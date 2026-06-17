Arjantin için gergin geçen bir ilk 15 dakikaydı. İronik bir şekilde, Messi’nin Cezayir kalecisi Luca Zidane’yi geçerek gol atması ilk kez olmuyordu; ancak Arjantin’in büyük ölçüde iyi yürütülen kontra atağı, 5. dakikada Lautaro Martinez’in zamanlaması kötü bir pasının onu ofsayta düşürmesi sonucu boşa çıktı. Birkaç saniye sonra Cezayir, Arjantin’e bunun bedelini ödetmeye çok yaklaştı.

Fennecs, Ibrahim Maza'nın pasını alan Farès Chaïbi'nin şaşkın Emiliano Martinez'i geçerek golü atmasıyla karşı atağa çıktı. Ancak Cezayir'in sevinci de kısa sürdü, çünkü VAR, 8. dakikada Chaïbi'nin de ofsayt pozisyonunda olduğunu belirledi. İki erken uyarıdan sonra, her iki takım da nihayet gol getirecek boşluğu bulmak için denemelerine devam etti.

Sonra Messi kontrolü ele almaya karar verdi.

Messi'nin Inter Miami'deki takım arkadaşı Rodrigo De Paul, iki Cezayirli savunmacının arasından bir pas attı ve forveti koşu hızında buldu. İki savunmacı daha yaklaşırken Messi, kendini boş alana açtı ve şutunu sağ üst köşeye gönderdi. 1-0. Ve bu süreçte, tecrübeli sihirbaz, zaten inanılmaz olan özgeçmişine birkaç kilometretaşı daha ekledi.

Bu, Messi’nin Dünya Kupası’nda gol attığı beşinci turnuva oldu ve bu gol, turnuvadaki ilk golünün 20. yıldönümüne denk geldi. Opta’ya göre, Messi ve De Paul ayrıca Dünya Kupası’nda birbirlerine asist yapan beşinci MLS oyuncuları çifti oldular; diğer dördü ise USMNT oyuncularıydı. Bu aynı zamanda Messi’nin kulüp ve milli takım kariyerindeki 911. golüydü – ve diğerleri arasında öne çıkacak bir gol.

Messi'nin hücum gücü ikinci yarıda da devam etti. Alexis Mac Allister'ın uzak mesafeden çektiği şut Zidane tarafından engellendi, ancak Messi hemen orada hazır bekliyordu ve seken topu ağlara gönderdi. Messi, Nicolas Gonzalez'in ceza sahası içindeki zamanında yaptığı pas sayesinde Dünya Kupası'ndaki ilk hat-trick'ini tamamladı; Arjantinli oyuncu sol ayağıyla net bir vuruşla işi bitirdi.

Cezayir, top hakimiyeti açısından Arjantin’e büyük ölçüde ayak uydurmasına rağmen, hücumda bir varlık gösteremedi. Yedi şut çektiler, ancak hiçbiri kaleyi bulmadı.

GOAL, Kansas City Stadyumu’ndaki Arjantin oyuncularını değerlendiriyor...