Arjantin için gergin geçen bir ilk 15 dakikaydı. İronik bir şekilde, Messi’nin Cezayir kalecisi Luca Zidane’ı geçerek gol atması ilk kez olmuyordu; ancak Arjantin’in büyük ölçüde iyi yürütülen kontratağı, 5. dakikada Lautaro Martinez’in zamanlaması kötü bir pasının onu ofsayta düşürmesi sonucu boşa çıktı. Birkaç saniye sonra Cezayir, Arjantin’e bunun bedelini ödetmeye çok yaklaştı.

Fennecs hızlı bir kontra atağa çıktı; Farès Chaïbi, Ibrahim Maza’nın pasını alarak şaşkın Emiliano Martinez’i geçip golü attı. Ancak Cezayir’in sevinci de kısa sürdü, çünkü VAR, 8. dakikada Chaïbi’nin de ofsayt pozisyonunda olduğunu tespit etti. İki erken uyarıdan sonra her iki takım da nihayet gol getirecek boşluğu bulmak için ataklarını sürdürdü.

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, tercüman aracılığıyla, "Elinden gelen her şeyi yaptılar. İlk yarıda harika bir tepki verdiler," dedi.

Sonra Messi kontrolü ele almaya karar verdi.

Messi’nin Inter Miami’deki takım arkadaşı Rodrigo De Paul, iki Cezayirli savunma oyuncusunun arasından bir pas attı ve forveti koşu hızında buldu. İki savunma oyuncusu daha yaklaşırken Messi, kendini boş alana açtı ve şutunu sağ üst köşeye gönderdi. Arjantin 1-0 öne geçti. Bu süreçte, tecrübeli sihirbaz, olağanüstü özgeçmişine birkaç önemli başarı daha ekledi.

"Bunu açıklamak zor. Her gün onu görmemize rağmen, hâlâ hayranlık duyuyoruz," dedi Scaloni.

Cezayir teknik direktörü Vladimir Petković bile, takımının sonucun gösterdiğinden daha iyi oynadığını vurgulamasına rağmen, bir an durup Messi'nin parlak performansını takdir etti.

"Sınıf kalıcıdır," dedi. "Sıradan bir futbolcudan bahsetmiyoruz. Sekiz Ballon d'Or ödülü var. Ne yazık ki, ilk ve ikinci gollerde ona fırsat da verdik. Bütün Arjantin takımının onun için çalıştığı bir ayrıcalığa sahip. Arjantin 10 şut çekti, bunlardan yedisi Messi'den geldi."

Bu, Messi’nin ilk Dünya Kupası golünün 20. yıldönümünde attığı beşinci Dünya Kupası golüydü. Opta’ya göre, o ve De Paul ayrıca Dünya Kupası’nda birbirlerine asist yapan beşinci MLS oyuncuları çifti oldular. Diğerleri ise tamamı ABD Milli Takımı oyuncularıydı. Bu aynı zamanda Messi’nin kulüp ve milli takım kariyerindeki 911. golüydü ve diğerleri arasında öne çıkacak bir gol oldu.

"20 yıldır en iyisi o. 38 yaşında başardıklarına hayran olmak için Arjantin taraftarı olmanıza gerek yok," dedi Scaloni.

Messi'nin hücumu ikinci yarıda da devam etti. Alexis Mac Allister'ın uzak mesafeden çektiği şut Zidane tarafından engellendi, ancak Messi geri dönen topu kaçırmadı. Messi, Nicolas Gonzalez'in ceza sahası içindeki zamanında yaptığı pas sayesinde ilk Dünya Kupası hat-trick'ini tamamladı; Arjantinli oyuncu sol ayağıyla net bir vuruşla golü attı.

Cezayir, top hakimiyeti açısından Arjantin'e büyük ölçüde ayak uydurmasına rağmen, hücumda bir varlık gösteremedi. Yedi şut çektiler, ancak hiçbiri kaleyi bulmadı.

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