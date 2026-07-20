Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Lionel Messi ve takım arkadaşlarının Dünya Kupası finalinde yenilgiye uğramasına rağmen ulusal tatil ilan etti

Bu karar, ikinci sırayı kutlamanın uygunsuz olduğunu düşünen yerel halk arasında geniş çaplı bir kafa karışıklığına yol açtı; hatta bazıları teknik bir hata olduğundan şüphelendi. Birçok taraftar, oyuncuların geçit törenine katılmak yerine dikkatlerini tekrar kendi kulüplerine yöneltmeyi tercih edeceklerini savundu.

Lionel Messi ve takım arkadaşlarının çabalarını savunan Milei, ayrı bir paylaşımda şunları ekledi: "Çok teşekkürler, oyuncular. Sonuna kadar ayakkabılarımızla mücadele ettik. Arjantin her zaman zirvede."