AFP
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Arjantin Futbol Federasyonu, ABD’de meydana geldiği iddia edilen banka dolandırıcılığı ve kara para aklama şüpheleri nedeniyle FBI’ın soruşturması altında
ABD yetkilileri, Miami’de AFA’nın mali durumunu inceliyor
La Nacionve Terra’nın haberlerine göre, federal savcılar ve FBI ajanları, AFA’nın ABD’deki mali faaliyetlerine ilişkin ifade almaya başladı.
Soruşturma, başkan Claudio Tapia'nın liderliğindeki örgütün uluslararası ticari anlaşmalarını nasıl yapılandırdığına odaklanıyor. Yetkililer, AFA ile derneğin yurtdışındaki sözleşmelerinden elde edilen gelirlerin tahsilatını yürüten TourProdEnter LLC şirketinin, Amerikan yargı yetkisi kapsamında kara para aklama veya banka dolandırıcılığı olarak sınıflandırılabilecek faaliyetlerde bulunup bulunmadığını inceliyor.
Soruşturmacılar şu anda, bu uluslararası ticari işlemlerle bağlantılı 300 milyon doları aşan bir meblağın çeşitli bankalar üzerinden nasıl aktarıldığını takip ediyor.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası sırasında sorgulanan kilit tanıklar
Arjantin, Dünya Kupası son 16 turunda Mısır’ı 3-2 mağlup ederken, saha dışı hukuki soruşturmalar da yoğunlaştı. Soruşturmacılar, geçtiğimiz günlerde Miami’de iş adamı Guillermo Tofoni ile video konferans yoluyla üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Yetkililer, Tapia ve Pablo Toviggino’nun görev süreleri boyunca yaşanan olaylar hakkında doğrudan bilgi sahibi olan tanıkları aktif olarak arıyor.
Soruşturma ekibi, Citibank, Bank of America ve JP Morgan’daki hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemleri inceliyor. Soruşturma kapsamında, Arjantin’in sıkı döviz kontrolleri uyguladığı dönemde gerçekleşen bu finansal işlemlerin herhangi bir federal yasayı ihlal edip etmediği değerlendiriliyor.
AFA temsilcileri iddialara yanıt verdi
AFA, artan hukuki baskıya yanıt olarak ABD’deki temsilcilerini harekete geçirmeye başladı. AFA’nın Kuzey Amerika Büyükelçisi olarak görev yapan Tomas Regalado, geçtiğimiz günlerde Arjantinli ceza avukatı Mariano Lizardo ile birlikte Miami’de düzenlenen futbol ve yolsuzluk konulu bir foruma katıldı.
Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yürütülen ön soruşturmaya değinen Regalado, masumiyet karinesine saygı gösterilmesini kesin bir dille talep etti. Regalado, “Soruşturma tedbirleri tek başına sorumluluk veya suçluluğu belirlemez” dedi. Savcılar, ceza davası açmak için yeterli delil olup olmadığını hâlâ değerlendiriyorlar; bu nedenle ABD’de henüz resmi bir suçlama yöneltilmedi.
- AFP
Arjantin ve Tapia için bundan sonra ne olacak?
İleriye bakıldığında, Adalet Bakanlığı bu ön soruşturmayı resmi bir ceza davasına dönüştürüp dönüştürmeyeceğine karar verecek. Soruşturmacılar, AFA’nın faaliyetlerini izleyen eski hükümet yetkililerini yakında daha ayrıntılı sorgulama için çağırabilir. Bu arada, saha dışı tartışmaların giderek artması karşısında Arjantin, Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşmaya hazırlanırken Tapia, milli takımla birlikte ABD’de kalmaya devam ediyor.
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