Dibu Martinez, yaz transfer döneminin son anlarında takım değiştirebilir. Juventus'un uzun süreli takibine rağmen bu hamle gerçekleşmezken, Arjantinli kaleciye şimdi Chelsea ve Tottenham'dan talep var; her iki kulüp de birinci kalecilerinin performansından çok memnun değil. Bu arada oyuncunun Aston Villa'sı, onun yerini doldurmak için şimdiden Suzuki'ye yöneldi. 2022 dünya şampiyonu kaleci için yeni gelişmeler kapıda.
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Arjantin’den, Dibu Martinez’in neden Juventus’a gitmediğine dair gerekçeler: sporla ilgili değil, itibar işin içinde
Arjantin basınında yer alan haberlere göre Martinez, son saatlerde Chelsea'ye önerildi ve Tottenham'ın da onu kadrosuna katmakla ilgilendiği belirtiliyor. Mar del Plata doğumlu 33 yaşındaki oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor, çünkü ayrılması planlanan bu transfer döneminde takımı tarafından gözden çıkarıldı.
Ayrıca TyC Sports gazetecisi Gaston Edul, Arjantinli oyuncunun neden Juventus'a gitmediğinin arkasındaki nedenin ancak transfer döneminin kapanmasının ardından ortaya çıkacağını yazdı; bu nedenin sporla hiçbir ilgisi yok ve Arjantin Milli Takımı'ndaki itibarını artıracak.
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