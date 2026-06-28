Giovani Lo Celso ve Lautaro Martinez’in Dünya Kupası’ndaki ilk golleri ve yedek kulübesinden (Nico Paz’ın yerine) oyuna giren, gol atan ve rekorlar kırmaya devam eden Leo Messi. Cezayir ve Avusturya’ya karşı oynanan ilk iki maça kıyasla kadrosundabüyük değişiklikler yapılan Arjantin’in Ürdün’üde 3-1 mağlup ederek grubunu tam puanla tamamlamasının ana başlıkları bunlar.
Çeviri:
Arjantin, grubunu tam puanla tamamladı: Ürdün’ü 3-1 yendi; Lautaro Martinez gol açılışını yaparken, Messi yedek kulübesinden oyuna girdi, gol attı ve bir rekor daha kırdı
İLK KEZLER
İlk iki maçın ardından bir üst tura yükselmeyi ve grupta birinci olmayı garantileyen son dünya şampiyonu, Arlington’da bir şeref turu düzenledi; kadroda son maça kıyasla tam dokuz on birincik değişiklik yapıldı: Dibu Martinez ve Lautaro dışında, teknik direktör Lionel Scaloni tüm yedek oyunculara şans verdi ve örneğin, Como tarafından 60 milyon avroya yeniden transfer edilen Nico Paz’a, Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer alarak uzun zamandır beklenen ilk maçına çıkma fırsatı tanıdı. Bir diğer ilgi çekici nokta ise, Inter kaptanının, bugüne kadar Selecciòn’un forvetinde yer almak için yapılan rekabeti her zaman kaybetmiş olan Julian Alvarez ile forvet ikilisi olarak sahaya çıkmasıydı. Maçın ilk yarısı, Katar’daki zafer dolu macerada kadroda yer almayan Lo Celso’nun (19’) Dünya Kupası’ndaki ilk golünü çapraz köşeye gönderdiği muhteşem serbest vuruşla sona erdi; 12 dakika sonra ise Lautaro Martinez, Senesi’ye yapılan faul nedeniyle verilen penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0’a taşıdı.
MESSI'NİN İMZASI
Maçın canlanması esas olarak iki heyecan verici an sayesinde gerçekleşti. 55. dakikada, turnuvadan elenen Ürdün, Rennes'in forveti Tamari'nin split vuruşuyla sonuçlanan güzel bir pozisyon sayesinde, en azından son şampiyonlara karşı bir gol atmanın mutluluğunu yaşadı. Diğeri ise, turnuvanın gol kralı unvanını korumak için gol sayısını artırmaya kararlı olan Leo Messi'nin 60. dakikada oyuna girmesiydi. “La Pulce”, 20 dakika sonra bir serbest vuruşla (bu vuruş türünden attığı yedinci gol; bu alanda herkesten önde) gol açığını kapattı ve bu Dünya Kupası’ndaki altıncı, kariyerindeki 19. golünü (artık Mbappé’nin 3 gol önünde) atarak bir rekor daha kırdı. Aslında, Dünya Kupası’nda arka arkaya yedi maçta gol atan ilk oyuncu oldu.
YOL AÇILDI MI?
Bir sonraki turda Arjantin, turnuvanın sürpriz takımı Yeşil Burun Adaları ile 16'lı final turunda karşılaşacak: Maç, 4 Temmuz Cumartesi günü gece yarısı Miami Stadyumu'nda oynanacak. Son maçların sonuçlarıyla grupların sıralamaları belirlendikten sonra eleme turu eşleşmelerine bakıldığında, büyük bir sürpriz yaşanmadıkça Albiceleste'nin fazla zorlanmadan yarı finale kadar ilerleme şansı oldukça yüksek görünüyor. Olası son 16 turunda Avustralya-Mısır maçının galibi ile karşılaşacak, çeyrek finalde ise Cezayir, İsviçre, Kolombiya ve Gana’dan biriyle karşı karşıya kalacak.
MAÇ SONUÇLARI
ÜRDÜN-ARJANTİN 1-3
GOLCÜLER: 19’ Lo Celso (A), 31’ pen. Lautaro Martinez (A), 55’ M. Al Tamari (G), 80’ Messi (A)
ÜRDÜN (4-4-2): Abulaila; Al-Arab, Haddad, Nasib, Abudahab (90’ Obaid ile değiştirildi); Al-Rawabdeh, Abu Taha, Al-Rashdan (76’ Jamous), Azaizeh (46’ M. Al Tamari); Fakhouri (46’ Al Mardi), Olwan (90’ Abu Zrayq). Teknik Direktör: Jamal Sellami.
ARJANTİN (3-4-2-1): E. Martínez; Senesi, Otamendi, Tagliafico; G. Simeone (71. dakikada Barco ile değiştirildi), Paredes, Palacios, Lo Celso (60. dakikada T. Almada ile değiştirildi); Nico Paz (60. dakikada Mac Allister ile değiştirildi), J. Alvarez (82. dakikada José Manuel López ile değiştirildi); Lautaro Martinez (60. dakikada Messi ile değiştirildi). Teknik Direktör: Lionel Scaloni.
HAKEM: Kovacs
SARI KART: Abu Taha (G), Al Arab (G)
KIRMIZI KART: -