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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Arjantin-Cezayir maçı oyuncu değerlendirmeleri: Lionel Messi, şampiyonluk unvanını korumaya yönelik etkileyici açılış maçında attığı hat-trick ile tüm zamanların Dünya Kupası gol rekoruna eşitleyerek tarihe geçti

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FEATURES
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Dünya Kupası
L. Messi
R. Mahrez

KANSAS CITY, Mo. -- Arjantin, Dünya Kupası şampiyonluğunu savunma yolculuğuna gergin bir başlangıç yaptı; ancak ardından Lionel Messi, Kansas City Stadyumu’ndaki 69.045 seyirciye, kendisinin aslında hâlâ Lionel Messi olduğunu hatırlattı. 38 yaşındaki yıldız, 2026 Dünya Kupası'na çarpıcı bir füze vuruşuyla giriş yaptı ve ardından iki gol daha atarak Arjantin'in Cezayir'i 3-0 mağlup etmesini sağladı. Bu performansla Messi, rekor kitaplarına da adını yazdırdı. Messi, 16 golle Miroslav Klose ile Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncuları arasında eşit duruma geldi; ancak Alman oyuncu daha az maç oynamış olması nedeniyle liderliğini koruyor.

Arjantin için gergin geçen bir ilk 15 dakikaydı. İronik bir şekilde, Messi’nin Cezayir kalecisi Luca Zidane’yi geçerek gol atması ilk kez olmuyordu; ancak Arjantin’in büyük ölçüde iyi yürütülen kontra atağı, 5. dakikada Lautaro Martinez’in zamanlaması kötü bir pasının onu ofsayta düşürmesi sonucu boşa çıktı. Birkaç saniye sonra Cezayir, Arjantin’e bunun bedelini ödetmeye çok yaklaştı.

Fennecs, Ibrahim Maza'nın pasını alan Farès Chaïbi'nin şaşkın Emiliano Martinez'i geçerek golü atmasıyla karşı atağa çıktı. Ancak Cezayir'in sevinci de kısa sürdü, çünkü VAR, 8. dakikada Chaïbi'nin de ofsayt pozisyonunda olduğunu belirledi. İki erken uyarıdan sonra, her iki takım da nihayet gol getirecek boşluğu bulmak için denemelerine devam etti.

Sonra Messi kontrolü ele almaya karar verdi.

Messi'nin Inter Miami'deki takım arkadaşı Rodrigo De Paul, iki Cezayirli savunmacının arasından bir pas attı ve forveti koşu hızında buldu. İki savunmacı daha yaklaşırken Messi, kendini boş alana açtı ve şutunu sağ üst köşeye gönderdi. 1-0. Ve bu süreçte, tecrübeli sihirbaz, zaten inanılmaz olan özgeçmişine birkaç kilometretaşı daha ekledi.

Bu, Messi’nin Dünya Kupası’nda gol attığı beşinci turnuva oldu ve bu gol, turnuvadaki ilk golünün 20. yıldönümüne denk geldi. Opta’ya göre, Messi ve De Paul ayrıca Dünya Kupası’nda birbirlerine asist yapan beşinci MLS oyuncuları çifti oldular; diğer dördü ise USMNT oyuncularıydı. Bu aynı zamanda Messi’nin kulüp ve milli takım kariyerindeki 911. golüydü – ve diğerleri arasında öne çıkacak bir gol.

Messi'nin hücum gücü ikinci yarıda da devam etti. Alexis Mac Allister'ın uzak mesafeden çektiği şut Zidane tarafından engellendi, ancak Messi hemen orada hazır bekliyordu ve seken topu ağlara gönderdi. Messi, Nicolas Gonzalez'in ceza sahası içindeki zamanında yaptığı pas sayesinde Dünya Kupası'ndaki ilk hat-trick'ini tamamladı; Arjantinli oyuncu sol ayağıyla net bir vuruşla işi bitirdi.

Cezayir, top hakimiyeti açısından Arjantin’e büyük ölçüde ayak uydurmasına rağmen, hücumda bir varlık gösteremedi. Yedi şut çektiler, ancak hiçbiri kaleyi bulmadı.

GOAL, Kansas City Stadyumu’ndaki Arjantin oyuncularını değerlendiriyor...

