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Lionel Messi (06.16.2026)GOAL

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Arjantin-Cezayir maçı oyuncu değerlendirmeleri: Lionel Messi, şampiyonluk savunmasının etkileyici açılış maçında attığı hat-trick ile tüm zamanların Dünya Kupası gol rekoruna eşitleyerek tarihe geçti

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FEATURES
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Dünya Kupası
L. Messi
R. Mahrez

KANSAS CITY, Mo. -- Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu savunma mücadelesi, Lionel Messi devreye girene kadar gergin bir şekilde başladı. 38 yaşındaki oyuncu, Kansas City Stadyumu'nda 69.045 taraftarın önünde Cezayir'i 3-0 yendikleri maçta hat-trick yaptı. Messi'nin üç golüyle kariyerindeki Dünya Kupası gol sayısını 16'ya çıkararak Miroslav Klose ile eşitlendi; ancak Klose, bu rakama daha az maçta ulaştığı için rekorun sahibi olmaya devam ediyor.

Arjantin için gergin geçen bir ilk 15 dakikaydı. İronik bir şekilde, Messi’nin Cezayir kalecisi Luca Zidane’yi geçerek gol atması ilk kez olmuyordu; ancak Arjantin’in büyük ölçüde iyi yürütülen kontratak, 5. dakikada Lautaro Martinez’in zamanlaması kötü bir pasının onu ofsayta düşürmesi sonucu boşa çıktı. Birkaç saniye sonra Cezayir, Arjantin’e bunun bedelini ödetmeye çok yaklaştı.

Fennecs, Ibrahim Maza’nın pasını alan Farès Chaïbi’nin şaşkın Emiliano Martinez’i geçerek golü atmasıyla karşı atağa çıktı. Ancak Cezayir’in sevinci de kısa sürdü; VAR, 8. dakikada Chaïbi’nin de ofsayt pozisyonunda olduğunu tespit etti. İki erken uyarıdan sonra her iki takım da nihayet gol getirecek boşluğu bulmak için ataklarını sürdürdü.

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, tercüman aracılığıyla, "Elinden gelen her şeyi yaptılar. İlk yarıda harika bir tepki verdiler," dedi.

Sonra Messi kontrolü ele almaya karar verdi.

Messi’nin Inter Miami’deki takım arkadaşı Rodrigo De Paul, iki Cezayirli savunmacının arasından bir pas attı ve forveti koşu hızında buldu. İki savunmacı daha yaklaşırken Messi, kendini serbest bıraktı ve şutunu sağ üst köşeye gönderdi. Arjantin 1-0 öne geçti. Bu süreçte, tecrübeli sihirbaz, olağanüstü özgeçmişine birkaç önemli başarı daha ekledi.

"Bunu açıklamak zor. Her gün onu görmemize rağmen, hâlâ ona hayran kalıyoruz," dedi Scaloni.

Cezayir teknik direktörü Vladimir Petković bile, takımının sonucun gösterdiğinden daha iyi oynadığını vurgulamasına rağmen, bir an durup Messi'nin parlak performansını takdir etti.

"Sınıf kalıcıdır," dedi. "Sıradan bir futbolcudan bahsetmiyoruz. Sekiz Ballon d'Or ödülü var. Ne yazık ki, ilk ve ikinci gollerde ona fırsat da verdik. Bütün Arjantin takımının onun için çalıştığı bir ayrıcalığa sahip. Arjantin 10 şut çekti, bunlardan yedisi Messi'den geldi."

Bu, Messi’nin ilk Dünya Kupası golünün 20. yıldönümünde attığı beşinci Dünya Kupası golüydü. Opta’ya göre, o ve De Paul ayrıca Dünya Kupası’nda birbirlerine asist yapan beşinci MLS oyuncuları çifti oldular. Diğerleri ise tamamı ABD Milli Takımı oyuncularıydı. Bu aynı zamanda Messi’nin kulüp ve milli takım kariyerindeki 911. golüydü ve diğerleri arasında öne çıkacak bir gol oldu.

"20 yıldır en iyisi. 38 yaşında başardıklarına hayran olmak için Arjantin taraftarı olmanıza gerek yok," dedi Scaloni.

Messi'nin hücumu ikinci yarıda da devam etti. Alexis Mac Allister'ın uzak mesafeden çektiği şut Zidane tarafından engellendi, ancak Messi geri seken topu kaçırmadı. Messi, Nicolas Gonzalez'in ceza sahası içindeki zamanında yaptığı pas sayesinde ilk Dünya Kupası hat-trick'ini tamamladı; Arjantinli oyuncu sol ayağıyla net bir vuruşla golü attı.

Cezayir, top hakimiyeti açısından Arjantin’e büyük ölçüde ayak uydurmasına rağmen, hücumda bir varlık gösteremedi. Yedi şut çektiler, ancak hiçbiri kaleyi bulmadı.

