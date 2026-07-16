"İki yıl sonra ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası'nı sabırsızlıkla bekliyorum. Şu anda herhangi bir şey için heyecanlanmak zor olsa da," dedi Tuchel basın toplantısında. "Elbette eleştiriler olacaktır. Kaybettiğiniz anda eleştirmenler ortaya çıkar. Ama şu anda bununla ilgilenmiyorum."

İngilizler için Cumartesi günü Fransa ile üçüncü sıra maçı var. Ancak Alman teknik adam bu maça pek de hevesli görünmüyordu: "Bu turnuvada bir maçımız daha var. Ama kimse bunu dört gözle beklemiyor. Kimse bu maçı istemiyor. Ne benim oyuncularım ne de Fransızlar bu maçı oynamak istiyor."