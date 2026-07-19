AFP
Çeviri:
Arjantin için utanç verici bir an: Leandro Paredes, İspanya’ya karşı kaybedilen Dünya Kupası finalinde şiddetli bir kavgaya yol açtı ve kırmızı kart gördü
MetLife Stadyumu’nda kaos
2026 Dünya Kupası finali, MetLife Stadyumu’nda son düdüğün çalınmasının ardından Arjantin’in İspanya’ya yenilmesiyle yaşanan kitlesel çatışmaya dönüşen çirkin sahnelerle sona erdi. La Roja’nın yedek oyuncuları kutlama yapmak için sahaya koşarken, mağlup olan şampiyonlar arasında gerginlik doruğa ulaştı.
Paredes, bu arbedeye karışan başlıca isim oldu ve olaydaki rolü nedeniyle kırmızı kart gördü. Boca Juniors'ın orta saha oyuncusunun hareketleri, teknik alanların önünde her iki takımın oyuncuları ve teknik kadrolarının da dahil olduğu bir çatışmaya yol açtı.
- Getty
Paredes ve Fernandez kırmızı kart gördü
Olay yerinden çekilen görüntülerde, Paredes’in İspanyol oyuncu Eric Garcia’yı boğazından sertçe ittiği görüldü; bu hareket, savunma oyuncusunu yere düşürdü ve daha geniş çaplı bir kavganın fitilini ateşledi. Bununla yetinmeyen orta saha oyuncusu, daha sonra Barcelona’nın genç yıldızı Gavi’yi yere devirdi, yüzüne doğru itti ve ardından ayaklarıyla tekme atmış gibi göründü.
Ancak disiplin sorunları maçın bitiş düdüğüyle başlayıp bitmedi. Arjantin, normal sürenin son dakikalarında Fernandez’in ikinci sarı kartla oyundan atılmasıyla zaten dezavantajlı bir durumda oynuyordu. Bu iki kırmızı kart, Lionel Messi’ye efsanevi kariyerinin hak ettiği masalsı sonu yaşatamayan Lionel Scaloni’nin takımının berbat gecesini taçlandırdı.
Neville ve Shearer, Arjantin'in davranışını kınadı
Olayların ardından televizyon yorumcuları, maçın bitiş düdüğünden sonra Arjantin'in sergilediği davranışları sorgulayarak sert eleştirilerde bulundu. ITV'nin yayınında söz alan eski Manchester United kaptanı Neville, yaşananlara ilişkin açık sözlü bir değerlendirmede bulundu.
"Bu bir rezalet," dedi Neville. "Arjantinlilerin rekabetçiliğini, hayatları pahasına mücadele etmelerini ve kavga etmelerini seviyorum. Messi takımı ayakta tuttu, ancak son birkaç maç tam bir rezalet oldu."
Shearer de BBC'de olayları analiz ederken Paredes'in davranışlarını eleştirdi ve şöyle dedi: "Paredes birinin yüzüne iki ya da üç yumruk indirdi. Onlara saldırdı. Bunun yeri ve zamanı yoktur. Bunun onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve kaybetmenin ne kadar acı verdiğini de biliyoruz, ama kaybetmenin de bir yolu vardır. Arjantin'den bunu çok kez gördük. Maçın bitiş düdüğünden sonraki tepki korkunç."
- Getty Images
Kaotik finalin ardından Arjantin mercek altına alındı
İspanya artık tarihi bir Dünya Kupası zaferini kutlayabilirken, Arjantin ise şampiyonluk unvanını savunma çabasının hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona ermesini değerlendirmek zorunda kaldı. Final maçı aynı zamanda Messi’nin Dünya Kupası’ndaki son maçı olarak da görüldü; turnuvanın düzgün bir şekilde sona ermesini engelleyen kaotik sahneler, Albiceleste’nin davranışları konusunda daha fazla eleştiriye maruz kalmasına neden oldu.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun