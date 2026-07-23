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Ryan Tolmich

Çeviri:

“Arjantin gibi olmak istiyoruz, İspanya gibi olmak istiyoruz” - ABD Futbol Federasyonu’nun gençlik geliştirme sistemini dönüştürme ve “para karşılığında oyun” uygulamasını ortadan kaldırma planının iç yüzü

Analysis
ABD
ABD

2026 Dünya Kupası’nın perdesi kapanırken, federasyon yeni bir soruyla karşı karşıya: peki şimdi ne olacak?

ATLANTA -- "Benim için her şey orada başlıyor."

Arsène Wenger, masanın başındaki koltuğunda dik oturur ve dışarıyı işaret eder. Pencereden, ABD Futbol Federasyonu’nun yeni merkezi olan Arthur M. Blank ABD Futbol Ulusal Antrenman Merkezi’ni çevreleyen çeşitli sahalar kısmen görünüyor. Sıcak bir yaz gününde göz alıcı yeşil çimler göze çarpıyor. Wenger, bu sahalarda imkânların sınırsız hale geldiğini söylüyor.

Bu yaz gününde, efsanevi eski Arsenal teknik direktörü ve şu anki FIFA Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Wenger, söz konusu antrenman merkezinde bir tur atıyor. FIFA temsilcileri ve ABD Futbol Federasyonu yönetici kadrosuyla birlikte koridorlarda yürürken gördüklerinden memnun kalıyor. Tesisin güzelliğini görüyor ama her şeyden öte işlevselliğini görüyor. "Bu bir gösteriş değil," diyor.

Yine de, milyonlarca dolarlık bir antrenman tesisinin açılışı buzdağının sadece görünen kısmı. Teknik sorunları daha fazla saha ile çözemezsiniz. Son teknoloji ürünü bir spor salonu, “oynamak için para ödeme” sorununu ortadan kaldırmaz. Binalarla Dünya Kupası kazanılmaz ve onlarla dünyanın en iyi futbolcularını da yetiştiremezsiniz.

İşte bu yüzden Wenger, Amerikan futbolunun atacağı sonraki adımları tartışmak üzere ABD Futbol Federasyonu liderleriyle birlikte yönetim kurulu masasının başındaki koltuğunda oturuyor. Asıl önemli olan bu adımlardır. Yeni tesis, Amerikan futboluna bir yuva sağlasa da, bu sporun Wenger’in inandığı seviyeye ulaşabilmesi için artık her Amerikan topluluğunda sürdürülmesi gereken daha büyük bir mücadelenin komuta merkezinden biraz daha fazlasıdır.

“Gerçek sorunları çözmeye yönelik samimi bir istek olduğunu hissediyorum,” diyor Fransız efsane. “Bunu hissetmeseydim burada olmazdım. Başarıyı garanti edemeyiz, ancak onlar bu durumla ilgili gerçekten bir şeyler yapmak istiyorlar ve bu yüzden ben de bu projenin bir parçasıyım. İşte bu yüzden bir şansınız olduğuna inanıyorum.”

Wenger’in iki yanında ise ABD Futbol Federasyonu CEO’su JT Batson ve COO’su Dan Helfrich oturuyor. Bundan sonra atılacak her türlü adımı atmakla görevli olanlar onlar. Yıllardır 2026 Dünya Kupası, Amerikan futbolunun hedeflediği yol gösterici yıldız olmuştu. Artık bu turnuva sona erdi ve futbol camiası önemli bir soruyla karşı karşıya kaldı: Peki şimdi ne olacak?

"2026 Dünya Kupası inanılmaz derecede başarılı oldu ve ABD’deki futbolun gidişatını kökten değiştirdi," dedi Batson. "94, 96 ve 99 yıllarını ve o beş yıllık dönemi, bu ülkede futbol çağını başlatmak için ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, bu yaz başlayacak olan LA 28 ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası'nı içeren bir sonraki beş yıllık dönemin ilk ayında olduğumuzu hissediyoruz. Nihai hedefimiz, ABD'nin dünyanın en büyük futbol ülkelerinden biri olmasını sağlamaktır."

Batson sözlerine şöyle devam ediyor: “Arjantin gibi, İspanya gibi olmak istiyoruz; finalde mücadele etmek istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için nelerin olması gerekiyor?”

Basit cevap, bazı şeylerin değişmesi gerektiğidir. Bu yaz grup aşamasında gösterdiği coşkulu performansa rağmen, ABD Erkek Milli Takımı’nın futbolun elit seviyesinin hâlâ bir veya iki basamak gerisinde olduğu ortaya çıktı. ABD Kadın Milli Takımı ise bu elit grubun içinde yer almaya devam ediyor, ancak dünyanın geri kalanı gelişirken aradaki fark giderek daralıyor.

Daha karmaşık olan soru ise bu değişimin nasıl olması gerektiğidir. Helfrich için Dünya Kupası, federasyonun bundan sonra ne yapılması gerektiğine dair anlayışını keskinleştiren bir katalizör görevi gördü.

COO, “Her şeyden önce, kapsamlı bir plana ihtiyacımız olduğu konusunda netlik var,” diyor.

Helfrich, bu planın erişimi ve ekonomik uygunluğu iyileştirmesi, gençlik sistemini daha iyi uyumlu hale getirmesi ve antrenörlük standartlarını yükseltmesi gerektiğini belirtiyor. Federasyonun hedefleri büyük: futbolu her Amerikan topluluğunda oynanan bir numaralı spor haline getirmek, kadınların Dünya Kupalarını kazanmaya devam etmeleri için gerekli koşulları yaratmak ve erkeklerin bu sahnede istikrarlı bir şekilde rekabet edebilmelerine yardımcı olmak.

“Tarif burada,” diyor. “Sadece bunu uygularken kararlı ve net olmamız gerekiyor.”

Peki bu reçete neye benziyor? Aslında malzemeler hâlâ bir araya getiriliyor, ancak en önemli nokta, bu reçetenin başkalarınınkine benzememesi gerektiğidir. Amerikan lezzetiyle hazırlanmalıdır.

  • U.S. Soccer Training CenterBrasfield & Gorrie and U.S. Soccer.

    "Bir Amerikan planı"

    Wenger, Amerikan futboluna ilk kez derinlemesine dalmaya başladığında, bu ülkede futbolun neden sıklıkla bir zorluk olarak görüldüğünü hemen hatırladı: Futbol, diğer spor dallarıyla örtüşmüyor.

    Amerikalılar sporları elleriyle yaparlar, diyor. Beceriler birbirine aktarılabilir. Beyzbol topu atabiliyorsanız, Amerikan futbolu topunu da atabilirsiniz. Muhtemelen basketbol topunu da atmayı öğrenmişsinizdir. Çoğu Amerikalı, sporlar arasında kolaylıkla geçiş yapabilir.

    Ancak futbolda böyle bir geçiş söz konusu değildir. Eğitim erken yaşta başlamazsa, gelişim fiilen imkansız hale gelir.

    “14 yaşında başlayıp uluslararası bir oyuncu olamazsınız,” diyor Wenger. “Diğer takım sporlarında bunu yapabilirsiniz, ancak futbolda çok küçük yaşta başlamanız gerekir. Ayakların eğitimi beş, altı, yedi yaşında başlamalıdır ve bu yüzden yetenek keşfi çok önemlidir. İşte bu yüzden tüm ülkeyi kapsayıp herkese bir şans vermek istiyoruz.”

    Bir oyuncunun gelişiminin, top ile güçlü bir ilişki kurmakla başladığını belirtti. Bundan sonra odak noktası, takım arkadaşlarını anlamaya – onların hareketlerini, pozisyonlarını ve ihtiyaçlarını – genişler; sonunda ise rakipler, mekânsal farkındalık ve karar verme süreçleri de bu sürece dahil olur. Özellikle 5 ila 12 yaş arası oyuncular için öncelik, teknik becerileri geliştirmek ve topa karşı gerçek bir sevgi beslemektir; daha geniş kapsamlı futbol kültürü ise bu temelden doğal olarak gelişir.

