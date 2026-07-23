“Arjantin gibi olmak istiyoruz, İspanya gibi olmak istiyoruz” - ABD Futbol Federasyonu’nun gençlik geliştirme sistemini dönüştürme ve “para karşılığında oyun” uygulamasını ortadan kaldırma planının iç yüzü

ATLANTA -- "Benim için her şey orada başlıyor."

Arsène Wenger, masanın başındaki koltuğunda dik oturur ve dışarıyı işaret eder. Pencereden, ABD Futbol Federasyonu’nun yeni merkezi olan Arthur M. Blank ABD Futbol Ulusal Antrenman Merkezi’ni çevreleyen çeşitli sahalar kısmen görünüyor. Sıcak bir yaz gününde göz alıcı yeşil çimler göze çarpıyor. Wenger, bu sahalarda imkânların sınırsız hale geldiğini söylüyor.

Bu yaz gününde, efsanevi eski Arsenal teknik direktörü ve şu anki FIFA Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Wenger, söz konusu antrenman merkezinde bir tur atıyor. FIFA temsilcileri ve ABD Futbol Federasyonu yönetici kadrosuyla birlikte koridorlarda yürürken gördüklerinden memnun kalıyor. Tesisin güzelliğini görüyor ama her şeyden öte işlevselliğini görüyor. "Bu bir gösteriş değil," diyor.

Yine de, milyonlarca dolarlık bir antrenman tesisinin açılışı buzdağının sadece görünen kısmı. Teknik sorunları daha fazla saha ile çözemezsiniz. Son teknoloji ürünü bir spor salonu, “oynamak için para ödeme” sorununu ortadan kaldırmaz. Binalarla Dünya Kupası kazanılmaz ve onlarla dünyanın en iyi futbolcularını da yetiştiremezsiniz.

İşte bu yüzden Wenger, Amerikan futbolunun atacağı sonraki adımları tartışmak üzere ABD Futbol Federasyonu liderleriyle birlikte yönetim kurulu masasının başındaki koltuğunda oturuyor. Asıl önemli olan bu adımlardır. Yeni tesis, Amerikan futboluna bir yuva sağlasa da, bu sporun Wenger’in inandığı seviyeye ulaşabilmesi için artık her Amerikan topluluğunda sürdürülmesi gereken daha büyük bir mücadelenin komuta merkezinden biraz daha fazlasıdır.

“Gerçek sorunları çözmeye yönelik samimi bir istek olduğunu hissediyorum,” diyor Fransız efsane. “Bunu hissetmeseydim burada olmazdım. Başarıyı garanti edemeyiz, ancak onlar bu durumla ilgili gerçekten bir şeyler yapmak istiyorlar ve bu yüzden ben de bu projenin bir parçasıyım. İşte bu yüzden bir şansınız olduğuna inanıyorum.”

Wenger’in iki yanında ise ABD Futbol Federasyonu CEO’su JT Batson ve COO’su Dan Helfrich oturuyor. Bundan sonra atılacak her türlü adımı atmakla görevli olanlar onlar. Yıllardır 2026 Dünya Kupası, Amerikan futbolunun hedeflediği yol gösterici yıldız olmuştu. Artık bu turnuva sona erdi ve futbol camiası önemli bir soruyla karşı karşıya kaldı: Peki şimdi ne olacak?

"2026 Dünya Kupası inanılmaz derecede başarılı oldu ve ABD’deki futbolun gidişatını kökten değiştirdi," dedi Batson. "94, 96 ve 99 yıllarını ve o beş yıllık dönemi, bu ülkede futbol çağını başlatmak için ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, bu yaz başlayacak olan LA 28 ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası'nı içeren bir sonraki beş yıllık dönemin ilk ayında olduğumuzu hissediyoruz. Nihai hedefimiz, ABD'nin dünyanın en büyük futbol ülkelerinden biri olmasını sağlamaktır."

Batson sözlerine şöyle devam ediyor: “Arjantin gibi, İspanya gibi olmak istiyoruz; finalde mücadele etmek istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için nelerin olması gerekiyor?”

Basit cevap, bazı şeylerin değişmesi gerektiğidir. Bu yaz grup aşamasında gösterdiği coşkulu performansa rağmen, ABD Erkek Milli Takımı’nın futbolun elit seviyesinin hâlâ bir veya iki basamak gerisinde olduğu ortaya çıktı. ABD Kadın Milli Takımı ise bu elit grubun içinde yer almaya devam ediyor, ancak dünyanın geri kalanı gelişirken aradaki fark giderek daralıyor.

Daha karmaşık olan soru ise bu değişimin nasıl olması gerektiğidir. Helfrich için Dünya Kupası, federasyonun bundan sonra ne yapılması gerektiğine dair anlayışını keskinleştiren bir katalizör görevi gördü.

COO, “Her şeyden önce, kapsamlı bir plana ihtiyacımız olduğu konusunda netlik var,” diyor.

Helfrich, bu planın erişimi ve ekonomik uygunluğu iyileştirmesi, gençlik sistemini daha iyi uyumlu hale getirmesi ve antrenörlük standartlarını yükseltmesi gerektiğini belirtiyor. Federasyonun hedefleri büyük: futbolu her Amerikan topluluğunda oynanan bir numaralı spor haline getirmek, kadınların Dünya Kupalarını kazanmaya devam etmeleri için gerekli koşulları yaratmak ve erkeklerin bu sahnede istikrarlı bir şekilde rekabet edebilmelerine yardımcı olmak.

“Tarif burada,” diyor. “Sadece bunu uygularken kararlı ve net olmamız gerekiyor.”

Peki bu reçete neye benziyor? Aslında malzemeler hâlâ bir araya getiriliyor, ancak en önemli nokta, bu reçetenin başkalarınınkine benzememesi gerektiğidir. Amerikan lezzetiyle hazırlanmalıdır.