GOAL, Kansas City Stadyumu’ndaki Arjantin oyuncularını değerlendirdi...

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Kaleci ve Savunma

    Emiliano Martinez (7/10):
    Çok fazla sınanmadı, ancak pas dağıtımında muhteşemdi. Topla oynarken sergilediği soğukkanlılık, maçın ilk 10 dakikasında Arjantin’in gerginliğini biraz hafifletmeye yardımcı oldu ve 59. dakikadaki uzun pası, saniyeler sonra Messi’nin ikinci golünü atmasına yol açtı.

    Facundo Medina (7/10):
    Cezayir’in tehlikeli kanat oyuncuları büyük ölçüde uzak tutuldu ve Medina’nın çabaları bunda önemli rol oynadı. Hücumda pek katkı sağlamadı, ancak buna gerek de yoktu.

    Cristian Romero (7/10):
    Savunma hattının büyük bir kısmı gibi o da pek tehdit altında kalmadı; ancak Cezayir'in kaleyi bulan bir şutu bile olmadı ve Romero'nun bunda payı kesinlikle vardı.

    Lisandro Martinez (8/10):
    Defansif olarak iyi bir performans sergiledi; dört kez topu uzaklaştırırken, iki top çalma ve bir pas kesme yaptı.

    Gonzalo Montiel (7/10):
    River Plate'in yıldızı, beş defansif katkı ile güçlü bir ilk yarı geçirdi, ancak 46. dakikada oyundan alındı.

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  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Orta saha

    Rodrigo De Paul (8/10):
    Kendisine “Messi’nin yok edicisi” lakabını kazandıran orta saha mücadelesi sergiledi. Ayrıca, uzun süredir birlikte oynadığı takım arkadaşına muhteşem bir pasla golün önünü açtı.

    Enzo Fernandez (7/10):
    Paslarında titiz ve düzenli bir performans sergileyerek Arjantin'in top dolaşımını ve ritmini canlı tuttu.

    Alexis Mac Allister (7/10):
    Messi'nin ikinci golüne yol açan cesur vuruş, Liverpool'lu oyuncudan geldi; hem hücumda hem de savunmada etkili bir maç çıkardı.

    Thiago Almada (6/10):
    Kanatlarda genişlik ve biraz hız kattı, ancak bunun dışında pek bir katkı sağlayamadı.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Lionel Messi (10/10):
    Daha ne söylenebilir ki? Messi’nin futbol tarihinin en iyi oyuncusu olup olmadığına dair hâlâ şüpheler varsa, bu şüpheler tarihe geçecek bir performansla ortadan kaldırıldı. 17. Dünya Kupası galibiyetiyle Miroslav Klose'nin rekoruna eşitledi ve Klose'nin Dünya Kupası gol rekorunu kırmak için sadece bir gol daha atması gerekiyor. Ayrıca Diego Maradona'nın Dünya Kupası asist rekorunu (sekiz) kırmak için bir asist daha yapması gerekiyor. 2026 Dünya Kupası'nda tarihe tanıklık ediyoruz.

    Lautaro Martínez (5/10):
    Hâlâ iyileşme sürecinde olan Julian Alvarez’in yerine forma giyen Inter yıldızı, sahada kaldığı 55 dakika boyunca ritmini bulamadı. Pas ve şut arasında sık sık kararsız kaldı ve hücumda gerekli çıkış noktasını sağlayamadı.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Julian Alvarez (5/10):
    Hâlâ sakatlıktan sonra forma girmeye çalışan Alvarez, maç boyunca pek bir etki yaratamadı.

    Nicolas González (7/10):
    Almada'nın yerine oyuna girdi ve hemen etkisini gösterdi; Messi'nin son golüne asist yaptı.

    Nicolas Otamendi (6/10):
    Defansif destek sağlamak için oyuna girdi ve görevini yerine getirdi.

    Nico Paz (6/10):
    Taze kan olarak oyuna girdi ve beklentileri boşa çıkarmadı.

    Nahuel Molina (6/10):
    Montiel'in oyundan çıkmasının ardından oyuna girdi. Çok fazla katkı sağlamadı, ancak zayıf bir halka da olmadı.

    Lionel Scaloni (8/10):
    Dürüst olmak gerekirse, Salı gecesi sahne tamamen Messi'ye aitti, ancak Arjantin'in diğer Lionel'i ikinci yarıda isabetli oyuncu değişiklikleri yaptı ve takımı, gergin geçen ilk 10 dakikanın ardından büyük ölçüde sakin bir maç çıkardı. Bu maç, son dünya şampiyonunun neden turnuvanın en büyük favorilerinden biri olmaya devam ettiğini göstermek için iyi bir fırsat oldu.

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