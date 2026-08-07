Arjantin Futbol Federasyonu, FIFA'nın 20 milyar dolarlık Dünya Kupası teklifinden vazgeçmesinin ardından Gianni Infantino'ya destek verdi

AFA Başkanı Claudio Tapia, hatalarını kabul ettiği için FIFA'yı övdü. Sürecin en başından itibaren tamamen farklı şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Tapia, Infantino'ya hitaben kaleme aldığı açık mektupta şöyle yazdı: "Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ve Yürütme Kurulu adına, size, sevgili Başkan, ve sizin saygın aracılığınızla FIFA Yürütme Kurulu'na, son 10 yılda yürütülen ve dünya genelinde futbolun gelişimine ve açık, istikrarlı ve şeffaf bir yönetişim modeline dayalı kurumsal güce odaklanan çalışmalara desteğimizi ifade etmek için yazıyoruz."

"Artık kamuoyunun bilgisi dahilinde olan son olaylarla ilgili olarak, en başından beri futbol ailesi içinde kesinlikten çok daha fazla belirsizlik yaratan bir öneriyi geri çekme yönündeki Yönetim kararını kabul etmeliyiz.

"Bu nedenle, o süreçte yapılan hataların kabul edilmesini ve FIFA'nın 211 üye federasyonuna gönderilen düşünceli mesajda dile getirilen özrü vurgulamakta fayda var."