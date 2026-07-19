Beklenen gol ortalamasına (xG) göre, iki takım da gol fırsatı yaratma konusunda birbirine yakın; İspanya’nın şut ortalaması 17,1, Arjantin’inki ise 14,6, xG değerleri ise neredeyse aynı (90 dakikada 1,91’e karşı 1,87).

Ancak asıl fark gol dönüşümünde ortaya çıkıyor: Arjantin, fırsatlarını 19 gole çevirirken İspanya 13 gol attı; şut sayısı daha az olmasına rağmen 6 gol farkı, hücumları sonlandırmadaki olağanüstü etkinliği yansıtıyor. Grup aşamasında Messi’ye bağımlılık sorunu yaşanırken, bu maçlarda goller tüm hatlara yayıldı. Nico González ise 7 şut ve 0,8 xG ile gol atamayan tek istisna olarak öne çıkıyor.

Defansif açıdan, İspanyol kaleci Unai Simón'un kalesine sadece tek bir gol girerken, Emiliano Martínez ise 7 gol yedi. Rakamlar da bu farkı doğruluyor: İspanya, xG ortalaması 0,30 olan 6,3 şut alırken, Arjantin ise xG ortalaması 0,52 olan 7,1 şut aldı.

Simón, turnuva boyunca çoğunluğu düşük olasılıklı olan sadece 11 şutla karşı karşıya kaldı ve 3,5 beklenen golü önleyen Oliver Kahn’a (2002 Finali) kıyasla mütevazı bir gol önleme istatistiği (+0,7) kaydetti. ancak Simon ayak oyunuyla üstünlük sağlarken, Alman efsane o finalde çok ciddi bir hata yapmıştı.

İspanya, kalecisinin parlamasına gerek kalmadan en iyi savunmayı kurdu.

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