AFP
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Arjantin'de kaos! Hukuki mücadeleler, ödenmeyen primler ve Scaloni'nin ayrılık söylentileri hazırlık maçları öncesinde tam bir çöküşü ateşledi
Federasyon skandalları ve hukuki karmaşa
Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), şu anda sahanın çok ötesine uzanan benzeri görülmemiş bir çalkantı döneminden geçiyor. Fırtınanın merkezinde ise, kara para aklamaya yönelik ciddi suçlamalara karşı kendisini savunmaya çalışırken yüksek riskli bir hukuk mücadelesinin içine sürüklenen AFA Başkanı Claudio Tapia yer alıyor. Bu skandal, yönetim organının idari işleyişi üzerinde ağır bir gölge bırakmış durumda.
Bu hukuki süreç, Arjantin Milli Takımı'nın günlük işleyişini de etkiledi. Federasyon, haftalar süren idari gecikmenin ardından Burkina Faso, Bolivya ve Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçlarındaki rakiplerini ancak dün doğruladı.
- Getty Images Sport
Ödenmemiş primler ve oyuncu huzursuzluğu
Ateşe benzin döken unsur ise Arjantin'in son dönemdeki başarılarının ödülleriyle ilgili ciddi bir mali anlaşmazlık. İtalyan yayını La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, oyunculara vaat edilen Dünya Kupası primleri dikkat çekici şekilde hâlâ ödenmedi. Bu mali taahhütlerin yerine getirilmemesi, oyuncu grubu ile federasyon yönetimi arasındaki ilişkinin gerilmesine yol açtı; takımın birçok simge ismi, hak ederek kazandıkları ödemeleri almada süren gecikmeler nedeniyle saygısızlığa uğradığını düşünüyor.
Durumu daha da karmaşık hale getiren ise Lionel Messi'nin pozisyonu. Messi, milli takımı zaten bırakmış durumda. AFA, efsanevi forvet için uygun ve görkemli bir veda organize etmek adına umutsuzca çalışsa da, haberler eski Barcelona yıldızının şu anda masada bulunan önerilerden ikna olmadığını öne sürüyor. Ortam giderek daha da ağırlaşırken, tecrübeli yıldızların yaklaşan hazırlık maçlarında yer alma motivasyonu sert şekilde düştü ve bu da yaklaşan milli ara öncesinde kadroda önemli bir revizyon gerekebileceği yönündeki yorumlara yol açtı.
Scaloni ve teknik ekibi ayrılığa hazırlanıyor
Arjantin cephesine vurulan belki de en yıkıcı darbe, Lionel Scaloni döneminin doğal sonuna yaklaştığı yönündeki inancın giderek güçlenmesi oldu. Ülkeyi art arda Copa America şampiyonluklarına, 2022 Dünya Kupası zaferine ve bu yazki Dünya Kupası finaline taşıyan taktik dehanın, milli takımdaki zamanının fiilen sona erdiğini düşündüğü bildiriliyor. Scaloni'nin, Aralık 2026'da sona erecek mevcut sözleşmesini uzatma niyetinde olmadığı ve bunun ülkenin modern futbol tarihindeki en başarılı döneme net bir bitiş tarihi işaret ettiği belirtiliyor.
Bu düşünce yalnızca teknik direktörle sınırlı değil; güven duyduğu teknik ekibinin büyük bölümü de onun bakış açısını paylaşıyor. Inter ve Roma'nın eski savunmacısı Walter Samuel gibi kilit isimlerin de Scaloni ile birlikte ayrılığa hazırlandığına inanılıyor.
- AFP
AFA’daki kargaşa ortamında seyahat etmeye isteksiz olan hayal kırıklığına uğramış yıldızlar
Saha dışındaki bu giderek artan sorunlar ışığında, kadrodaki yıldız isimlerin, özellikle rakiplerinin mütevazı düzeyi göz önüne alındığında, yaklaşan milli ara için Güney Amerika'ya gitme konusunda pek de istekli olmadığı bildiriliyor. Hayal kırıklığı yaşayan bir kadro ve huzursuz bir ortamla karşı karşıya kalan Scaloni, federasyon düzeni yeniden sağlamaya çalışırken, yaklaşan hazırlık maçlarında yüksek profilli yıldızlarının birkaçını dinlendirmek ve bunun yerine kenarda kalan oyunculara fırsat vermek zorunda kalabilir.
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