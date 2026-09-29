24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Lionel Scaloni Argentina 2026Getty
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Arjantin'de Scaloni sözleşme yenilemeye açık: "İstek var ama bunu daha yeni konuşmaya başladık"

Arjantin
L. Scaloni

Arjantin Milli Takımı teknik direktörünün sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor

Son Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan yenilginin ardından verdiği röportajlarda dile getirdiği belirsizliğin ardından Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, yıl sonunda sona erecek sözleşmesini yenileme ihtimaline açık kapı bıraktı ve Futbol Federasyonu (AFA) Başkanı Claudio Tapia ile görüşmelere başladığını doğruladı. "Dünya Kupası'ndan bu yana konuşmamıştık, yola devam edip edemeyeceğimizi ve bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı anlamak için bir araya geldik. Her iki tarafta da istek var ama daha yeni konuşmaya başladık" dedi Scaloni, yarın Cordoba'daki Mario Alberto Kempes'te Bolivya ile oynanacak maçla başlayacak hazırlık maçları serisi öncesinde düzenlenen resmi basın toplantısında.


"Finalden sonra çok dikkatli düşünmemiz gerektiğini söyledim. Ekonomik tarafı da göz ardı etmeden, ki sportif boyut temel öneme sahip, bu yönü iyi değerlendirmem gerekiyordu. Durumumuzu ve bizi nelerin beklediğini analiz etmemiz gerekiyordu, ben de bir anlaşma aramaya karar verdim. Eğer rekabet etme ya da önemli bir şey inşa etme ihtimali görmeseydim, bunu konuşmak için oturmayı bile düşünmezdim" ifadelerini kullandı. Ansa'nın aktardığına göre.

  • Arjantin Teknik Direktörü, milli takımın yenilenme sürecini ve 6 Ekim'de Buenos Aires'teki Monumental'de Arjantin formasını son kez giyecek olan Messi sonrası dönemi (bu fırsat için özel olarak hazırlanan bir versiyonla) gündeme almaktan kaçınmadı. "Dünya Kupası'nın ardından durumu mevki mevki analiz ettik: kaç oyuncu belli bir yaşa ulaşmış olacak, hangi noktadayız ve bu oyuncularla istediğimiz oyun tarzına güvenmeye devam edip edemeyeceğimizi değerlendirdik" dedi ve ardından "bunun mümkün olduğuna inanıyoruz" sonucuna vardı. "Katkı verebilecek gençler var ve oyun tarzımızın topa sahip olma ile kaliteli oyuncuları ön plana çıkarma etrafında şekillendiğini hiç gözden kaçırmadan, farklı oyun yolları da arayacağız" diye ekledi Scaloni.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Hazırlık Maçları
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Bolivya crest
Bolivya
BOL