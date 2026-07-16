Albiceleste’ye karşı 1-2 (0-0) yenilginin hemen ardından Alman teknik adamın hayal kırıklığı yüzünden okunuyordu; ancak sorumluluktan kaçmayacağını ve Three Lions’ın teknik direktörü olarak görevine devam etmek istediğini vurguladı.
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Arjantin’e karşı acı bir şekilde Dünya Kupası’ndan elenmenin ardından: Thomas Tuchel, İngiltere milli takımının teknik direktörlüğü konusundaki geleceği hakkında konuştu
"İki yıl sonra ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası'nı sabırsızlıkla bekliyorum. Şu anda herhangi bir şey için heyecanlanmak zor olsa da," dedi Tuchel basın toplantısında. "Elbette eleştiriler olacaktır. Kaybettiğiniz anda eleştirmenler ortaya çıkar. Ama şu anda bununla ilgilenmiyorum."
İngilizler için Cumartesi günü Fransa ile üçüncü sıra maçı var. Ancak Alman teknik adam bu maça pek de hevesli görünmüyordu: "Bu turnuvada bir maçımız daha var. Ama kimse bunu dört gözle beklemiyor. Kimse bu maçı istemiyor. Ne benim oyuncularım ne de Fransızlar bu maçı oynamak istiyor."
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Thomas Tuchel, defansif değişiklikler yapmaya karar verdi
Sonuçta, 52 yaşındaki teknik adam ve Three Lions, 60 yıldır ilk kez bir final maçına çıkmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Barcelona’ya yeni transfer olan Anthony Gordon, 55. dakikada İngiltere’yi öne geçirmişti, ancak Arjantinlilerin Enzo Fernandez (85.) ve Lautaro Martinez (90.+2.) tarafından atılan iki geç gol, İspanya ile oynanacak final maçına dair umutları ani bir şekilde sona erdirdi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından, özellikle Tuchel, kadro seçimleri nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. 1-0'lık golün ardından İngiltere, oyun kontrolünü tamamen Arjantin'e kaptırdı ve bunun yerine, bu dar farkı sonuna kadar korumaya çalıştı.
Alman teknik direktör, defansif oyuncuları oyuna sokarak bu bekleyişçi yaklaşımı daha da pekiştirdi. Böylece golcü Gordon, 72. dakikada savunma oyuncusu Ezri Konsa’ya yerini bıraktı; yaklaşık on dakika sonra da Dan Burn (Reece James’in yerine) ve Nico O’Reilly (Declan Rice’ın yerine) oyuna girerek defansif güçleri artırdı.
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Thomas Tuchel’in 2028 Avrupa Şampiyonası’nda da İngiltere’yi çalıştıracağı söyleniyor
Maçın yaklaşık 60. dakikasından itibaren oyun neredeyse tamamen İngiltere yarı sahasında geçti; Arjantin’in birbiri ardına gelen atakları kaleci Jordan Pickford’un kalesine doğru akın etti. “Şu anda sanki devasa bir fırsatı kaçırmışız gibi hissediyorum. Elbette yarı finale yükselmek bir başarı. Birçok büyük futbol ülkesi ilk dörde giremedi. Ama şu anda kimse bunu duymak istemiyor. Ben de istemiyorum,” dedi Tuchel.
Ancak 52 yaşındaki teknik adamın işini kaybetme endişesi yaşaması gerekmiyor gibi görünüyor. Çeşitli İngiliz medya kaynaklarının uyumlu bilgilerine göre Tuchel, İngiliz Futbol Federasyonu’nun (FA) güvenini kazanmış durumda ve 2028’de İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda da “Üç Aslanlar”ın teknik direktörlüğünü üstlenecek. Zaten sözleşmesi turnuva sonrasına kadar devam ediyor.
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