    "Birlikte ulaşmak istediğimiz hedef budur," diyor Wenger.

    Kültürel açıdan, evet, yapılması gereken işler var. Ancak bu süreç yıllar önce başladı. Major League Soccer’ın tarihi 30 yılı biraz aşıyor. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi, Amerika’da en çok izlenen spor etkinlikleri arasında yer alıyor. Dünya Kupası finali televizyon rekorlarını alt üst ederken, ondan önceki ABD Milli Takımı maçları da aynı başarıyı gösterdi. İlgi artıyor, ancak bu ilginin bir yol haritası ile değerlendirilmesi gerekiyor.

    Bu yol, diğer herkesin yoluna benzememelidir. İngiltere’de her şehirde kulüpler var; sadece Londra’da 17 tane bulunuyor. Bu, tek bir şehirde yetenekleri geliştirmek için gerekli tesis ve kaynaklara sahip 17 profesyonel akademi olduğu anlamına geliyor. Bu, Amerika’da imkânsızdır. Arjantin, Norveç veya İspanya gibi ülkelerin uyguladığı planlar da öyle. Bir yerde işe yarayan bir şey, başka her yerde işe yaramayabilir; özellikle de hem geniş hem de doğası gereği kapitalist bir ülke olan ABD’de.

    "Bir plan, Amerikan tarzında bir plan olmalı," diyor Batson. "Elbette dünyanın dört bir yanından ders alabiliriz, ki bunu zaten yaptık; ancak bunu başarmak için nihayetinde bu ülkedeki güçlü yanlarımızı kullanmamız gerekiyor."

    Batson, örnek olarak diğer spor dallarını gösteriyor. Vergi mükelleflerinin parası, ülke çapındaki topluluklara basketbol sahaları yaptırarak bu sporu daha erişilebilir hale getirdi. Her okulda ve her parkta bir basket potası var gibi görünüyor ve tıpkı futbolda olduğu gibi, bu da tek ihtiyacınız olan şeyin bir top olduğu anlamına geliyor. Öte yandan, ülke çapındaki topluluklar, on milyonlarca dolara mal olabilecek tesisler de dahil olmak üzere, lise futboluna önemli miktarda kamu kaynağı ayırıyor.

    "Bu kadar parayla kaç tane yetenek geliştirme akademisi kurabileceğinizi bir düşünün," diyor Batson.

    Sorun her zaman futbol camiasının çok parçalanmış olmasıydı. Çok fazla paydaş, çok fazla yol, çok fazla fikir ve en önemlisi, maddi olarak kazanacak çok şeyi olan çok fazla insan vardı. Öyleyse asıl zorluk, bunu basitleştirmektir.

    Helfrich, “Planın bir parçası, gençlik futbolundaki sporun tüm boyutları arasında daha fazla uyum sağlanması olmalı,” diyor.

    U.S. Soccer’ın, yerel ve bölgesel düzeyde oynayan erkek ve kız çocuklar için daha bütüncül bir yol haritası oluşturmak amacıyla, eyalet ve bölge organizasyonlarından ulusal federasyonlara ve profesyonel liglere kadar gençlik futbolunun her kademesindeki paydaşlarla verimli görüşmeler yürüttüğünü belirtiyor.

    "ABD’deki gelişim yolunun çok parçalı olduğunu ve oyuncular ile aileleri için yeterince net olmadığını açıkça belirttik," diyor. "Bu konuda ilerleme kaydediyoruz.

    "Bu plan hayata geçtiğinde... daha uyumlu bir sisteme sahip olacağımız için netliğin, maliyetin ve uygun fiyatın faydalarını göreceksiniz."

    Hem Batson hem de Helfrich başlıca öncelikleri ayrıntılı olarak açıklıyor. Olimpiyatlar elbette bunlardan biri. Gençlik seviyesindeki Dünya Kupaları da öyle; bu turnuvalar, genç oyunculara en üst seviyede ilk gerçek şanslarını sunuyor. Ancak ikisi de Wenger ile aynı fikirde: İşleri gerçekten yoluna koymak için, çok daha önceden başlanması gerekiyor. Bu süreç, oyuncular Atlanta tesisinin kapısından içeri girebilecek yaşa gelmeden çok önce, yerel düzeyde başlamalı.

