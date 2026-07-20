Getty Images News
Çeviri:
Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Lionel Messi ve takım arkadaşlarının Dünya Kupası finalinde yenilgiye uğramasına rağmen ulusal tatil ilan etti
Milei sürpriz bir kutlama düzenledi
Arjantin hükümeti, milli takımın turnuva serüvenini anmak üzere bir ulusal bayram seçmesine izin vererek beklenmedik bir adım attı. Ferran Torres’in golüyle İspanya’ya uzatmalarda 1-0 yenilmesine rağmen, takımın genel performansı büyük övgü topladı. Albiceleste’nin New York’ta kaleyi bulan tek bir şut bile atamadığı etkisiz bir performans sergileyerek dünya şampiyonluğunu koruyamaması göz önüne alındığında, bu karar alışılmadık bir adım olarak değerlendiriliyor.
- Getty Images
Cumhurbaşkanı kadro kararnamesini onayladı
Resmi açıklama, özellikle Lionel Scaloni’nin takımının sadece ikincilikle yetinmesi nedeniyle, kısa sürede kamuoyunda şiddetli bir tartışma başlattı. Başkan, batıl inançları nedeniyle bu önemli etkinliğe bizzat katılmamayı tercih etti.
X'te bir paylaşımda bulunan Milei, şunları belirtti: "Arjantin Milli Takımı'nın elde ettiği başarıya ilişkin kutlamalarla ilgili endişeler göz önünde bulundurularak, halkımıza şunu bildirmek isterim: Oyuncular ve teknik ekip kutlama günü konusunda ne karar verirlerse, o gün ulusal tatil ilan edilecektir."
Kafası karışan hayranlar tatili sorguluyor
Bu karar, ikinci sırayı kutlamanın uygunsuz olduğunu düşünen yerel halk arasında geniş çaplı bir kafa karışıklığına yol açtı; hatta bazıları teknik bir hata olduğundan şüphelendi. Birçok taraftar, oyuncuların geçit törenine katılmak yerine dikkatlerini tekrar kendi kulüplerine yöneltmeyi tercih edeceklerini savundu.
Lionel Messi ve takım arkadaşlarının çabalarını savunan Milei, ayrı bir paylaşımda şunları ekledi: "Çok teşekkürler, oyuncular. Sonuna kadar ayakkabılarımızla mücadele ettik. Arjantin her zaman zirvede."
- Getty Images
Messi'nin geleceği belirsiz
Teknik ekip artık, uluslararası futboldan ayrılmaya hazırlanan tecrübeli çekirdek kadronun yerini alacak yeni yetenekleri sahaya sürmeye hızla odaklanmalıdır. Messi’nin altıncı ve son Dünya Kupası’nı oynamış olması bekleniyor; ancak Inter Miami’nin yıldızı, 39 yaşında Arjantin milli takımından emekli olacağını henüz teyit etmedi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun