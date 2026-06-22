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Lionel Messi Argentina player ratings Austria World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Arjantin-Avusturya maçı oyuncu değerlendirmeleri: Tüm zamanların en iyisi! Lionel Messi, acınası penaltı kaçırışının telafisini Dünya Kupası gol rekorunu kırarak yaptı – ancak Lautaro Martinez ve Julian Alvarez artık gol atmaya başlamalı

Player ratings
Dünya Kupası
FEATURES
Arjantin - Avusturya
Arjantin
Avusturya
L. Messi
L. Scaloni
L. Martinez
J. Alvarez

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu ve ardından bir gol daha ekleyerek Arjantin’in Dallas’ta gergin geçen maçta Avusturya’yı 2-0 mağlup etmesini sağladı; böylece takım, şampiyonluk unvanını savunmaya başladığı bu turnuvada galibiyet serisini sürdürdü. Tüm zamanların en iyi futbolcusu, maçın henüz sekizinci dakikasında Miroslav Klose'nin rekorunu kırabilirdi. Stefan Posch'un Lautaro Martinez'e yaptığı faul üzerine Albiceleste'ye penaltı verilmişti, ancak Messi penaltıyı dışarıya attı.

Yine de, maçın son derece çekişmeli geçmesine rağmen, Messi’nin 17. Dünya Kupası golünü atmasının sadece an meselesi olduğu hissediliyordu ve bu gol, 38. dakikada çok tanıdık bir şekilde geldi: 10 numaralı oyuncu, Thiago Almada’nın muhteşem bir aldatma hareketinin ardından Facundo Medina’nın gönderdiği alçak ortayı ağlara gönderdi.

İkinci yarıda Avusturya, Arjantin’e ciddi bir baskı uyguladı ancak hiçbir zaman gol atacak gibi görünmedi ve Messi, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, maçın neredeyse son vuruşuyla takımının galibiyetini garantiledi. İlk olarak Julian Alvarez’i kaleye doğru gönderdikten sonra, Inter Miami’nin yıldızı, ceza sahası içinde topun kendisine gelmesiyle durumu kurtarmaya hazırdı ve ikinci denemesinde topu ağlara göndererek, son iki turnuvadaki son altı Dünya Kupası maçında attığı gol sayısını 10’a çıkardı.

Aşağıda GOAL, Lionel Scaloni'nin takımının J Grubu'nda üç puan farkla liderliğe yükselerek son 32'ye kalmasını sağladığı Dallas'taki maçta forma giyen tüm Arjantinli oyuncuları sıralıyor...

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    Kaleci ve Savunma

    Emiliano Martinez (6/10):

    Marcel Sabitzer'in iyi vuruşlu serbest vuruşunda iyi bir kurtarış yaptı, ancak maçın büyük bölümünde zorlanmadı.

    Nahuel Molina (6/10):

    Her zamanki gibi Arjantin'in sağ kanadında iyi bir çıkış noktası oldu, ancak Scaloni her şeyden önce onun defansif performansını takdir etmiş olmalı.

    Cristian Romero (6/10):

    Tottenham oyuncusu, ikinci yarının başında geç bir müdahale sonucu aldığı darbe nedeniyle geç de olsa oyundan çıkmak zorunda kalana kadar savunmada çok sağlam bir performans sergiledi.

    Lisandro Martinez (7/10):

    Manchester United'da forma giyen oyuncu, Arjantin'in Michael Gregoritsch ve diğer forvetlerin oluşturduğu tehdidi rahatlıkla bertaraf etmesiyle, savunmada neredeyse hiç hata yapmadı.

    Facundo Medina (7/10):

    Sol bek, hem savunmada hırslı bir performans sergiledi hem de maçın galibiyet golüne asist yaptı. Sarı kart gördüğü için maçın sonlarında akıllıca oyundan alındı.

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    Orta saha

    Rodrigo De Paul (7/10):

    Messi'nin 'koruyucusu', sahada sağ kanatta bir kez daha onun arkasını kollayarak ciddi bir performans sergiledi.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Arjantin orta sahasının en gerisinde görev alan Mac Allister, birkaç aceleci müdahale yapsa da, dörtlü savunmasını iyi korudu ve topu ileriye taşıdı.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Chelsea'den ayrılmak isteyen yıldız oyuncuya, diğer orta saha oyuncularına göre daha fazla hücum özgürlüğü tanındı ve penaltıya yol açan pas da Enzo'dan geldi. Maçın ilerleyen dakikalarında birkaç iyi hücum pozisyonunu en iyi şekilde değerlendiremedi ancak çalışma temposu muhteşemdi.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Lionel Messi (8/10):

    Gülünç derecede yavaş ve sendeleyerek yaptığı koşunun ardından penaltıyı kaçırmayı hak etmişti, ancak Medina'nın geriye doğru pasında hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde hata yapmadı ve maçın son saniyelerinde hak ettiği ikinci golü attı. 39 yaşına basmasına sadece birkaç gün kala, hâlâ Arjantin'in en iyi oyuncusu olmaya devam ediyor - ki bu gerçekten inanılmaz.

    Lautaro Martinez (6/10):

    Sürekli koştu ve bitmek bilmeyen bir hırs sergiledi; Inter kaptanı, Avusturya savunmasının ortasından zamanlaması mükemmel bir koşuyla penaltı kazandırdı. Ancak bir daha net bir gol fırsatı yakalayamadı ve bu, Alvarez’in form durumu ve Martinez’in Katar’da gol bulmakta ne kadar zorlandığı göz önüne alındığında, Scaloni için endişe verici olmalı.

    Thiago Almada (7/10):

    Messi’nin golünde Almada’nın yaptığı aldatma hareketi dahiceydi, ancak bu Atlético Madrid oyuncusunun en iyi özelliği, takımı için çok sıkı çalışması. Yine oyundan çıkmadan önce kendini yorana kadar koştu.

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    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Nicolas Otamendi (6/10):

    Tecrübeli oyuncu, sakatlanan Romero'nun yerine savunmanın merkezinde görev aldı ve beklendiği gibi takımını hayal kırıklığına uğratmadı.

    Julian Alvarez (5/10):

    Ayak bileği sakatlığıyla boğuşmasına rağmen, ikinci yarının ortasında Lautaro'nun yerine forvet pozisyonuna geçti ve Messi işi bitirmeden önce maçı bitirecek büyük bir fırsatı kaçırdı. Arjantin, Messi'nin yükünü hafifletmek için Atletico Madrid'in yıldız oyuncusunun bir an önce formuna kavuşmasına gerçekten ihtiyaç duyuyor.

    Nicolas Gonzalez (6/10):

    Alvarez ile birlikte çift oyuncu değişikliğinin bir parçası oldu ve Messi'nin köşe vuruşundan gelen topu kafayla sıyırarak gol atmaya çok yaklaştı.

    Nico Tagliafico (Değerlendirilemez):

    Maçın son dakikalarında Medina'nın yerine oyuna girdi.

    Leandro Paredes (5/10):

    Son sekiz dakikada De Paul'un yerine oyuna girdi ancak kötü bir müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Scaloni'nin takımından kesinlikle klasik bir performans çıkmadı, ancak Messi varken en iyi hallerinde olmalarına gerek yoktu. Elbette tek endişe, Arjantin'in 38 yaşındaki kaptanına inanılmaz derecede bağımlı olmaya devam etmesi. Kaptanın Ürdün maçında dinlendirilmesi faydalı olabilir; en azından onun yokluğunda başka birinin gol atıp atamayacağını görmek için.

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