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  • U.S. Soccer Training CenterBrasfield & Gorrie and U.S. Soccer.

    Topluluklarla etkileşim kurmak

    ABD Erkek Milli Takımı (USMNT) yenildiği anda, her zamanki gibi tartışmalar başladı. ABD elendiğinde, “para karşılığı oyun” konusu hemen gündeme gelir. Batson bunun olacağını biliyordu. Ancak bu sefer durumun farklı olduğunu hissetti.

    “Amerikan sisteminde büyümüş biri olarak, evet, bu tartışmaya aşinayım,” diyor. “Ancak ilk kez, bu ülkedeki çok daha geniş bir kesimin ‘Nasıl kazanabiliriz?’ diye sorduğunu hissettim.”

    Şöyle devam ediyor: “Telefonum bu süre boyunca hiç susmadı; bazı mezunlar, eski antrenörlerimiz ve ülkenin dört bir yanından çok tanınmış isimler, ‘Nasıl yardımcı olabilirim?’ diye ulaşmaya devam ettiler… Bu yeni bir durum. Bu kaynakları ve inancı geniş ölçekte uygulayabilme yeteneği, burada başarılı olabileceğimize olan güvenimin kaynağı.”

    Peki bu nasıl gerçekleşecek? Helfrich’e göre, mevcut sistemleri yeniden düzenlemekle değil. Hayır, ABD Futbol Federasyonu (U.S. Soccer), bunun bazı kısımlarının yıkılıp tamamen yeni bir şeye dönüştürülmesi gerektiğini biliyor. Eski yapı işlevsel olmadığı için devam edemez.

    "Mevcut sistemi daha uygun maliyetli hale getirmeye çalışmıyoruz," diyor. "Sonradan son derece uygun maliyetli hale getireceğimiz yeni bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz; bu yüzden bu gerçekten önemli bir ayrım."

    Herkes bunun söylemesi yapmasından daha kolay olduğunu kabul ediyor. Bu, çeşitli düzeylerde uyum gerektiriyor. Gençlik kulüpleri, profesyonel kulüpler, akademiler, üniversiteler, liseler, hükümetler, hayırseverler ve tabii ki ABD Futbol Federasyonu arasında işbirliği gerektiriyor. Her düzeyde daha iyi antrenörlük gerektiriyor. En önemlisi de, herkesin bu sürece sahip çıkması gerekiyor. Herkesin bu işin bir parçası olması ve daha büyük bir amaç uğruna çaba göstermesi gerekiyor.

    Batson, başarının nihayetinde yatırım gerektirdiğini belirterek, turnuvada en ileri aşamalara yükselen takımların genellikle erişim, fırsatlar ve kaliteli antrenörlük sağlayabilen, kaynakları bol federasyonlardan çıktığını vurguladı. Bu takımlar ayrıca, ortak bir hedef doğrultusunda çalışan hükümetler, topluluklar ve profesyonel kulüplerden de faydalanıyor.

    “Bence bu, yazın ardından karşımıza çıkan fırsat,” diye açıklıyor. “Futbol, ülke genelindeki her toplulukta başlar ve nihayetinde orada kazanılır; peki, her toplulukta futbola erişimin sağlanmasını nasıl garanti altına alabiliriz?

    "Tüm umut ve hayallerimizi nasıl gerçeğe dönüştürebileceğimizden nasıl emin olacağız?"

    Umutları ve hayalleri gerçeğe dönüştürmek, bugünlerde Wenger’in görevi ve bunu daha küçük ölçeklerde hayata geçtiğini gördü; bu da ona, daha büyük ölçeklerde de gerçekleşebileceğine inandırdı.

  • 아르센 벵거 Arsene WengerGetty Images

    Wenger'in örnekleri

    Wenger, geçtiğimiz günlerde Vancouver’da NBA Komiseri Adam Silver ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Silver, son sekiz NBA MVP’sinin her birinin yurtdışında doğmuş olduğunu vurguladı. Bu bir tesadüf değil.

