Arjantin için utanç verici bir an: Leandro Paredes, İspanya’ya karşı kaybedilen Dünya Kupası finalinde şiddetli bir kavgaya yol açtı ve kırmızı kart gördü

Olay yerinden çekilen görüntülerde, Paredes’in İspanyol oyuncu Eric Garcia’yı boğazından sertçe ittiği görüldü; bu hareket, savunma oyuncusunu yere düşürdü ve daha geniş çaplı bir kavganın fitilini ateşledi. Bununla yetinmeyen orta saha oyuncusu, daha sonra Barcelona’nın genç yıldızı Gavi’yi yere devirdi, yüzüne doğru itti ve ardından ayaklarıyla tekme atmış gibi göründü.

Ancak disiplin sorunları maçın bitiş düdüğüyle başlayıp bitmedi. Arjantin, normal sürenin son dakikalarında Fernandez’in ikinci sarı kartla oyundan atılmasıyla zaten dezavantajlı bir durumda oynuyordu. Bu iki kırmızı kart, Lionel Messi’ye efsanevi kariyerinin hak ettiği masalsı sonu yaşatamayan Lionel Scaloni’nin takımının berbat gecesini taçlandırdı.