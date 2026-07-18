AFP
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Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finaline katılmayı reddetmesinin ardındaki batıl inanç nedenini açıkladı
Milei son daveti reddetti
Arjantin Cumhurbaşkanı Milei, ülkesiyle İspanya arasında New York’ta oynanacak 2026 Dünya Kupası finaline katılmamayı tercih ederek sürpriz bir karar verdi. Dünya çapındaki siyasi figürler ve FIFA yetkilileri stadyumu doldurmaya hazırlanırken, Milei kendine özgü bir rutini korumak için Buenos Aires’te kalmayı tercih etti. 55 yaşındaki lider, turnuva boyunca oynadıkları yedi maçı da kazanan La Albiceleste'nin galibiyet serisini bozmamak için ABD'ye uçmayı reddetti.
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Başkan, giyim lanetini ayrıntılı olarak anlattı
Siyasetçi aşırı batıl inançlara sahip. Resmi konutu’nda kendini izole etmekte ısrar etmenin ötesinde, Arjantin devlet başkanı, her maçta tam olarak aynı ceketi giydiğini açıkladı; bunun tek istisnası, La Albiceleste’nin İsviçre karşısında 1-1 beraberliğe yol açan bir gol yediği – ki bu dakikalar için son derece pişmanlık duyduğunu belirtti – ancak uzatmaların ardından nihayet 3-1’lik galibiyeti elde ettiği maçtı.
Yerel radyo istasyonu El Observador’a konuşan Milei, “Olmaz. Tüm maçları Olivos’tan izlemeye devam edeceğim. Hava soğuk ve ben kaloriferi açmadığım için bir petrol şirketinin renklerini taşıyan bir ceket giyiyorum. İsviçre maçı günü çok terlemiştim. Ceketi çıkardım ve bir gol yedik. Tekrar giydim ve o günden beri hiç çıkarmadım” dedi.
Batıl inançlarla şekillenen siyasi tarih: Bir açıklama
Milei’nin bu uğursuzlukla ilgili derin endişesi, Arjantin devlet başkanlarının “mufa” (uğursuzluk) olarak damgalanmaktan kaçınmak için önemli maçlardan uzak durma konusundaki uzun geçmişiyle örtüşüyor. Bu ulusal gelenek, 1990 Dünya Kupası sırasında Carlos Menem’in görev süresine kadar uzanıyor; o dönemde Menem’in soyunma odasına yaptığı ziyaret, Arjantin’in Kamerun’a karşı açılış gününde aldığı utanç verici yenilgiden önce gerçekleşmişti. O karanlık andan bu yana, görevdeki hiçbir Arjantin cumhurbaşkanı, milli takımın kaderini belirleyecek bir maçın oynandığı stadyuma adım atmaya cesaret edemedi.
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Göz alıcı karşılaşma, galibiyet serilerini sınayacak
Arjantin, tüm turnuvalarda arka arkaya 14 galibiyetten oluşan inanılmaz bir seriyle İspanya’ya karşı büyük finale çıkıyor. Ancak, son 17 maçında yenilgi yüzü görmemiş agresif bir La Roja takımı karşısında, son dünya şampiyonu zorlu bir sınava girecek.
Kylian Mbappé ile birlikte sekiz golle turnuvanın gol krallığı sıralamasında başı çeken Lionel Messi, stadyumda başkanın desteğinden yoksun olarak şampiyonluk tacını korumak için İspanya’nın inatçı savunmasını aşmak zorunda.
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