    "Neden? Asıl soru bu," diyor Wenger. "Sebep, Avrupa'daki eğitim sistemidir. Akademiler kurarak Avrupa'daki eğitimi elimize aldık. Ben çocukken hiçbir Avrupalı oyuncu NBA'de oynamayı hayal bile edemezdi. Bugün ise hepimiz NBA'ye gelmeyi hayal ediyoruz çünkü Avrupa'da eğitim çok iyi bir şekilde yürütülüyor. Her şey tamamen eğitime bağlı."

    Wenger sık sık bu kelimeye geri dönüyor: eğitim. Ona göre, Avrupa’da basketbolun yükselişi, oyunculara tutarlı bir gelişim sağlayan merkezi bir akademi sistemi sayesinde gerçekleşti. Okullar, AAU takımları, özel antrenörler ve diğer programlar arasında giderek bölünen Amerikan modeli ise daha parçalanmış durumda; bu, ABD’de gençlik futbolunu uzun süredir zorlaştıran sorunla aynı.

    Amerikan futbolunda sıkça kullanılan moda sözcük “kültür”dür, ancak Wenger, eğitimsiz kültürün hiçbir yere varamayacağını söylüyor. ABD’de olduğu gibi milyonlarca çocuk bu sporu yapıyor olabilir, ama onlara etkili bir şekilde eğitim veriliyor mu? Gelişiyorlar mı? Yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için gerekli kaynakları ve eğitimi alıyorlar mı?

    “Neden bir ülke diğerinden daha başarılı olsun ki?” diye soruyor. “Tüm dünyayı analiz ettiğimizde, bunun sadece eğitimle ilgili olduğunu biliyoruz.”

    FIFA’nın Küresel Futbol Geliştirme Şefi olarak Wenger’in görevinin bir parçası, özellikle en çok ihtiyaç duyulan yerlerde dünyayı eğitmenin yollarını bulmaktır. En tatmin edici örneklerden biri olarak Tanzanya’daki yakın tarihli bir olayı gösteriyor. Üç yıl önce FIFA, ülkenin futbol girişimleri için yerel bir merkez işlevi görecek Kigamboni Teknik Merkezi’nin açılmasında rol oynadı.

    “Üç yıl sonra, Afrika 17 Yaş Altı Şampiyonası’nda finale çıktılar,” diyor Wenger, “ve takımlarından [dört] oyuncu Turnuvanın En İyi Kadrosu’na seçildi. Tanzanya’da akademiyi açmadan önce, 54 ülkenin hepsine karşı Afrika’da bir finale çıkmayı hayal bile edemezdi. Bunun işe yaradığını biliyoruz ve bunun işin kalitesine ve geliştirme sürecinin kalitesine bağlı olduğunu biliyoruz.”

    Bununla birlikte, Tanzanya’daki zorluklar Amerika’dakilerden farklı. Tanzanya’nın bir geliştirme programı kurmak için kaynaklara ve altyapıya ihtiyacı vardı. ABD ise zaten hatırı sayılır miktarda paraya, tesislere ve katılımcıya sahip; buradaki temel zorluk, bu kaynakları tutarlı bir sistem halinde organize etmektir. Bu görev, ülkenin muazzam büyüklüğü ve nüfusu nedeniyle daha da zorlaşıyor.

    "Karşılaştığınız en büyük sorun ülkenin büyüklüğüdür," diyor Wenger. "Bunu sık sık görüyoruz çünkü Hindistan’da bir akademi açtık. Hindistan’ın 1,4 milyar nüfusu var ve bizim 25 oyuncunun bulunduğu tek bir akademimiz var, ama bir yerden başlamak gerekiyor."

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  • usmnt Getty Images

    Bekleme süreci

    Wenger, Fransa’daki akademi sisteminin başlangıcında oradaydı. 1973 yılında, Fransa Profesyonel Futbol Tüzüğü yürürlüğe girdiğinde, o da kendi profesyonel kariyerine yeni başlamıştı. Bu tüzük, Fransa’daki tüm profesyonel kulüplerin gençlik akademileri kurmasını zorunlu kılıyordu.

