Arjantin Futbol Federasyonu, ABD’de meydana geldiği iddia edilen banka dolandırıcılığı ve kara para aklama şüpheleri nedeniyle FBI’ın soruşturması altında

Arjantin, Dünya Kupası son 16 turunda Mısır’ı 3-2 mağlup ederken, saha dışı hukuki soruşturmalar da yoğunlaştı. Soruşturmacılar, geçtiğimiz günlerde Miami’de iş adamı Guillermo Tofoni ile video konferans yoluyla üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Yetkililer, Tapia ve Pablo Toviggino’nun görev süreleri boyunca yaşanan olaylar hakkında doğrudan bilgi sahibi olan tanıkları aktif olarak arıyor.

Soruşturma ekibi, Citibank, Bank of America ve JP Morgan’daki hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemleri inceliyor. Soruşturma kapsamında, Arjantin’in sıkı döviz kontrolleri uyguladığı dönemde gerçekleşen bu finansal işlemlerin herhangi bir federal yasayı ihlal edip etmediği değerlendiriliyor.