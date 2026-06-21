Arjantin'den - Roma: Boca Juniors, Dybala'dan vazgeçmiyor: Arruabarrena'dan telefon geldi, Giallorossi'yi geride mi bıraktı? Neler oluyor?

Roma ile olan sözleşmesinin sona ermesine dokuz gün kala, Paulo Dybala henüz sözleşme uzatımını imzalamadı. Bu belirsizlik döneminde, Arjantin’den Boca Juniors’un onu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için yeni bir girişimde bulunduğu yönünde haberler geliyor.

Bu transferin en büyük destekçisi, Boca'nın teknik direktörü Rodolfo Arruabarrena olduğu söyleniyor; Arruabarrena'nın Dybala'yı ikna etmek için bizzat aradığı iddia ediliyor.

Roma ile durum henüz netleşmediğinden, Xeneizes de “La Joya”yı vatanına geri getirmek için son bir girişimde bulunmaya çalışıyor.