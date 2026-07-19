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Arjantin için iki kötü haber… İspanya’nın sağlamlığı, Messi’nin takım arkadaşlarının yaşadığı dramayı sınayacak

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
U. Simon
E. Martinez
L. Messi
L. Yamal
İspanya
Arjantin
ABD

En iyi hücum, en iyi savunmaya karşı

En çok gol atan ve savunma açısından en sağlam takımların karşı karşıya geleceği bu maçta, istatistikler bugün Pazar akşamı Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalini neyin belirleyeceğine dair derinlemesine bir bakış sunuyor.

Gelişmiş istatistikler, futbol felsefesinde dikkat çekici bir benzerlik, uygulama yöntemlerinde ise bir farklılık olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, dünya çapında oyun tarzında köklü bir dönüşümü yansıtan göstergelerle birlikte ortaya çıkıyor. Futbol, pas sayısının artması, daha uzun pas dizileri ve daha az şut atılmasıyla daha katılımcı bir hale gelirken, yüksek isabet oranı sayesinde ortalama gol sayısı sabit kalıyor.

  • Simon ve Martínez: Arjantin’in hücum gücü, İspanya’nın isabetliliği karşısında

    Beklenen gol ortalamasına (xG) göre, iki takım da gol fırsatı yaratma konusunda birbirine yakın; İspanya’nın şut ortalaması 17,1, Arjantin’inki ise 14,6, xG değerleri ise neredeyse aynı (90 dakikada 1,91’e karşı 1,87).

    Ancak asıl fark gol dönüşümünde ortaya çıkıyor: Arjantin, fırsatlarını 19 gole çevirirken İspanya 13 gol attı; şut sayısı daha az olmasına rağmen 6 gol farkı, hücumları sonlandırmadaki olağanüstü etkinliği yansıtıyor. Grup aşamasında Messi’ye bağımlılık sorunu yaşanırken, bu maçlarda goller tüm hatlara yayıldı. Nico González ise 7 şut ve 0,8 xG ile gol atamayan tek istisna olarak öne çıkıyor.

    Defansif açıdan, İspanyol kaleci Unai Simón'un kalesine sadece tek bir gol girerken, Emiliano Martínez ise 7 gol yedi. Rakamlar da bu farkı doğruluyor: İspanya, xG ortalaması 0,30 olan 6,3 şut alırken, Arjantin ise xG ortalaması 0,52 olan 7,1 şut aldı.

    Simón, turnuva boyunca çoğunluğu düşük olasılıklı olan sadece 11 şutla karşı karşıya kaldı ve 3,5 beklenen golü önleyen Oliver Kahn’a (2002 Finali) kıyasla mütevazı bir gol önleme istatistiği (+0,7) kaydetti. ancak Simon ayak oyunuyla üstünlük sağlarken, Alman efsane o finalde çok ciddi bir hata yapmıştı.

    İspanya, kalecisinin parlamasına gerek kalmadan en iyi savunmayı kurdu.

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  • Arjantin için iki kötü haber: Savunma analizi ve zayıf noktalar

    Arjantin’in kalesine atılan yedi golün beşi, özellikle sol kanattan yapılan ataklarla gerçekleşti; buna bazen şans da eklenmişti (Tagliavico’nun kısa seken topu ya da tarihi Yeşil Burun golü gibi). Bu durum, benzer bir durumun tekrarlanmayacağına dair güven veriyor.

    Buna karşılık İspanya, Fransa’yı (Mbappé ve arkadaşlarını) 1966’dan bu yana en düşük xG ortalamasına zorladı; bu da bu yılki Dünya Kupası’ndaki en iyi savunma konumunu pekiştiriyor.

    Ancak bu bağlamda Arjantin için iki kötü haber var: Birincisi, Simon’un kalesini ciddi şekilde tehdit eden ilk takım olması gerektiği, ikincisi ise, yedi gol yemiş olmasının aksine, savunma istatistiklerinin İspanya’ya daha yakın olmasıdır. Yine de, İngiltere’nin golünden sonraki ve savunmanın Kane ile Bellingham’a karşı zorlandığı dönem hariç, sürekli tehlike altında olduğu hissi vermeye devam etti; bu durum, La Nación gazetesinin Opta istatistiklerine dayanan raporuna göre ortaya çıktı. 

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  • Ritim ve top hakimiyetinde farklılık

    Taktiksel karşılaştırmalar, pas dizilerinde en uzun olanın İspanya değil Arjantin olduğunu ortaya koyuyor (5,4’e karşı İspanya’nın 4,9’u); Messi’nin takım arkadaşları başarılı çalımlarda da üstünlük sağlıyor (%50,9’a karşı %38,1) ve rakipleri şaşırtmak için “hızlı tempo” (6 saniye içinde 4 veya daha fazla pasın yapıldığı aşamalar ölçülerek) rakiplerini şaşırtma konusunda başı çekiyorlar; ayrıca pas isabet oranları daha yüksek (%90,5'e karşı %89,8) ve uzun pas oranları daha düşük (%5,0'a karşı %5,7).

    İspanya ise doğrudan hızıyla (1,13'e karşı 0,89) ve “ileriye yönelik oyun”da daha uzun süre kalmasıyla (%14,2'ye karşı %8,9) öne çıkıyor.

