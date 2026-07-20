AFP
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Arjantin, Dünya Kupası finali sırasında sergilediği taktikler ve final maçındaki kargaşanın ardından İspanya’ya şeref kıtası oluşturmayı reddetmesi nedeniyle “kötü kaybedenler” olarak nitelendirildi
Finalin ardından kaos patlak verdi
İspanya’nın Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşması, son düdüğün çalmasının ardından iki takım arasında yaşanan hararetli çatışmaya sahne olan kaotik sahneler nedeniyle gölgelendi. Arjantinli savunma oyuncusu Nahuel Molina, kutlama yapmak için yedek kulübesinden koşarken İspanya kaptanı Rodri'ye vurduğu görüldü. Bu olay, daha geniş çaplı bir arbedeye yol açtı; Leandro Paredes, Eric Garcia'yı boğazından yakaladıktan sonra Gavi ile de çatıştı. Sonunda oyuncular ve teknik ekip, iki tarafı ayırmak için araya girdi. Enzo Fernandez, uzatma dakikalarında ikinci sarı kart görerek oyundan atıldıktan kısa bir süre sonra, Paredes de yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.
İspanya oyuncuları kupayı kaldırmayı beklerken, şampiyonların yetkililerden kupayı aldığı tam o anda birkaç Arjantinli oyuncunun sahneye sırtını döndüğü görüldü; bu hareket, kısa sürede dünya çapında dikkatleri üzerine çekti.
- Getty Images
Matthaus, Arjantin'in saygısız tavrını sert bir dille eleştirdi
Matthaus, Sky Sport’taki köşe yazısında, Dünya Kupası finali sırasında Arjantin’in sergilediği davranışa ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. “Aslında Arjantin futbolunun hayranıyım, ancak Güney Amerikalıların Dünya Kupası finalinde sergilediği davranışın futbolla hiçbir ilgisi yoktu,” diye yazdı Matthaus. “İspanya oynamak istedi; Arjantin ise istemedi. Çekingen davrandılar ve bir futbol sahasında hiç yerinin olmaması gereken olaylara kendilerini kaptırdılar.”
Eski Alman milli futbolcu, özellikle maçın bitiş düdüğünün ardından Arjantin'in İspanya için şeref kıtası oluşturmayı reddetmesini sert bir dille eleştirdi. "Kötü kaybedenler olduklarını gösterdiler ve İspanyollar için şeref kıtası oluşturmadılar; bunu çok hayal kırıcı buldum. Hayal kırıklığını anlıyorum, ancak bu, hak ettiği şekilde dünya şampiyonu olan bir takıma karşı saygı meselesidir."
Olmo daha önce de aynı noktaya değinmişti
Matthaus’un eleştirisi, finalin ardından İspanya’nın kendi oyuncuları tarafından daha önce dile getirilen yorumları yineledi. Dani Olmo, tören sırasındaki Arjantin’in davranışları hakkında doğrudan sorulduğunda sakin ama kararlı bir tavır sergiledi. “Bu bizim için önemli değil. Önemli olan, aktarmak istediğiniz değerlerdir,” diyen Olmo, olayı önemsiz gösterirken, rakipler arasındaki adil oyun ve karşılıklı saygı konusunda net bir duruş sergiledi.
İspanyol orta saha oyuncusu daha da ileri giderek, böylesine küresel bir sahnede elit sporcuların üstlendiği sorumluluğu vurguladı. "Biz birçok nesil için, birçok erkek ve kız çocuğu için bir örneğiz ve bence onlar da herkes için, hem de daha iyiye doğru bir örnek olmalı. Şu anda sadece bunun tadını çıkaracağız," diyen Olmo, Güney Amerikalı meslektaşlarına açık bir mesaj gönderdi.
- AFP
Messi’nin milli takımdaki geleceği konusunda şüpheler ortaya çıktı
Final maçı, Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuva boyunca takımının kaptanlığını yapan Lionel Messi için bir başka başarılı turnuva serüveninin acı bir sonu oldu. Messi, Arjantin milli takımının odak noktası olmaya devam etse de Matthaus, efsanevi forvetin Dünya Kupası kariyerinin nihayet sona erdiğine inanıyor.
"Lionel Messi, Arjantin'i finale taşıdı. Bunun onun son Dünya Kupası maçı olduğuna inanıyorum," diyen Matthaus, Inter Miami'nin yıldızı hakkında şunları ekledi: "43 yaşında bir başka Dünya Kupası'nda oynayacağına inanmıyorum, ancak bunun onun son milli maçı olup olmadığını söyleyemem."
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