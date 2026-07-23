Inter’in transfer piyasasındaki en büyük hedefi Cristian Romero. Şu an için dış transfer konusunu bir kenara bırakan Marotta ve Ausilio, bu stoper oyuncusuna odaklandılar ve son günlerde Cristian Romero için pazarlık marjlarını belirlemeye çalıştılar. Arjantinli stoper, Tottenham’dan ayrılmaya karar verdi; Tottenham da Djed Spence ile ilgili görüşmelerde bu konuyu Nerazzurri ile ele aldı. Tycsports’un haberine göre, Inter şu anda en önde giden kulüp konumunda. Tottenham ile bir anlaşma üzerinde çalışıyor ve önümüzdeki saatler içinde Cuti’nin menajeriyle görüşmelere yeniden başlaması bekleniyor.
Çeviri:
Arjantin'den haberler - Inter, Cristian Romero konusunda avantajlı durumda; önümüzdeki saatlerde menajeriyle yeni görüşmeler yapılacak
ROMERO, INTER VE BARSELONA ARASINDA
Son Dünya Kupası'nda Albiceleste'nin en iyi oyuncularından biri olan Arjantinli milli futbolcu, İtalya'ya geri dönmek (2018 ile 2021 yılları arasında Genoa ve Atalanta'da forma giymişti) ve milli takım arkadaşı Lautaro Martinez ile yeniden bir araya gelebileceği Inter forması giymek için ısrarcı. Barcelona da bu oyuncuya büyük ilgi gösteriyor ve onu Bastoni’ye göre öncelikli bir hedef olarak görüyor, ancak Blaugrana’nın yeni transfer yapabilmesi için önce bir oyuncuyu satması gerekiyor. Flick ise 1994 doğumlu Aymeric Laporte’yi beğeniyor; Laporte, Cubarsì’yi zaten tanıyor (milli takımda aynı savunma hattında oynuyorlar ve birlikte Dünya Kupası’nı kazandılar) ve transfer ücreti de daha uygun.
ROMERO’NUN MASRAFLARI
Romero, 2021 yılında Atalanta'dan Tottenham'a, sabit ücret ve primler dahil toplam 50 milyon avro karşılığında transfer oldu. 2029'da sona erecek bir sözleşmeyle bağlı olduğu Spurs, oyuncuyu bırakmak için birkaç hafta öncesine (60 milyon) kıyasla daha düşük bir rakam olan 45 ila 50 milyon avro talep ediyor. Inter ise satın alma zorunluluğu olan bir kiralama transferini değerlendiriyor, ancak daha düşük rakamlarla (35-40). Marotta'nın yönetiminde daha önce de görülen bu formül, Inter'in savunmasını hemen güçlendirmesine ve nihai ekonomik yatırımı bir yıl ertelemesine olanak tanıyacaktır. Geriye kalan ise, kulübün maaş için ne kadar bir rakam ortaya koymaya hazır olduğu: Şu anda İngiltere'de Arjantinli stoper, yıllık yaklaşık 12 milyon avro brüt maaş almaktadır.
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