    "Fransa'daki ilk akademilerin açılış sürecinde yer aldım ve bu süreç 10 yıl sürdü," diye hatırlıyor. "73'te Fransa'da ilk akademiler açıldı. 84'te Fransa Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Belki bunu daha erken başarabilirdik, çünkü 82'de Dünya Kupası'nı kazanabilirdiler, ancak bu iş birkaç yıl sürer ve tutarlı olmamız gerekir."

    Wenger, yetenek keşfinin genellikle göz ardı edildiğini, çünkü bunun için genç oyunculara tutarlı bir şekilde fırsatlar sunabilen ve sadece mevcut yeteneklerini değerlendirmek yerine uzun vadeli potansiyellerini görebilen eğitimli değerlendiricilere ihtiyaç olduğunu söyledi.

    "Bunu her ülkede geliştirmek kolay değil," diyor.

    Bununla birlikte Wenger, açık kriterler ve bir nevi "reçete" olduğunu belirtiyor. Her ülke işini farklı şekilde yürütse de, başarıyı tanımlayan unsurları belirlemek için aralarında yeterince benzerlik var.

    "Dünyadaki futbolu analiz ettiğimizde, FIFA sıralamasında ilk 20’de yer alan ülkelerin, yetenek keşfi konusunda en iyi seviyeye sahip, gençlik programları için farklı planları olan, iyi antrenörlere ve kaliteli turnuvalara sahip 20 ülke olduğunu fark ettik," diyor Fransız efsane. "Bu, en iyi 20 ülkenin sahip olduğu dört unsurdu."

    Wenger, bir oyuncunun potansiyelini belirleyenin doğduğu yer olmadığını söyledi. Önemli olan, oyuncunun karşısına çıkan fırsatların sayısı ve aldığı eğitimin kalitesidir. Daha kapsamlı bir geliştirme planının beş ya da altı yıl içinde gözle görülür sonuçlar vermeye başlamasını umuyor.

    Dolayısıyla sabır çok önemli olacak. Tıpkı ‘oynamak için ödeme’ sisteminin reformdan geçmesi için zamana ihtiyaç duyulacağı gibi, ABD Futbol Federasyonu’nun planının da yerleşmesi zaman alacaktır. MLS ve MLS NEXT Pro, gelişim yollarını güçlendirmeye devam etmeli; USL ve NWSL ise kendilerine ait yolları oluşturmalıdır. Oyuncuları bir sonraki seviyeye hazırlayacak yeterli sayıda nitelikli antrenör yetiştirmek de yıllar alacaktır. Zaman, planın belki de en önemli bileşeni olabilir; ancak insanların en az vermeye istekli olduğu şey de budur.

    “İnsanlar kendilerini geliştirmek için bireysel sorumluluk almaya hazır,” diyor Wenger. “Burada insanlar kazanma baskısı hissediyor. Kazanmak istiyorlar. Bir kazanma kültürü ve arzusu var. Orada iyi bileşenler mevcut.”

    Amerikan futbolunun bir sonraki aşaması, U.S. Soccer’daki sorumluların bu unsurları nasıl kullanacağına bağlı olacak. Dünya Kupası sona erdi, bu da ana hedefin artık ortadan kalktığı anlamına geliyor. Bu tek seferlik bir olay mı olacak, yoksa bir başlangıç noktası mı? 30 yıl sonra geriye baktığımızda ne kadar şey değişmiş olacak ve bu değişiklikler ABD’yi bir futbol ülkesi olarak ulaşmak istediği noktaya ne kadar yaklaştıracak?

    "Hepimiz, ABD Futbolu’nun en iyi günlerinin önümüzde olduğuna inanıyoruz," diyor Batson, "ve her seviyede ve her toplulukta futbola etki etme fırsatı bizi heyecanlandırıyor. Bu yaz dönemini düşünürsek, milyonlarca insanı futbolumuzu sevmeye ilham verdi."

    Şimdi, bu ilhamı Dünya Kupası’nı kazanacak takımlar yetiştirebilecek bir geliştirme sistemine dönüştürmek ABD Futbolu’nun elinde.