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    Kaleci ve Savunma

    Emiliano Martinez (7/10):

    Çok fazla sınanmadı, ancak pas oyununda muhteşemdi. Sakin ayakları, maçın ilk 10 dakikasında Arjantin'in gerginliğini biraz hafifletmeye yardımcı oldu ve 59. dakikadaki uzun pası, birkaç saniye sonra Messi'nin ikinci golünü atmasına yol açtı.

    Facundo Medina (7/10):

    Cezayir'in tehlikeli kanat oyuncuları büyük ölçüde uzak tutuldu ve Medina'nın çabaları bunda küçük de olsa rol oynadı. Hücumda pek katkı sağlamadı, ancak buna gerek de yoktu.

    Cristian Romero (7/10):

    Defans hattının büyük bir kısmı gibi, pek tehdit altında kalmadı, ancak Cezayir'in kaleyi bulan bir şutu olmadı ve Romero kesinlikle etkili oldu.

    Lisandro Martinez (8/10):

    Savunmada görevini yerine getirdi; dört kez topu uzaklaştırdı, iki kez topu kaptı ve bir kez pası kesmeyi başardı.

    Gonzalo Montiel (7/10):

    River Plate'in yıldızı, beş defans katkısıyla güçlü bir ilk yarı geçirdi ancak sadece 46 dakika sonra oyundan alındı.

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    Orta saha

    Rodrigo De Paul (8/10):

    "Messi'nin yok edicisi" lakabını kazandıran orta saha mücadelesi sergiledi. Ayrıca uzun süredir birlikte oynadığı takım arkadaşına güçlü bir pasla gol fırsatı yarattı.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Paslarında temiz ve düzenliydi; Arjantinli takımın top dolaşımını ve ritmini sürdürmesini sağladı.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Messi'nin ikinci golüne yol açan cesur vuruş, Liverpool'lu oyuncudan geldi ve hem hücumda hem de savunmada etkili bir maç çıkardı.

    Thiago Almada (6/10):

    Kanatlarda genişlik ve biraz hız kattı, ancak bunun dışında pek bir katkı sağlayamadı.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Lionel Messi (10/10):

    Daha ne söylenebilir ki? Messi'nin futbol tarihinin en iyi oyuncusu olup olmadığına dair hala şüpheler varsa, bu şüpheler tarihe geçecek bir performansla ortadan kalktı. Miroslav Klose'nin gol rekorunu kırması için sadece bir gol, Diego Maradona'nın asist rekorunu (sekiz) kırması için ise bir asist daha gerekiyor. 2026 turnuvasında tarihin yazılmasına tanık oluyoruz.

    Lautaro Martínez (5/10):

    Hâlâ iyileşme sürecinde olan Julian Alvarez'in yerine forma giyen Inter yıldızı, sahada kaldığı 55 dakika boyunca ritmini bulamadı. Pas ve şut arasında sık sık kararsız kaldı ve hücumda gerekli çıkış noktasını sağlayamadı.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Julian Alvarez (5/10):

    Hâlâ sakatlığından kurtulmaya çalışan Alvarez, maç boyunca pek bir etki yaratamadı.

    Nicolas González (7/10):

    Almada'nın yerine oyuna girdi ve Messi'nin son golüne asist yaparak hemen etkisini gösterdi.

    Nicolas Otamendi (6/10):

    Defans desteği sağlamak için oyuna girdi ve görevini başarıyla yerine getirdi.

    Nico Paz (6/10):

    Taze kan olarak oyuna girdi ve beklentileri boşa çıkarmadı.

    Nahuel Molina (6/10)

    Montiel'in oyundan çıkmasının ardından oyuna girdi. Çok fazla katkı sağlamadı ama zayıf bir halka da olmadı.

    Lionel Scaloni (8/10):

    Adil olmak gerekirse, Salı gecesi asıl gösteriyi Messi sergiledi, ancak Arjantin'in diğer Lionel'i ikinci yarıda doğru oyuncu değişiklikleri yaptı ve takımı, gergin geçen ilk 10 dakikanın ardından büyük ölçüde sakin bir maç çıkardı. Son dünya şampiyonunun neden turnuvanın en büyük favorilerinden biri olmaya devam ettiğini göstermenin iyi bir yoluydu.

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