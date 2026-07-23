Arjantin'den haberler - Inter, Cristian Romero konusunda avantajlı durumda; önümüzdeki saatlerde menajeriyle yeni görüşmeler yapılacak

Romero, 2021 yılında Atalanta'dan Tottenham'a, sabit ücret ve primler dahil toplam 50 milyon avro karşılığında transfer oldu. 2029'da sona erecek bir sözleşmeyle bağlı olduğu Spurs, oyuncuyu bırakmak için birkaç hafta öncesine (60 milyon) kıyasla daha düşük bir rakam olan 45 ila 50 milyon avro talep ediyor. Inter ise satın alma zorunluluğu olan bir kiralama transferini değerlendiriyor, ancak daha düşük rakamlarla (35-40). Marotta'nın yönetiminde daha önce de görülen bu formül, Inter'in savunmasını hemen güçlendirmesine ve nihai ekonomik yatırımı bir yıl ertelemesine olanak tanıyacaktır. Geriye kalan ise, kulübün maaş için ne kadar bir rakam ortaya koymaya hazır olduğu: Şu anda İngiltere'de Arjantinli stoper, yıllık yaklaşık 12 milyon avro brüt maaş almaktadır.