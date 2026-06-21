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Arjantin'den - Roma: Boca Juniors, Dybala'dan vazgeçmiyor: Arruabarrena'dan telefon geldi, Giallorossi'yi geride mi bıraktı? Neler oluyor?

Roma
Transfers
Boca Juniors
P. Dybala
Serie A

Boca Juniors'ın teknik direktörü Dybala'yı aradı: "La Joya"nın geleceğine ilişkin senaryolar.

Roma ile olan sözleşmesinin sona ermesine dokuz gün kala, Paulo Dybala henüz sözleşme uzatımını imzalamadı. Bu belirsizlik döneminde, Arjantin’den Boca Juniors’un onu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için yeni bir girişimde bulunduğu yönünde haberler geliyor.

Bu transferin en büyük destekçisi, Boca'nın teknik direktörü Rodolfo Arruabarrena olduğu söyleniyor; Arruabarrena'nın Dybala'yı ikna etmek için bizzat aradığı iddia ediliyor.

Roma ile durum henüz netleşmediğinden, Xeneizes de “La Joya”yı vatanına geri getirmek için son bir girişimde bulunmaya çalışıyor.

  • ARRUABARRENA’NIN ÇAĞRISI

    Tyc Sports’un haberine göre, teknik direktör Dybala’yı doğrudan arayarak ona Boca Juniors için hazırladığı projeyi ve onu kadroda görmek istediğine dair kararlılığını anlatmış.

    Görüşmenin olumlu geçtiği belirtiliyor; ancak oyuncunun tarafında, ne Boca ne de Roma konusunda henüz bir gelişme kaydedilmedi.

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  • BOCA ÖNDE Mİ?

    Arruabarrena ile yapılan görüşme, Arjantin ekibinin Copa Libertadores’tan elenip Copa Sudamericana ön eleme turlarına düşmüş olduğu bir sezonda, Boca Juniors’a puan kazandırmış olabilir.

  • ROMA İLE İLGİLİ DURUM

    Roma ile Dybala arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Gasperini, durumun olumlu bir şekilde çözülmesi için baskı yapıyor; Giallorossi kulübü ise oyuncunun menajer ekibinden gelen karşı teklifi aldı ve üzerinde çalışıyor: Sportitalia’nın haberine göre, talep ile teklif arasındaki fark 500.000 avro ile 700.000 avro arasında.

    Tony D'Amico'nun devreye girmesi süreci hızlandırabilir, ancak Boca Juniors'un ilgisi ve Arruabarrena'nın çağrısı, sözleşmenin sona ermesine dokuz gün kala durumu tamamen değiştirebilir.

  • BOCA JUNIORS’IN PLANI

    Bu arada Boca Juniors ise durumu izlemeye devam ediyor. Arjantinli kulüp, oyuncunun menajerlerine resmi bir teklifte bulunma niyetinde değil, ancak durum hakkında bilgi aldı ve Roma ile ilgili gelişmelerin kesinleşmesini bekleyecek; ancak bundan sonra resmi bir teklifte bulunmayı düşünebilir.