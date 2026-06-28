Arjantin, grubunu tam puanla tamamladı: Ürdün’ü 3-1 yendi; Lautaro Martinez gol açılışını yaparken, Messi yedek kulübesinden oyuna girdi, gol attı ve bir rekor daha kırdı

İlk iki maçın ardından bir üst tura yükselmeyi ve grupta birinci olmayı garantileyen son dünya şampiyonu, Arlington’da bir şeref turu düzenledi; kadroda son maça kıyasla tam dokuz on birincik değişiklik yapıldı: Dibu Martinez ve Lautaro dışında, teknik direktör Lionel Scaloni tüm yedek oyunculara şans verdi ve örneğin, Como tarafından 60 milyon avroya yeniden transfer edilen Nico Paz’a, Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer alarak uzun zamandır beklenen ilk maçına çıkma fırsatı tanıdı. Bir diğer ilgi çekici nokta ise, Inter kaptanının, bugüne kadar Selecciòn’un forvetinde yer almak için yapılan rekabeti her zaman kaybetmiş olan Julian Alvarez ile forvet ikilisi olarak sahaya çıkmasıydı. Maçın ilk yarısı, Katar’daki zafer dolu macerada kadroda yer almayan Lo Celso’nun (19’) Dünya Kupası’ndaki ilk golünü çapraz köşeye gönderdiği muhteşem serbest vuruşla sona erdi; 12 dakika sonra ise Lautaro Martinez, Senesi’ye yapılan faul nedeniyle verilen penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0’a taşıdı.