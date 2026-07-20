Arjantin, Dünya Kupası finali sırasında sergilediği taktikler ve final maçındaki kargaşanın ardından İspanya’ya şeref kıtası oluşturmayı reddetmesi nedeniyle “kötü kaybedenler” olarak nitelendirildi

İspanya’nın Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşması, son düdüğün çalmasının ardından iki takım arasında yaşanan hararetli çatışmaya sahne olan kaotik sahneler nedeniyle gölgelendi. Arjantinli savunma oyuncusu Nahuel Molina, kutlama yapmak için yedek kulübesinden koşarken İspanya kaptanı Rodri'ye vurduğu görüldü. Bu olay, daha geniş çaplı bir arbedeye yol açtı; Leandro Paredes, Eric Garcia'yı boğazından yakaladıktan sonra Gavi ile de çatıştı. Sonunda oyuncular ve teknik ekip, iki tarafı ayırmak için araya girdi. Enzo Fernandez, uzatma dakikalarında ikinci sarı kart görerek oyundan atıldıktan kısa bir süre sonra, Paredes de yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

İspanya oyuncuları kupayı kaldırmayı beklerken, şampiyonların yetkililerden kupayı aldığı tam o anda birkaç Arjantinli oyuncunun sahneye sırtını döndüğü görüldü; bu hareket, kısa sürede dünya çapında dikkatleri üzerine çekti.