    Oyun aşamalarında, yüksek ve alçak bloklara karşı oranlar birbirine yakındır; ancak Arjantin, orta bloklara karşı oyun kurma (%44,5'e karşı %40,1) ve kontrataklarda (%0,5'e karşı %0,2) önde yer alırken, İspanya ise top kazanmada (%5,1'e karşı %4,1) ve duran toplarda (%5,5'e karşı %5,2) öne çıkıyor.

    Arjantin’in düşük bloklara karşı oynadığı süre %6’dan %31’e (yarı final) yükseldi; bu da savunmacılar Lisandro ve Romero arasındaki pas alışverişinin 29’dan 5’e düşmesine neden olurken, Paredes ise orta blok karşısında orta saha oyuncusu olarak görev aldı.

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  • Ritim Paradoksu: Hızlı kaydırma ile yavaş hareketin karşıtlığı

    Rakamlar ilginç bir çelişki ortaya koyuyor: Arjantin, pas hızı endeksinde birinci sırada yer alırken, maç başına sprint sayısı endeksinde 48 milli takım arasında 45. sırada bulunuyor. Bu durum, “top her zaman oyuncudan daha hızlı koşar” şeklindeki eski futbol atasözünü doğruluyor; Bu durum, takım oyunundaki etkinliği korurken fiziksel eforu yönetme konusundaki taktiksel zekayı yansıtıyor.

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  • Satın alma sürecinin analizi ve gelişimi... ve nesiller arası çatışma

    Maç sonucuna göre top hakimiyeti oranlarını incelediğimizde, İspanya’nın beraberlik durumlarında %67,2 oranında top hakimiyetine sahip olduğunu, Arjantin’in ise bu oranın %67,7’ye ulaştığını görüyoruz; Önde oldukları durumlarda ise İspanya’nın oranı %59,3’e, Arjantin’inki ise %52,4’e düşüyor. Bu durum, İspanya’nın önde olsa bile topu elinde tutma eğilimini yansıtırken, Arjantin’in ise biraz geri çekilip boşlukları değerlendirerek kontra ataklara yönelmeyi tercih ettiğini gösteriyor.

    Ayrıca İspanya, Fransa karşısında olağanüstü bir performans sergiledi; maçın sadece %4’ünü düşük blok önünde geçirirken, Yeşil Burun Adaları karşısında bu oran %40’tı ve maç boyunca Fransa’nın en tehlikeli ikilisi (Olisé ve Mbappé) arasında sadece tek bir pas geçişine izin vererek onları etkisiz hale getirmeyi başardı.

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    Öte yandan, finalde iki nesil karşı karşıya gelecek: Lionel Messi (39 yaşında), sekiz gol ve dört asistle Arjantin'in hücumunu sürüklerken, Lamine Yamal (19 yaşında) ise bir gol attı ancak İspanya'nın hücum düzenini değiştiren en etkili oyunculardan biri olarak varlığını kanıtladı; aralarındaki 20 yıllık yaş farkı, nesiller boyunca futbolun gelişimini özetleyen bir sahne oluşturuyor.

    İstatistikler, Arjantin’in maçlarını karmaşık bir eğilimle heyecan verici gösterilere dönüştürdüğünü, İspanya’nın ise hakimiyet ve sağlamlığı, bazen de sıkıcılığı tercih ettiğini gösteriyor. Ancak her iki takım da, araçlar ve uygulama yöntemleri açısından farklılıklar olsa da, top hakimiyeti ve sürekli paslaşmaya dayanan çağdaş futbol kimliğini somutlaştırıyor.

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  • En büyük soru

    Tahminleri daha da belirsiz hale getiren ise, aşırı ihtiyatlılığıyla tanınan teknik direktör Lionel Scaloni’nin, kanatlardan hücum eden İspanya’ya karşı nasıl bir strateji izleyeceği konusunda her türlü spekülasyonu engelliyor olmasıdır; zira Arjantin, top hakimiyetini korumakta en çok bu bölgelerde zorlanmaktadır, Ancak yakından takip edenler, onun analitik ve taktiksel anlayışının derinliğini fark etseler de, Skaloni genellikle takımın ruhuna ve duygusallığına başvurur.

    Tıpkı yarı finalde maçın başlamasına bir saat kala Giuliano Simoni’yi kadroya dahil ettiği gibi, bu kez de ilk on birini açıklamadı; tıpkı 2022 finalinde Di María’yı kadroya almayarak Fransızları şaşırttığı gibi.

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    Arjantin’in, her maçı dramatik bir gösteriye dönüştürdüğü benzersiz bir turnuva senaryosu yaşadığına dikkat çekmek gerekir; İspanya ise daha kontrollü bir oyun tarzını tercih etse de, özünde her iki takım da çağdaş futbolun bir örneğini sergiliyor: top hakimiyeti, pas paylaşımı ve hareketli oyun.

    En büyük soru ise şu: Arjantin, turnuvanın en güçlü savunmasını aşabilecek mi? İspanya ise Dünya Kupası’nın en tehlikeli hücumunu durdurabilecek mi? Cevap, küçük ayrıntılarda yatacak; bu bir duran top, bir kontra atak ya da bireysel bir deha anı olabilir. Ancak rakamlar, heyecan ve rekabetin tüm unsurlarını barındıran bir finalle karşı karşıya olduğumuzu doğruluyor. Bu finalde, hücumdaki verimlilik ile savunmadaki sağlamlık, dünya şampiyonunu taçlandırmaya yakışır bir mücadelede karşı karşıya gelecek.

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