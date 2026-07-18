Siyasetçi aşırı batıl inançlara sahip. Resmi konutu’nda kendini izole etmekte ısrar etmenin ötesinde, Arjantin devlet başkanı, her maçta tam olarak aynı ceketi giydiğini açıkladı; bunun tek istisnası, La Albiceleste’nin İsviçre karşısında 1-1 beraberliğe yol açan bir gol yediği – ki bu dakikalar için son derece pişmanlık duyduğunu belirtti – ancak uzatmaların ardından nihayet 3-1’lik galibiyeti elde ettiği maçtı.

Yerel radyo istasyonu El Observador’a konuşan Milei, “Olmaz. Tüm maçları Olivos’tan izlemeye devam edeceğim. Hava soğuk ve ben kaloriferi açmadığım için bir petrol şirketinin renklerini taşıyan bir ceket giyiyorum. İsviçre maçı günü çok terlemiştim. Ceketi çıkardım ve bir gol yedik. Tekrar giydim ve o günden beri hiç çıkarmadım” dedi.