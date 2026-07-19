En çok gol atan ve savunma açısından en sağlam takımların karşı karşıya geleceği bu maçta, istatistikler bugün Pazar akşamı Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalini neyin belirleyeceğine dair derinlemesine bir bakış sunuyor.
Gelişmiş istatistikler, futbol felsefesinde dikkat çekici bir benzerlik, uygulama yöntemlerinde ise bir farklılık olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, dünya çapında oyun tarzında köklü bir dönüşümü yansıtan göstergelerle birlikte ortaya çıkıyor. Futbol, pas sayısının artması, daha uzun pas dizileri ve daha az şut atılmasıyla daha katılımcı bir hale gelirken, yüksek isabet oranı sayesinde ortalama gol sayısı sabit kalıyor.