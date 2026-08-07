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Arjantin Futbol Federasyonu, FIFA'nın 20 milyar dolarlık Dünya Kupası teklifinden vazgeçmesinin ardından Gianni Infantino'ya destek verdi
AFA, Infantino'ya desteğini açıkladı
AFA, zor durumdaki FIFA Başkanı Infantino'ya kamuoyu önünde tam destek verdi. Bu destek, dünya futbolunun yönetim organını çevreleyen yoğun incelemelerin yaşandığı bir dönemde geldi. Infantino, kısa süre önce vazgeçilen 20 milyar dolarlık teklifi nedeniyle büyük bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.
Tartışmalı plan, ticari hakların elden çıkarılmasını ve bunların FIFA Forward Enterprise adlı yeni kurulan bir iştirak üzerinden Dünya Kupası için satılmasını amaçlıyordu. Infantino'nun istifa etmesi yönündeki yaygın çağrılar arasında FIFA, başarısız özel yatırım planı sırasında yapılan ciddi hatalar için çarşamba günü resmen özür diledi.
- AFP
Forward Enterprise hatalarını kabul ettiği için övgü
AFA Başkanı Claudio Tapia, hatalarını kabul ettiği için FIFA'yı övdü. Sürecin en başından itibaren tamamen farklı şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti.
Tapia, Infantino'ya hitaben kaleme aldığı açık mektupta şöyle yazdı: "Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ve Yürütme Kurulu adına, size, sevgili Başkan, ve sizin saygın aracılığınızla FIFA Yürütme Kurulu'na, son 10 yılda yürütülen ve dünya genelinde futbolun gelişimine ve açık, istikrarlı ve şeffaf bir yönetişim modeline dayalı kurumsal güce odaklanan çalışmalara desteğimizi ifade etmek için yazıyoruz."
"Artık kamuoyunun bilgisi dahilinde olan son olaylarla ilgili olarak, en başından beri futbol ailesi içinde kesinlikten çok daha fazla belirsizlik yaratan bir öneriyi geri çekme yönündeki Yönetim kararını kabul etmeliyiz.
"Bu nedenle, o süreçte yapılan hataların kabul edilmesini ve FIFA'nın 211 üye federasyonuna gönderilen düşünceli mesajda dile getirilen özrü vurgulamakta fayda var."
Dünya futbolunda köklü bir dönüşüm
Tapia, dümenin başındaki on yılı boyunca Infantino'nun genel yönetimini övme fırsatını da kullandı. İsviçreli yöneticinin sporun başında kalmayı sürdürmesine güçlü destek verdi.
"Daha önce de belirttiğimiz gibi, FIFA'da köklü bir dönüşüm sağlayan bir yönetimi yürütüyorsunuz; öyle bir yönetim ki organizasyonun kapılarını tüm üye federasyonlara ve konfederasyonlara açtı, böylece açık ve doğrudan diyalog yoluyla hepimiz futbolu tüm seviyelerde ve tüm disiplinlerde geliştirmeyi sürdürebiliriz" dedi Tapia.
"Bizim görüşümüze göre bu dönüşüm, şeffaf yönetim modeli, statüsel yapılara saygı ve demokratik prosedürlere bağlılık üzerine inşa edildi.
"Sonuç olarak, yaklaşan FIFA Kongresi hızla yaklaşırken, başkanlığını yürütmekten gurur duyduğum Birlik, ileriye giden yolun sizin liderliğiniz altında çalışmayı sürdürmek olduğuna güçlü şekilde inanıyor ve bunu bir kez daha teyit ediyor; böylece daha iyi ve daha kapsayıcı bir futbol oyununu geliştirmeyi sürdürebiliriz."
- Getty
Derinden bölünmüş küresel futbol manzarası
Yaklaşan FIFA Kongresi hızla yaklaşırken, küresel futbol dünyası bu konuda derin bir şekilde bölünmüş durumda. UEFA ile CONCACAF, cumartesi günü Infantino'nun liderliğini sert biçimde eleştiren açıklamalar yayımladı. UEFA, FIFA'nın son özrüne rağmen değişmeyen net bir tavırla, başkanlığa olan güvenini kaybettiğini açıkça vurguladı.
Bu arada Güney Amerika'nın yönetim organı CONMEBOL, açık diyalog çağrısı yapan bir açıklama yayımladı. Kurum, FIFA'nın 211 üyesinin tamamının demokratik oylamasını içermeyen, Infantino'yu görevden uzaklaştırmaya yönelik her türlü girişimi kesin bir dille reddetti.
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