Arjantin-Avusturya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Tüm zamanların en iyisi! Lionel Messi, acınası penaltı kaçırışının telafisini Dünya Kupası gol rekorunu kırarak yaptı – ancak Lautaro Martinez ve Julian Alvarez artık gol atmaya başlamalı

Yine de, maçın son derece çekişmeli geçmesine rağmen, Messi’nin 17. Dünya Kupası golünü atmasının sadece an meselesi olduğu hissediliyordu ve bu gol, 38. dakikada çok tanıdık bir şekilde geldi: 10 numaralı oyuncu, Thiago Almada’nın muhteşem bir aldatma hareketinin ardından Facundo Medina’nın gönderdiği alçak ortayı ağlara gönderdi.

İkinci yarıda Avusturya, Arjantin’e ciddi bir baskı uyguladı ancak hiçbir zaman gol atacak gibi görünmedi ve Messi, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, maçın neredeyse son vuruşuyla takımının galibiyetini garantiledi. İlk olarak Julian Alvarez’i kaleye doğru gönderdikten sonra, Inter Miami’nin yıldızı, ceza sahası içinde topun kendisine gelmesiyle durumu kurtarmaya hazırdı ve ikinci denemesinde topu ağlara göndererek, son iki turnuvadaki son altı Dünya Kupası maçında attığı gol sayısını 10’a çıkardı.

Aşağıda GOAL, Lionel Scaloni'nin takımının J Grubu'nda üç puan farkla liderliğe yükselerek son 32'ye kalmasını sağladığı Dallas'taki maçta forma giyen tüm Arjantinli oyuncuları sıralıyor...