerinden birini yazmaya devam edecek mi, yoksa Lionel Messi ve arkadaşları bu rüyaya son verip, dev ile maceracı karşılaştığında tarihin hâlâ son sözü söylediğini mi kanıtlayacak?

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV