Son Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan yenilginin ardından verdiği röportajlarda dile getirdiği belirsizliğin ardından Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, yıl sonunda sona erecek sözleşmesini yenileme ihtimaline açık kapı bıraktı ve Futbol Federasyonu (AFA) Başkanı Claudio Tapia ile görüşmelere başladığını doğruladı. "Dünya Kupası'ndan bu yana konuşmamıştık, yola devam edip edemeyeceğimizi ve bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı anlamak için bir araya geldik. Her iki tarafta da istek var ama daha yeni konuşmaya başladık" dedi Scaloni, yarın Cordoba'daki Mario Alberto Kempes'te Bolivya ile oynanacak maçla başlayacak hazırlık maçları serisi öncesinde düzenlenen resmi basın toplantısında.





"Finalden sonra çok dikkatli düşünmemiz gerektiğini söyledim. Ekonomik tarafı da göz ardı etmeden, ki sportif boyut temel öneme sahip, bu yönü iyi değerlendirmem gerekiyordu. Durumumuzu ve bizi nelerin beklediğini analiz etmemiz gerekiyordu, ben de bir anlaşma aramaya karar verdim. Eğer rekabet etme ya da önemli bir şey inşa etme ihtimali görmeseydim, bunu konuşmak için oturmayı bile düşünmezdim" ifadelerini kullandı. Ansa'nın aktardığına göre.