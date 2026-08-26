Arjantin basınında yer alan haberlere göre Martinez, son saatlerde Chelsea'ye önerildi ve Tottenham'ın da onu kadrosuna katmakla ilgilendiği belirtiliyor. Mar del Plata doğumlu 33 yaşındaki oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor, çünkü ayrılması planlanan bu transfer döneminde takımı tarafından gözden çıkarıldı.





Ayrıca TyC Sports gazetecisi Gaston Edul, Arjantinli oyuncunun neden Juventus'a gitmediğinin arkasındaki nedenin ancak transfer döneminin kapanmasının ardından ortaya çıkacağını yazdı; bu nedenin sporla hiçbir ilgisi yok ve Arjantin Milli Takımı'ndaki itibarını artıracak.