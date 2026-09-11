Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), şu anda sahanın çok ötesine uzanan benzeri görülmemiş bir çalkantı döneminden geçiyor. Fırtınanın merkezinde ise, kara para aklamaya yönelik ciddi suçlamalara karşı kendisini savunmaya çalışırken yüksek riskli bir hukuk mücadelesinin içine sürüklenen AFA Başkanı Claudio Tapia yer alıyor. Bu skandal, yönetim organının idari işleyişi üzerinde ağır bir gölge bırakmış durumda.

Bu hukuki süreç, Arjantin Milli Takımı'nın günlük işleyişini de etkiledi. Federasyon, haftalar süren idari gecikmenin ardından Burkina Faso, Bolivya ve Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçlarındaki rakiplerini ancak dün doğruladı.